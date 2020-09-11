驚悚小說》幻想中的朋友

怪事發生時，克利斯多夫和他的媽媽凱特已在磨林坊小鎮待了一個星期。

當時他們為了逃離凱特的家暴男友連夜出走，來到這座純樸的小鎮。這裡雖然隱密但也有些怪異，克利斯多夫發現天上總有一朵帶著笑容的雲跟著他，奇怪的是，其他人竟都渾然不覺，只有他才看得見。

事情發生時，他們已在賓州待了一星期。

克利斯多夫的媽媽說她選擇磨坊林這個小鎮，是因為它小而安全，還有一家優良的小學。但在內心深處，克利斯多夫認為，這裡自外於世界其他地方的隱密感，或許才是她挑選這個城鎮的理由。公路一進一出，周遭盡是樹林。他們在這裡誰也不認識，而如果沒人認識他們，傑瑞就無法找上門。

磨坊林鎮是個絕佳的藏身處。

她只欠缺一份工作。克利斯多夫每天早上都看著媽媽塗上口紅，精心梳理頭髮，戴上讓她顯得聰明伶俐的眼鏡，然後為她唯一一件面試西裝外套的右袖腋下破洞而煩惱。破洞是在布料，不是縫線，所以除了別上安全別針，然後祈禱之外，別無他法。

等他吃完他的香果圈（香果圈）早餐之後，她就會帶他到公共圖書館，挑選當天要看的書，而她會在一邊查看報紙的徵人廣告。當天的書是他吃香果圈的「費用」，如果他看完一本書，練習文句，就可以吃香果圈當早餐，不然就得吃穀物粥，或更可怕的東西。所以，天哪，他絕對要唸完這本書。

當媽媽記下幾筆有希望的工作機會後，他們就會回到車上，開車到各處接受不同的面試。她告訴克利斯多夫，她要他一起來，這樣才能享受只屬於他們兩人的冒險。她說那輛舊福特是陸鯊，他們正在找尋獵物。但其實是他們沒錢找臨時保姆，不過他不在乎，因為他是跟媽媽在一起。

所以，他們就開始「陸鯊狩獵」，她會在開車時，盤問他各州首府、數學題目，還有單字。

「磨坊林小學真的很不錯，有電腦教室等等，你一定會喜歡上二年級的。」

不管住在哪裡，克利斯多夫的媽媽搜尋優秀公立學校的態度，就像其他媽媽找尋特價蘇打（不知為何，這在磨坊林叫做「汽水」）。而這一次，她說，他會進入最好的學校。汽車旅館在一個良好學區附近，她保證在存夠錢搬進公寓之前，會每天戴他上下學，這樣他就不會被說是「摩鐵小孩」。她說，她要他得到她不曾接受過的教育，唸得辛苦也沒關係，在這個年級中，他會變得比較擅長數學。這將是他所有的努力學習得到收穫的一年，看書時再也不會覺得文字錯亂。他露出笑容，因為她相信他，所以他也相信她。

然後，每一次去面試之前，她就會來一段私人時刻，說一些在自我提升書籍中看到的句子，因為她也在努力相信自己可以。

「他們一定會喜歡妳。」

「你的工作由你決定，而不是他們。」

等她終於充滿信心之後，他們就會進入建築物。克利斯多夫會坐在等候室，按照她的希望看書，只是文字還是錯亂，他的心思就會開始飄走，他會想著他的老朋友。他想念密西根，要不是傑瑞，他真想永遠待在密西根。那裡的孩子很友善，而且大家都很窮，所以沒人知道什麼叫做窮困。他最好的朋友是外號「狂人」的藍尼．柯迪斯可，藍尼好笑有趣，總是在天主教教區學校的修女面前拉下褲子。克利斯多夫不知道藍尼現在在做什麼，可能又被賈桂琳修女狂吼了。

