不會做決定 你就一輩子被決定

謹慎選擇未必就能幸福快樂。

錯誤認知①：正確選項的存在

你是否認為正確選項是存在的呢？

學校考卷上的選擇題一定有正確答案。這是因為若學生無論選擇哪一個選項都不正確的話，就失去考試的意義，因此考題一定有正確的選項。但這種黑白分明的標準答案，只存在於學生時期的考卷上。在日常生活與工作中，有多得數不清的選項，沒有人知道哪一個才是正確答案。實際上，腦科學和心理學研究就明確指出，我們在判斷事物、做選擇的時候，正確的選項並不存在。

這論點應該讓人相當驚訝吧。

為什麼呢？

因為我們心中都希望做出正確的選擇。眼前一定有正確的選項，只要選對了，人生就順遂了。

大家應該都這樣認為吧？

經歷煎熬又漫長的求職過程，畢業後開始工作的社會新鮮人，有三成在三年以內離職；幸福洋溢，登記結婚的新人，三對當中有一對離婚；就像這樣，謹慎選擇未必就能幸福快樂。如同未來無法預測，想從各種選擇的資訊當中，挑選出絕對有利的選項是不可能的。即便結果是好的，那也只是運氣好，並不是因為選擇了正確的選項。

腦科學和心理學的學者們建議：若想提高選擇能力，就必須明白，沒有所謂的正確選項。

因為「一定有正確選項」的迷思，會妨礙我們行動。

既然沒人知道未來會發生什麼事，正確選項就不存在，我們只能找到較佳的選項。

培養如何從眼花撩亂的選項中，找出較佳選項的能力，就是本書探究的主題—不後悔的選擇術。

錯誤認知②：現在之所以成功，是因為過去做了正確的選擇

你是不是覺得，現在擁有的一切，都是按自己的意思去選擇而得到的結果呢？

我們思考時容易出現「自利偏誤」（self-serving bias），這種思考模式會讓我們覺得「成功都是靠自己的努力，失敗都是別人的責任」。這是為了不讓失敗使內心受挫的一種自我防衛本能。

事事稱心如意時，就以為「現在之所以成功，都是因為自己的努力和正確的選擇所累積下來的結果」；當事與願違時，就一句「都是大環境不好」，對失敗的原因視而不見。其實意想不到的好結果，就像是瞎貓碰到死耗子，當事人的判斷和選擇帶來的影響微乎其微。

「現在之所以成功，是因為過去做了正確的選擇」的錯誤認知，是讓我們產生「這個方法之前成功了，所以這次也會成功」的錯誤聯想，並做出短視近利選擇的原因。這種心理會干擾鑑別力和判斷力，使我們做出錯誤的選擇。

錯誤認知③：選擇越多，可能性越大

你是否認為選擇增加，越能自由地選擇，越能做出好的決定？

過去一般認為「選項增加＝富足」，才能為個體帶來幸福。然而行為經濟學的研究發現，過多的選項反而會導致「選擇的弔詭」，讓人感到痛苦。

首先，當選項增加，猶豫、煩惱的時間就會增加，失去時間這個重要的資產。而且即便選項增加再多，也只是徒增我們思考其他選項的可能性，「如果那個時候選擇另一個選項，會怎麼樣呢？」讓人後悔而已。結果導致「規避選擇」法則發生。

規避選擇法則指的是因選項增加而感到迷惑，最後偏向選擇與過去相同選項的心理傾向。這種心理會讓人在必須改變時，忽略應當選擇的選項，而決定維持現狀。

(本文摘自DaiGo著《不會做決定，你就一輩子被決定：這樣做出不後悔的選擇》，方智出版提供)

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