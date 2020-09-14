「中午吃什麼？」上班族的五種決策風格

我們以為是「自己深思熟慮之後所做的決定」，其實只不過是順著自我決策風格做決定而已。

為了做出不後悔的選擇，了解自己的決策風格很重要。因為過去你所做的選擇，可能都是受到那種決策風格的影響。

美國博林格林州立大學的研究團隊，於二○一四年彙整了過去與決策風格相關的論文和研究指出，決策風格可以分為以下五種類型。

理性型決策風格：

有邏輯地分析、比較選項，理性地做出選擇的決策類型。雖然在做出決策之前很花時間，但只要條件充足，便可精準無誤地做決定。

直覺型決策風格：

比起數字或資料，更重視自我感覺的決策類型。當「感覺對了！」，情緒上感到認同時，決策速度就會很快；然而，一旦開始煩惱則會很花時間。

依賴型決策風格：

傾聽他人意見後再做決定的決策類型。重視成功者、經驗者的意見，當選項越難抉擇，越偏向把決策權交給別人。

逃避型決策風格：

總是逃避做最終決定的類型。即便有充足的數據，也會盡可能避免做選擇，因此決策時容易優柔寡斷、耗費時間。

自發型決策風格：

決策速度快，有決斷力的類型。但比起比較數據等理性判斷，他們更重視「做出決定」這件事本身，因此有時會在決定之後感到後悔。

大部分的人應該都可歸類到這五種類型的其中一種。

你比較接近哪種決策型呢？

上班族每日大哉問：「中午吃什麼？」的五種決策風格

舉個例子，請試著想像一下，「今天午餐要吃什麼好呢？」「餐廳這麼多，該怎麼選擇呢？」這類午休跟同事外出用餐時的討論場景。

當五種不同決策風格的人聚在一起，討論起來應該會像下面這樣。

理性型決策風格：「午餐過後馬上要開會，吃蕎麥麵墊墊胃就好。」

直覺型決策風格：「我今天從一早就想吃咖哩，我們去吃咖哩啦。」

依賴型決策風格：「大家決定就好。」

逃避型決策風格：「蕎麥麵很好，但咖哩感覺也不錯。」

自發型決策風格：「既然沒有結論，那去常去的快餐店如何？」

最後到底是「吃蕎麥麵墊墊胃就好」，還是「去吃附近的快餐店」，可能會依團體內的人際關係、情況而有所不同，但不一樣的決策風格確實會影響每一個人的發言。

當然，有時也會出現綜合型的決策風格，比方說，逃避型決策風格的人因為掌握了決定權，而展現理性決策的一面；依賴型決策風格的人，在有興趣的領域展現直覺決策的一面等。但作為判斷基礎的各種決策風格，基本上是不變的。

順帶一提，研究也指出，我們看起來像是在追求正確答案，但其實只是選擇了滿足自我決策風格的選項。也就是說，我們以為是「自己深思熟慮之後所做的決定」，其實只不過是順著自我決策風格做決定而已。

重要的是，必須了解選擇背後的決策風格

想做出不後悔的選擇，必須掌握兩個決策風格的要點。

1. 了解自己屬於五種決策風格當中的哪一種。

2. 理解「人容易選擇符合自我決策風格的選項」。

首先，將你一直以來的選擇方式與五種決策風格比對，確認自己屬於哪一種。這樣應該可以看出特定的決策傾向，如「太容易受到他人意見的影響」「常常拖到最後才決定」等。

知道自己屬於哪種決策風格之後，請參考下頁之後的內容，逐漸改掉讓自己感到後悔的決策習慣，往後做決定就能如魚得水了。

理性型決策風格，做出不後悔的選擇

五種決策風格對於能否做出不後悔的選擇影響深遠。為此必須先了解自己決策風格的缺點，才能加以改善。

博林格林州立大學的研究結果發現，對自己做出的選擇與結果，最不容易感到後悔的是理性型決策風格的人。這應該是因為這類人習慣仔細地分析、評斷資訊後才做決定，因此容易接受自己的判斷，衷心認同「這是那時最理想的選擇」。

在周遭人看來，理性型決策風格的人所做的選擇相當理智、有邏輯，讓人信服，廣受好評。一般認為這樣的人擅長做出不後悔的選擇。

另一方面，評價最低的，則是直覺型決策風格。

因為在周遭人眼中，依據直覺所做出的決定大多讓人感到不解。此外，這種類型的人也有個特徵，就是在做選擇時會跟別人或其他選項比較，然後給予自己較高的評價。

因為直覺型決策風格的人，傾向只肯定自己是「正確」的資訊，迴避或無視否定自我的資訊。

心理學將這樣的傾向稱為「驗證性偏誤」。也就是說，直覺型決策風格的人容易用當下的感覺去做決定，結果就變成旁人眼中難以理解的選擇。

比方說電影、電視劇和小說當中，經常看到刑警用直覺看破嫌疑犯的謊言、解決案件的情節。

有項針對這種刑警的直覺而做的心理學研究顯示，刑警看穿別人謊言的機率是五四％。這個數字算高嗎？

拿去跟相同實驗中，外行人看穿他人謊言的機率研究做比較，應該很清楚明瞭。外行人看穿謊言的機率其實也是五四％。

研究也指出，經過系統化的表情分析訓練，學習從表情和肢體語言找出說謊的線索，看穿說謊的機率就可提升至九○％。但是在沒有系統化的學習狀況下，老刑警的直覺跟外行人的觀察力其實並無差異。

如此一來，最麻煩的就是遇上老愛說「我是經驗老到的刑警」，那種凡事都用直覺判斷、自以為是的直覺型決策風格的人。

他們以為「過去的經驗，證明我的選擇是對的」，實際上命中率卻跟外行人差不了多少。

也就是說，這種沒根據又自以為的「刑警的直覺」，無論對刑警還是嫌犯來說，非常有可能會不斷做出讓人後悔的選擇。

雖然直覺型決策風格的人容易受到驗證性偏誤的影響，但其實無論是哪種決策類型的人，或多或少都會受其左右。

重要的是，必須對自己是否容易受到驗證性偏誤的影響有所自覺。容易受到影響的人，如果覺得「這個人就是這樣」的時候，就從完全相反的角度開始思考吧。

如此一來，便能意識到自己可能出現驗證性偏誤，便能懷疑自己的直覺，逐漸找出審慎思考的判斷資訊。

(本文摘自DaiGo著《不會做決定，你就一輩子被決定：這樣做出不後悔的選擇》，方智出版提供)

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