每當面談結束後，克利斯多夫的媽媽總是帶著顫抖的表情出現，承認要不要雇用她是由他們決定，而不是她。不過，除了爬回車內，重新再試之外，也沒有別的辦法。她說，世界可以試著奪走你的一切。

但是，你必須把驕傲送給它。

到了第六天，媽媽把車子停在鎮上一處停車計費錶前，然後拿出那個寫著「故障」的可靠紙袋，把它扔在計費錶上。她告訴克利斯多夫，偷東西不好，但是停車收費單更壞。等她重新站起來，就會補償這個世界。

通常，克利斯多夫必須進去等候室看書。但是在第六天，對街餐館有個警長和他的副手在用餐，她大聲叫喚，問他們是不是會在那裡待一陣子。他們舉手致意，說是會留意她的男孩。所以，她讓克利斯多夫在她進去安老院面談的時候，到小公園玩，做為他看書的獎勵。在克利斯多夫的眼中，安老院的名字看起來像是……

松林蔭

「林蔭松。」她糾正。「有需要，就叫警長。」

克利斯多夫跑去玩盪鞦韆，鞦韆椅上有一條小毛毛蟲。他知道藍尼會把它們壓成一團漿糊，但是克利斯多夫看到人們殺死小東西時，總覺得難過，所以他找了一片葉子，把毛毛蟲移到它會感覺涼爽和安全的樹下。然後他回到盪鞦韆，開始往後拉，他或許沒辦法鍛練肌肉，但哎呀，他可是能跳高高的。

開始搖盪後，他看著白雲，天空有數十朵雲，全是不同形狀，其中一片雲看起來好像大熊，還有一朵像小狗，他還看到鳥兒和樹木形狀的雲，不過有一片雲比其他雲朵更美麗。

看起來就像臉孔的一朵雲。

不是男人，也不是女人，只是由雲朵構成的俊美臉龐。

而且在對他微笑。

他放開鞦韆，一躍而下。

克利斯多夫假裝自己落在棒球場上的警示區，九局上半，兩人出局，一個特技接殺，老虎隊獲勝！但是克利斯多夫現在比較接近賓州的匹茲堡，該是轉換支持球隊的時候了，這樣孩子才會喜歡他。海盜隊加油！

玩了十分鐘的盪鞦韆之後，他媽媽出來了。這一次，她的臉上沒有顫抖的表情，只有大大的笑容。

「妳得到工作了嗎？」他問。

「我們今天要吃中國菜。」

她謝過警長的幫忙，又因為「故障」的紙袋被警告了一番後，她把兒子帶回陸鯊，準備享受電影之夜。星期五是屬於他們的夜晚，無論如何，她都不會錯過它。而今晚將是長久以來最棒的一夜，沒有傑瑞，只有他們兩個會員的專屬俱樂部。垃圾食物，加上從圖書館借來的老電影。

所以他們開車到7-Eleven， 開始像每個星期五那樣計算數字。拿了幾罐啤酒後，他們回去圖書館，替克利斯多夫借了兩本週末的練習書，以及當晚要看的電影。既然有免費的，何必要花錢買？而警察向來是美食通，所以他們聽從警長的建議，去了中國門餐廳。她看到價格時倒抽了一口氣，卻竭力對他隱藏表情。然後，她面露微笑說傑瑞不知道的威士卡裡還有一些額度，又說再一星期就可以拿到薪水了。開車回汽車旅館的途中，伴隨著饀餅捲、糖醋雞塊和克利斯多夫最愛的撈麵（菜單說「這是你一定會喜歡的中式義大利麵！」）等食物香味，在還沒迷路前，他們開始像每個星期五一樣，計畫中了樂透要做什麼。

克利斯多夫說要買棟房子給她，之前甚至還用方格紙畫好藍圖，房子裡有他的電玩及糖果室，廚房後面有籃球場和寵物園，一切精心設計。不過，最棒的還是媽媽的房間，它是屋子裡頭最大的一間，房間有陽臺，陽臺上有可以直接跳進她私人游泳池的跳水板。房間還有超大的衣櫃，掛著超級漂亮而且腋下沒有裂縫的衣服。

