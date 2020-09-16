擠身5%富人 輕鬆度第一名是它

明智的財務決定奠基於聰明的理財習慣。

當我巡迴全美各地，對高中生與大學生講述致富的精準方法時，我總是先問大家下列三個問題：

「有多少人想要成功致富？」

「有多少人認為自己將會成功致富？」

幾乎每一次我問前兩個問題時，底下每一隻手都會舉高。然後，我會問第三個神奇問題：

「有多少人曾在學校上過如何成功致富的課？」

關於第三題，從來沒有人舉手。很顯然地，每個學生都想要成功，也認為自己終會成功，但他們的父母或老師卻從來沒傳授過任何方法。不但學校沒有提供成功致富守則的基礎課程，就算有，也不多，而且都只是教導基本的財務管理。於是我們把小孩養成金錢文盲，無法成為人生贏家。

為什麼有很多人成天被帳單追著跑？為什麼大多數人擁有的債務比資產多，還有許多人一旦失業就保不住房子？為什麼工業化社會裡大多數人無法讓下一代讀大學？這樣想來就一點都不奇怪了。

我花了五年時間，研究兩百三十三位百萬富翁的生活習慣（其中一百七十七位是白手起家），想要找出他們做對了哪些事。我也觀察了一百二十八位在貧困中掙扎的人，試圖找出他們做錯了什麼。之後，經由數以千計的媒體訪問，以及我的書──《富習慣》（Rich Habits）、《富孩子》（Rich Kids）、 《改變習慣改變生活》（Change Your Habits Change Your Life）和《習慣致富》（Rich Habits, Poor Habits），我與世界上超過一億人分享這些富人習慣與窮人習慣。

這些書有很多都成為暢銷書，其中《富孩子》還贏得了一些文學獎。因此，我以研究習慣與財富的專家身分受到大家注目，不僅在美國如此，在全世界各地也是。

我撰寫本書的目的是要與你分享，在人生的不同階段，你需要擁有哪些聰明理財習慣，好讓你能累積足夠資金，達到財富自由。我之所以會知道這些聰明理財習慣確實有用，是因為這些年來，我在世界各地的讀者與粉絲寫給我成千上萬的信、電子郵件、卡片與社群網站貼文，向我表達他們的感謝；他們說這不僅幫助他們脫離貧困或中產階級生活，更轉變了他們與孩子的生活。而你也即將從本書學到這些累積財富的策略作法，讓你的孩子、孩子的孩子從中受益。你的後代將會對你心懷感激，因為你教會他們的，是從我的「富習慣研究」中獲得的致富好習慣。

我不想誤導你，累積財富不一定輕鬆，還可能很辛苦，端看你用何種方式開創財富以達到財富自由。從我的富習慣研究中，我發現累積財富有四種不同途徑：

累積財富困難度第一名：夢想家／創業者途徑

追求夢想可能會是所有你做過的事情中，最物超所值的一件事，可以獲得個人滿足感，還可能大賺一筆。在我的研究中，夢想家／創業者樂在工作，而那樣的熱情也反應在他們的銀行帳戶中。這組白手起家型的百萬富翁，擁有七百四十萬美元的平均資產淨額，遠遠超過我所研究的其他組百萬富翁們。不過，這麼驚人的財富是有代價的。

夢想家／創業者的代價

一、工時長：我所研究的夢想家／創業者們，平均一週工作六十一個小時，連續工作十二年，幾乎沒有週末與休假。這種超時工作會衝擊到夢想家生活圈裡的每一個人，家人與朋友更首當其衝。常見的狀況是：他們的伴侶必須一人當兩人用，宛如單親家庭般獨力照顧小孩。他們花太多時間在工作上，原本往來親近的朋友也會漸行漸遠。

二、財務壓力：在夢想開始帶進大把鈔票之前，要先做到收支平衡，這可能會產生令人幾乎喘不過氣來的壓力。要從那樣的壓力中存活下來，只有身心夠強壯的人才辦得到，這還包括他們的伴侶也要夠強韌。在創業初期，想要有穩定收入幾乎不可能。在如此壓力下，脆弱的婚姻狀況很可能瀕臨破裂。

三、高風險：夢想家必須投入他們所擁有的一切，不論是他們的房子、退休金，還是存款，都得化為啟動夢想列車的柴火。當夢想家再也沒有資產可以運用時，別無選擇地，他們只能舉債以繼續資助夢想。幸運的人或許最終可以維持良好的信用表現，在經濟上週轉自如；而運氣沒那麼好的人，就得被迫依賴信用卡或向親友借錢度日，直到時來運轉的那一天。追求夢想本身就是一場賭局，無法保證夢想一定會成功回本，有很多人失敗認賠。事實上，在我的富習慣研究中，有百分之二十七的人都曾至少經歷過一次失敗。失敗可能意味著破產；有時候，破產隨著離婚的腳步而來。

累積財富困難度第二名：大公司攀爬者途徑

攀爬者是指大型公司的工作者，整個職涯都在公司裡努力往上爬，直到抵達階層的最高級──資深經理人。在我的富習慣研究中，攀爬者要花上大約二十二年，才能累積到三百四十萬美元的平均資產淨額。這筆財富的來源大多來自員工配股分紅，或是合夥人利潤分配。

攀爬者的代價

一、工時長：如同夢想家一樣，攀爬者必須長時間工作。許多攀爬者還要經常出差。機場、旅館、計程車成為常見的生活場景。而且，攀爬者大多需要在週末與假期加班。

二、專精辦公室政治：除了工作辛苦之外，攀爬者還要精通辦公室政治術。熟稔此道的人，都很有能力應付內部競爭者──那些會扯你後腿或者偷偷中傷你的其他攀爬者，因為那些時刻正是往上爬的大好機會。公司裡總是會有一些攀爬者想方設法要挖你牆角，好讓他們的個人計畫進度提前大躍進，那計畫通常跟你想的一樣，就是更進一步接近公司高層職位。

