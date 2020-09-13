好消息和壞消息先說哪個？掌握4大原則

「好消息和壞消息，先聽哪一個」的問題背後，有著複雜的損失規避、時近效應（Recency Effect）等個體溝通心理的因素。

「我有一個好消息和一個壞消息，你想先聽哪一個？」很多人被問到這個問題時，通常會說：「那就先聽壞消息吧。」為什麼會這樣？

前文介紹過「損失規避」，得到一百元所帶來的快樂，無法彌補失去一百元所產生的痛苦。也就是說，壞消息的殺傷力天生就比好消息大。所以，很多人選擇先說壞消息。而且，根據「時近效應」，最後的印象最強烈，甚至能沖淡之前的各種印象。把好消息放在後面說，就是通過時近效應的放大效果對沖掉一部分壞消息的影響。這樣，聽者的感覺就不會那麼差了。

簡單地說，在「好消息和壞消息，先聽哪一個」的問題背後，有著複雜的損失規避、時近效應（Recency Effect）等個體溝通心理的因素。基於個體溝通心理，有一個有趣的溝通策略—快樂和痛苦四原則。

第一個原則，多個好消息要分開發布。

究竟是一次撿到八十元更開心，還是走兩步撿到十元，再走兩步撿到二十元，再走兩步撿到五十元更開心？ 對多數人來說，分開撿更開心。

當主管有一個好消息要告訴員工時，應該這麼說：「××，告訴你一個好消息，你的提案得到了公司的高度認可，管理階層都對你讚不絕口……」員工一聽，面露喜色。這時主管接著說：「公司一定會給予物質獎勵的，管理階層決定給你安排一次免費旅遊，讓你好好休息一下……」員工更高興了：「居然還有免費旅遊？」，「峇里島和普吉島，你自己選一個吧！」主管拍拍員工的肩膀，說了句「好好幹，繼續加油」，然後轉身走了。

最關鍵的是，主管走出幾步後，突然折回去，補充道：「哦，對了，這次是雙人遊哦！」—這就是史蒂夫．賈伯斯（Steve Jobs）經典的「one more thing」（還有一件事）時刻了，估計員工這個時候會幸福得暈過去。

對比一下，如果主管一開始就說：「公司決定獎勵你兩張東南亞往返機票和三晚酒店住宿，感謝你的努力工作。」員工的反應會有差別嗎？

第二個原則，多個壞消息要一起發布。

房產仲介應該如何向客戶介紹一套房子？他應該說：「這套房子不朝南，結構有些不方正，迴廊面積浪費，社區的綠化還算不錯，但是物業費比較高，還有就是周邊社區不是很成熟……」

看到這裡，有的人可能會質疑：這麼說怎麼能賣出房子呢？因為客戶遲早會問房子的缺點，不如一開始就集中說完，說完缺點之後，接下來的所有討論都會給房子加分。

如果仲介像擠牙膏一樣，客戶問朝向，他說：「不太好，朝北的。」客戶心裡會咯噔一下。再問結構，也只能回答：「不太好，不方正」……這麼下來，客戶心裡會咯噔四五下，這套房子在他心中簡直就一無是處了。

多個壞消息一起發布，會明顯減輕對方的痛感。

第三個原則，一個大的壞消息和一個小的好消息，要分別發布。

比如，專案做失敗了，怎麼和老闆溝通？「老闆，專案失敗了，我願意代表團隊承擔責任。但整個團隊深刻地吸取了教訓，至少知道了哪些是死路，這些都是非常寶貴的財富。」

再比如，在A專案上賠了一千萬元，在B專案上賺了一百萬元。不要說「總的來說，我們賠了九百萬元」。而要分開說，「很遺憾，我們在A專案上賠了一千萬元，但是在B專案上賺回了一百萬元」。

這就是分別發布「一個大的壞消息」和「一個小的好消息」—記住，仍然要先說壞的，再說好的。沒有好消息怎麼辦？使勁找一找，總能找出好的。

第四個原則，一個大的好消息和一個小的壞消息，要一起發布。

假如反過來，在A專案上賺了一千萬元，在B專案上賠了一百萬元。不要說「很遺憾，我們在A專案上賺了一千萬元，但是在B專案上賠了一百萬元」，而要一起說，「總的來說，我們賺了九百萬元」。

這就是一起發布「一個大的好消息」和「一個小的壞消息」，瑕不掩瑜，別讓小的壞消息破壞了大家的好心情。

快樂和痛苦四原則

基於個體溝通心理，有一個有趣的「快樂和痛苦四原則」溝通策略：

第一，好消息要分開說；

第二，壞消息要一起說；

第三，小好大壞分開說；

第四，大好小壞一起說。

這四項原則能夠影響聽者接收訊息時的感受。

(本文摘自劉潤著《每個人的商學院・個人基礎：強化自我領導力，建構超群思維格局》，寶鼎出版提供)

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