「媽，那妳要買什麼呢？」他問。

「我要替你找個家教，買下全世界所有的書。」

「我的計畫比較棒。」他說。

回到住處，他們發現汽車旅館的小冰箱不給力，等到要享用這頓大餐時，她的啤酒還不夠冰。所以當她在小小電視機上看樂透開獎時，克利斯多夫走去大廳的製冰機，藉由看老電影學到的方法拿了冰塊，再把啤酒倒進冰塊，讓它變冰。

「媽，拿去，冰塊加啤酒哦。」

他不知道她為什麼笑得這麼用力，但好高興她是這麼開心。

克利斯多夫的媽媽啜飲冰塊上的啤酒，發出沁涼好喝的聲音，使她兒子驕傲地為自己的聰明才智──即使有點誤入歧途──露出燦爛的笑容，他可是解決了她溫啤酒的難題。發現樂透又沒中之後，她撕掉彩券，放了一片DVD到以前在密西根的車庫二手拍賣買到的舊播放機裡。第一部電影開始了，這是她小時候很喜歡的一部音樂劇，是她少數的美好回憶之一；現在則是他的美好回憶。等吃完大餐，馮崔普一家安全到達瑞士之後，他們打開了幸運籤餅。

「媽，妳的上面寫了什麼？」他問。

「隨便做什麼都幸運。」

……在床上，她心想，卻沒說出來。

「夥伴，那你的呢？」她問。

「我的是空白的。」

她看了一眼，他的幸運籤除了有一連串數字，的確是空白的。他一臉失望。這籤餅已經夠難吃了，還不給幸運嗎？

「這其實是好運。」她說。

「真的嗎？」

「沒有籤語就是最好的運氣，這樣就可以寫下自己的籤語，要不要交換？」

他認真想了好久好久，然後說：「不要。」

協商結束，該是看第二部電影的時候了。在劇終前，克利斯多夫就在她的膝上睡著了，還來不及看到好人贏得戰爭。她就這樣坐了好一陣子，看著他沉睡的模樣。她回想起他們看吸血鬼片子的星期五電影夜，他裝作自己不害怕，後來卻整整穿了一個月的高領衫。

她心想，童年時光總有結束的時候，但願現在距離他的結束時間還有很長的日子，但願她的兒子能夠聰明到掙脫這個噩夢，卻又沒那麼聰明到能了解自己其實就在噩夢之中。

她抱起睡著的兒子，放進他的睡袋。她親吻他的額頭，本能地確認他有沒有發燒。然後，她回到流理臺，喝完「冰塊加啤酒」，接著又倒了一杯這樣的啤酒，因為她明白自己將會記得這一晚。

她不再逃跑的一晚。

已經四年了。

自從發現丈夫渾身是血死在浴缸裡，沒留下隻字片語，已經過了四年。這四年來，她悲傷、憤怒，以及做出像是脫離自身的行為。但是，真的夠了。別再逃跑，別再抽菸，別再殘害自己。妳的兒子值得更好的對待，妳也是。不要再欠債，不要再找壞男人。就過著努力求取成功的寧靜生活，對某人來說，一個擁有工作的單親也是英雄，即使這個工作是在安老院跟在老人後面清理打掃。

她拿著冰塊加啤酒走到外面的逃生梯，感受沁涼的微風，真希望不是這麼晚了，不然她就會播放她喜歡的史普林斯汀歌曲，佯裝自己是英雄。

她喝完啤酒，抽完人生最後一根菸，看著煙霧裊裊升起，然後消失在八月夜色那一大片雲朵後方的美麗星辰之中，她覺得心滿意足。那片雲看起來好像笑臉。

星期五開始下雨了。

突如而至的霹靂雷聲讓克利斯多夫從噩夢中驚醒，那夢境實在太可怕，所以他馬上就忘了。但是，他沒忘記那種感覺，就好像有人在他的耳朵正後方，舔著它。他環視汽車旅館的房間，外頭自助洗衣店的霓虹燈讓前面窗簾，有如眨眼般一亮一暗。