三、有力的人脈：攀爬者需要高超的人脈技巧。那些有能力在大型公司爬上高層職位的人，不管在公司內部或整個產業，幾乎都很擅經營人際關係。然而，要建立如此堅實、有力的人脈，需要時間、精力與大把鈔票，像是經常打電話問好、頻繁的娛樂聚會，或是出席婚禮、生日宴會或葬禮，以及在特殊節日寄送貼心小卡片等等。光是經營處理這些人脈相關事務，就足以占去你大部分工作時間。

四、風險：如同夢想家一般，攀爬者途徑也要面對一些特殊風險。如果公司財務發生困難，不管原因為何，你已經為公司投入的時間可能就無法獲得相對報酬，短少的程度甚至遠超過你想像。

累積財富困難度第三名：頂尖專家途徑

如果你是個「頂尖專家」，那意味著你是該產業或領域中的佼佼者，其中又可以分為知識型或技術型專家。頂尖專家因為自身擁有的專業而能獲得較高的報酬。高報酬的意思是說，他們能夠比同領域的其他非專家同儕賺取較多的金錢收入。

頂尖專家的代價

一、可觀的投資成本：要成為頂尖專家必須投注大量時間成本，而金錢方面的投入也不會少到哪裡去。知識型專家要花很多年持續不斷地研究，通常需要接受正規教育，像是獲得高等教育文憑（博士、醫藥、法律學位等等）。而技術型專家必須奉獻許多年光陰，孜孜不倦地投注於「刻意練習」（deliberate practice）與「分析練習」（analytical practice）。刻意練習靠的是花上數千個小時不斷琢磨技術；分析練習通常得有教練、導師或專家提供即時的意見反饋，而大多數時候，這類的建議都需要付費才能獲得。

二、工時長：頂尖專家如同夢想家與攀爬者，都必須長時間工作，不僅為了讓知識或技術更臻完美，也為了讓這樣的能力不致荒廢退步。頂尖專家非常稀少，因此供不應求。高需求量意味著，他們得要花上許多時間滿足他人的請託以換取報酬。

累積財富輕鬆度第一名：儲蓄投資者途徑

如果我跟你說，有一種簡單、保證有效的方式可以累積財富呢？造就白手起家型百萬富翁的這種途徑，不需要特殊的技術或知識，也不需要承擔高工時、壓榨性工作的風險，更不會讓你與家人朋友距離愈來愈遠。

儲蓄投資者途徑不但能以最簡單的方式創造財富，也是累積財富的保證途徑。不過，採取這個途徑有四個前提：

一、中產階級收入：如果你的生活貧困，會很難存錢。大多數窮人就算是生活標準很低，也幾乎無法應付日常開銷。但是，如果你擁有中產階級程度的收入，並且能降低你的生活開銷，你就有能力可以存到錢。

二、自律心：典型的儲蓄投資者會把收入的二○％存起來，或存更多，然後用剩下的錢支付生活所需。這得先有強迫儲蓄的自律能力，以及把花費降到最低的自我控制力。

三、持續性：儲蓄投資者經常存錢，並且持續地將存下來的錢轉投資，這樣一來，他們的財富才能年年成長。

四、時間：典型儲蓄投資者的持續存錢與謹慎投資習慣，平均會維持三十二年以上。

在我的富習慣研究中，儲蓄投資者平均有三百三十萬美元的累積財富。這前言 改變人生的理財習慣與決定種途徑需要你趁早開始執行──幾乎一踏入成人社會就要啟動。

如果你年紀稍長，但仍想追求富裕的退休生活，那麼就要將過去未能儲蓄的時間，以十年為一個單位計算，每晚一個十年，就要從現在開始多存一○％的金額，而且不能太早退休。舉例來說，如果你在三十五歲左右決定踏上儲蓄投資者途徑，那麼你的年度儲蓄額度必須是淨收入的三○％，並且要工作到六十五歲左右。如果你是四十多歲開始，年度儲蓄的比例就得是四○％，然後工作到你七十多歲才退休。

許多人的生命都會經歷這些階段：童年、小學、中學、大學（有些人）、第一次買公寓、結婚、生子、第一次買獨棟房子、經營日益茁壯的家庭、維持工作與家庭平衡之下尋求職涯發展、空巢期，最後退休。如果你在某個階段做出錯誤的財務決定，可能會引發漣漪效果，對接下來一個或多個階段造成影響。要是犯了很多錯誤，你會發現自己在接續的成人生活裡，一直處於追著錢跑的狀態。

而那些在每個生命階段都做了正確決定的人，則是把自己放在財富成功的首席位置。我將在本書中說明，在每個人生階段你所應該做的事，好幫助你在財富方面成功達陣。

明智的財務決定奠基於聰明的理財習慣。當你擁有聰明理財習慣，你就能夠在人生的每一個階段存到錢並用來投資。即便你的孩子離家自立，或是你進入退休生活，都是如此。你不用擔心錢不夠用，也不需要在財務上依賴你的小孩或伴侶。

財富成功不是一蹴可幾，而是逐步達成的。了解並依循這些步驟，就能保證你至少做到財務自由，甚至是擁有富裕人生。 本書即將與你分享的這些步驟，就隱身在每個人生階段特有的聰明理財習慣裡。透過一步步學習本書傳授的課程，你將立刻躋身進入金字塔頂端的五％人口──永遠不用為錢操心的五％富有族群。

(本文摘自湯姆‧柯利著《習慣致富 人生實踐版：在關鍵時刻下對決定，讓你成功達陣，樂享財務自由》，遠流出版提供)

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