但沒有人在。

他看著媽媽睡覺的另一張床旁的時鐘，它顯示凌晨兩點十七分的時刻。他試著繼續睡，卻不知為何睡不著，所以他只是閉起眼睛躺在那裡，任由思緒飄蕩。

一邊聽著傾盆大雨。

雨勢好大，他不知道這麼多雨是打哪裡來的，心想可能會倒光整個海洋。

「淹水了！看他穿的褲子！淹水了！淹水了！」

這些話湧上心頭，克利斯多夫的胃不由得打結。他再幾小時就得去學校，學校意味著集合教室，集合教室意味著……

珍妮．霍卓克和布瑞迪．柯林斯。

每天早上，他們都等著他。珍妮等著罵他，布瑞迪等著和他打架。克利斯多夫知道媽媽不希望他打架，她老是說他不會變成她娘家那些暴力無賴，她甚至不讓他玩玩具槍。

「為什麼不？」極品艾德在午餐時問道。

「因為我媽是和品主義者。」克利斯多夫說。

「你是說和平主義者嗎？」極品艾德回答。

「對，就是它，和平主義者，你怎麼知道這個名詞？」

「我爸討厭這種人。」

於是，克利斯多夫不還擊，而珍妮就在那裡等著取笑他和其他笨蛋班中的呆瓜。媽媽會說，不要說笨蛋，永遠不可以用笨蛋這個詞。但到頭來，這根本不重要。他還是在笨蛋班，而珍妮又特別針對笨蛋學生。她說艾德是「極品艾德」，麥特因為眼罩的關係，被取了「海盜鸚鵡」的綽號。麥特的雙胞胎哥哥麥克是學校最棒的運動員，但珍妮取決於心情，喜歡叫他「兩個媽的麥克」或「麥克女同同」，因為他和麥特有兩個媽媽，沒有爸爸。不過，克利斯多夫是新來的學生，所以遭遇最慘。每次集合教室的開場都一樣，就是珍妮指著他的褲子，高唱著：

「淹水了！淹水了！」

這種感覺糟糕到克利斯多夫要求媽媽買新褲子給他，但看到她露出買不起的表情時，他裝作自己只是在開玩笑。後來，午餐時間，他就跟自助餐阿姨說不喝牛奶，這樣每天就可以省下五十美分，好讓他自己買長褲。克利斯多夫已經存了三塊半美元了。

他只是不知道長褲要多少錢。

他去問了勒斯可老師，但她的眼睛有點血絲，氣息聞起來就像傑瑞泡了一整夜的酒吧之後一樣。所以，他等到當天下課，再跑去問親切的韓德森老太太。

即使是圖書館員，韓德森太太的個性也實在太安靜了。她嫁給了自然科學老師韓德森先生，他的名字叫亨利。克利斯多夫覺得非常奇異，老師居然還有姓氏以外的名字，不過他還是從善如流。亨利．韓德森。

是英文拼字中好多E的名字呀。

克利斯多夫問韓德森太太長褲一件要多少錢時，她說他們可以用電腦來查看看。克利斯多夫的媽媽沒有自己的電腦，所以這真是件好玩的事。他們上網搜尋「長褲」，查看了一堆商店，發現有一堆價格。而傑西潘尼百貨行的長褲價格是十八美元十五美分。

「這樣是多少個五十美分？」他問韓德森太太。

「我不知道哩，是多少呢？」她回答。

克利斯多夫的數學幾乎就跟他的閱讀一樣差，不過韓德森太太跟所有好老師一樣，不是給他答案，而且給了紙筆，要他自己計算，她等一下會再回來看看他的答案。所以他就坐在那裡，一次加五十美分。兩天是一百美分，那就是一美元。三天是一百五十美分，就是一美元五十美分。他的小豬撲滿裡有七美元，這表示他可以……

嗨

克利斯多夫看著電腦，它剛才發出了聲響。電腦螢幕左邊角落有個小方框，上面寫著「時即息訊」，但克利斯多夫知道它的意思是「即時訊息」，有人寫訊息給他。

嗨

克利斯多夫轉身去找韓德森太太，卻不見人影，現在只有他一人。他回頭看著螢幕，游標不斷閃呀閃。他知道不該跟陌生人說話，不過這其實不算說話，所以他用右手食指敲敲敲，敲敲敲。

「嗨。」克利斯多夫敲著。

你是誰？

「克利斯多夫。」

嗨，克利斯多夫。很高興認識你，你現在在哪裡？

「我在塗輸館。」

你不太會拼字，對吧？哪裡的圖書館？

「學肖。」

你是哪個學校？可別告訴我是磨坊林小學，是嗎？

「泥咋麼蜘到？」

只是剛好猜到，你喜歡學校嗎？

「孩好。」

你什麼時候放學？

克利斯多夫頓住了，覺得不太對勁，他又敲了字。

「你是誰？」

沒有回應，只見游標閃動。

「你是誰？」克利斯多夫再敲一次。

還是沒有回應。克利斯多夫看著游標一直閃。圖書館寂靜無聲，但是他有種異樣感，空氣中有種緊繃感，就像躲在被子底下太久一樣的感覺。

「哈囉？」克利斯多夫在空蕩蕩的圖書館探問。

克利斯多夫環視書架，想說可能有人躲著。他湧現一種恐慌感覺，就像當初在密西根，傑瑞心情惡劣從酒吧回來的時候一樣。

「哈囉？」他再次大喊：「有人在嗎？」 他感覺到後頸有種刺痛感，就像媽媽給他的晚安吻時一樣，一種沒有文句的呢喃。電腦傳來嗶聲，他望去，看見那人的回答。

一個朋友

韓德森太太回來時，螢幕變成空白。她看了他的計算，告訴他應該去找勒斯可老師幫忙。而同時，她給了他三本書在週末看，協助他提升閱讀能力。其中有一本是字數很多的舊書，還有兩本遊戲書。一本是痞子貓吃了字母Ｚ，一本是史奴比。史奴比不像痞子貓那樣好看，不過還是很不錯，尤其是加入史奴比住在針葉鎮的表哥史派克。「針葉」（Neeldes）這個字。

英文拚字有好多Ｅ。

鐘聲響起時，韓德森太太陪克利斯多夫走到停車場。克利斯多夫看著她和韓德森先生坐進他們的舊休旅車，跟他們揮手道別。勒斯可老師的座車是櫻桃紅跑車，看來這輛車必定要花上一百萬份的五十美分牛奶錢。老師一個接著一個離開，學生也一樣。雙胞胎兄弟「海盜鸚鵡」和「兩個媽的麥克」邊走邊丟小小的塑膠美式足球，搭上校車。極品艾德在校車上把舌頭放在雙脣間嘟嘴吹了一聲，克利斯多夫不禁笑了。然後，最後的校車也開走了。等大家都離開後，克利斯多夫四下張望找尋警衛。

但是他不在。

只有克利斯多夫獨自一人。

他坐在一張小小長凳上，在停車場等待媽媽接他展開星期五電影夜。他努力想著這件事，不去理會心中浮現的不好感覺。這是一種讓他很不舒服的感覺，在外頭等候讓他很緊張，好希望媽媽今天可以早一點過來。

她在哪裡？

雷聲響起，他看著自己的數學考卷，十分只拿了四分。他必須更加用功。他拿出第一本書《兒童詩歌花園》，這本書好舊，滿是灰塵。克利斯多夫摸到書脊已有點裂開，皮製封面聞起來有點像棒球手套。書皮正面有個用鉛書寫出來的名字。

Ｄ．奧森

克利斯多夫翻動書頁，直到找到他喜歡的圖畫。然後，他坐好，開始閱讀，但是字還是亂跳。

高的高桃櫻樹

除了我小小的，該爬誰呢？

突然間，書頁上出現一道陰影。克利斯多夫抬頭望，見到它飄浮在空中，擋住了光線。

是那張白雲的臉。

大得跟天空一樣。

克利斯多夫合上書，鳥兒安靜無聲，空氣顯現超乎九月的冷冽。他張望看是否有人在看守，卻仍不見警衛的蹤影。所以，克利斯多夫轉向雲臉。

「哈囉？你聽得到我嗎？」他問。

遠處傳來低沉的隆隆聲，一陣雷聲。

克利斯多夫知道這一定是巧合，他或許是笨學生，卻是聰明的孩子。

「如果你聽得見我，請眨眨左眼。」

雲朵慢慢眨了左眼。

克利斯多夫說不出話來，剎那間嚇到了。他知道這樣不對勁，也不尋常，但是好神奇。一架飛機飛過上方，擾動雲臉，使得它露出柴郡貓般的笑容。

「我要求你下雨的話，你辦得到嗎？」

他還沒來得及說完最後一個字，停車場就開始下起大雨。

「還有讓雨停呢？」

雨停了。克利斯多夫微笑，他覺得好有趣。雲臉必定知道他在笑，所以它開始下雨，然後雨停，又下雨，又雨停。克利斯多夫笑得和痞子貓一樣暢快。

「停！你毀了我的校服了！」

雨停了，但當克利斯多夫往上看，雲開始飄走，再次留下他孤伶伶一人。

「等等！」克利斯多夫大喊：「回來！」

雲朵飄向山坡，克利斯多夫知道不應該，卻管不住自己。他開始跟著它走。

「等等，你要去哪裡？」

沒有聲音，只有落下的大雨。只是，雨滴不知怎地沒打在克利斯多夫身上。他完美地被保護在暴雨眼，即使球鞋因為溼答答的街道泡了水，紅色帽衫卻仍舊乾爽。

「拜託，別走開！」他大喊。

雲還是不斷飄動，沿著道路，飄向棒球場。雨水滴落在紅土結塊的泥土上，有如淚滴的泥土。雲再飄往高速公路，汽車在雨中打滑，猛按喇叭。又飄進另一個他不認得的街道和房屋地區。乾草路、卡薩路、蒙特雷路。 雲朵飄過一道籬笆，來到一處草地上方。克利斯多夫終於在街燈附近一個籬笆上的大型金屬指示牌停下腳步。他花了好一段時間，才讀出這些字，才終於弄懂它的意思。

柯林斯建設公司

使命街樹林建案

禁止入內

「我沒辦法再跟著你了，這樣我會惹上麻煩。」克利斯多夫高喊。

雲朵徘徊了一會兒，就飄走了。飄離道路，來到籬笆後方。

克利斯多夫不知道該怎麼辦，他環視周遭，沒看到看守人員。他知道這樣不對，知道他不該這麼做。但克利斯多夫還是從建築工地的籬笆下方爬過去，他的小小紅色連帽衫被鉤住了。等解開衣服後，他站上了覆滿泥土和雨水的草地。他敬畏地往上看。

雲朵好巨大。

笑容成了牙齒。

開心的笑容。

克利斯多夫微笑，雷聲同時響起。

然後，他跟著雲臉。

離開街底迴轉環道。

走上小徑。

進入使命街樹林。

(本文摘自史蒂芬．切波斯基著《幻想中的朋友》，皇冠出版提供)

延伸閱讀

「我們的信念」 黎智英：「真實」是最大的力量

「三八」「二百五」怎麼來的？罵人學問大

是財經寫作 還是「雞湯」寫作？