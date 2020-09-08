誰說吃虧就是占便宜？濫好人失去競爭優勢

職場上有一種人，性格溫和、樂於助人，幾乎有求必應，常被稱為「好好先生」或「好好小姐」。

這些人有些明顯且共同的特徵，包括：在任何時候、任何地方都是面帶微笑，唯唯諾諾的接受任何人的指令，並樂此不疲；工作上沒有主見，很少發表自己的想法，凡事跟著別人走，迎合對方；做事沒有原則及固定的立場，總是因人而動；缺乏競爭意識，凡事都力求安穩，不會主動追求更高的目標，甚至可以說根本就沒有什麼更高的目標；習慣了逆來順受，不會因為他人的反對和批評而動怒。從現實環境來看，職場上會出現「濫好人」的原因很多，像是：有些人天性善良，不喜歡與人計較，有時候甚至膽小懦弱，會盡量避免與人發生衝突；有些人則是害怕被排擠，通常很會迎合別人，渴望得到別人的認同，無論做什麼事情都希望取悅於人。

另一種原因，則是被後天的成長環境和生活模式所影響，有些人由於從小就沒什麼壓力及上進心，導致不夠了解自己也缺乏自信，沒有明確的人生規畫，沒有理想及目標，所以只將目光放在眼前這些人的身上，並且很容易受到他人影響。有些人則是被工作環境養成盡忠職守的性格，習慣了聽從指令，被人差遣，並將這一切當成他工作中最大的責任。

「好好先生」多半是比較願意吃虧的人，但是他們是否真的就比較能夠適應職場環境，或是獲得更多更好的發展機會呢？根據美國康乃爾大學、聖母大學及加拿大西安大略大學的三位研究人員，花費二十年的時間長期追蹤調查一萬名來自不同年齡層，廣泛分布於各行各業的上班族，在調查的過程中，研究人員先根據「與人相處的難易程度」將所有人劃分成不同的組別，以此來驗證那些職場中的「好好先生／小姐」會不會在排名中墊底，以及「是否容易相處」會不會成為影響個人收入的關鍵因素。

調查結果顯示：那些「難以相處」的人往往薪資較高，而脾氣溫和的「好好先生／小姐」薪資反而比較低，其中難以相處的男性薪資又比「極易相處」的男性每年要多一八％。女性上班族的情況雖然比較不明顯，但是「很難相處」的女性薪資仍舊要比「極易相處」的女性平均每年多五％。

研究人員在調查報告中指出，造成收入差距的主要原因可能在於，脾氣好的人在要求薪資時比較容易妥協，不會計較太多，導致他們在公司的競爭中吃虧。

網路上曾有一篇爆紅的文章〈偷看所有同事的薪資及年終獎金，發現一個天大的祕密〉，作者聲稱自己偶然看到所有同事的薪資情況，發現了一個現象：「公司裡那些脾氣不好、愛拍馬屁、但工作能力普通的員工，薪資明顯高於那些脾氣好、個性老實、工作能力較強的員工。超過四十歲的高級工程師，收入遠遠低於那些三十歲左右身兼小組長的一般工程師。」

這篇文章很快引發熱議，也引起很多網友共鳴。其實，不僅僅是薪資分配不均衡，也曾有其他研究人員對幾百名畢業生進行調查，發現他們在面試工作時，脾氣越好的人反而越不容易被錄取，這是因為他們沒有自己的想法，不會堅持自己的主張，從而無法讓人信任。

而在那些上班族裡，表面上看似脾氣好的人比較受歡迎，可是獲得提拔和成功的機會往往最小；而那些稜角鮮明、很有主見、看起來脾氣不太好惹的人，反而比較能贏得主管的青睞，在公司競爭中也更容易勝出。

此外，好脾氣的員工往往會主動放棄追求利益的機會，面對不公平的分配行為也會保持緘默。舉例來說，當老闆一直無視於員工的工作成果和貢獻，以各種理由拒絕幫大家加薪或升職時，員工該如何反擊呢？是要忍氣吞聲，還是直接找老闆爭取自己的利益？

對於那些「濫好人」來說，這事情再簡單不過了，他們只需要這樣告誡自己：「我是一個非常正直且稱職的員工，我只要做好自己的事情即可，我沒有辦法控制別人要怎麼做。」

拋開內部的分配和競爭問題，以維護人際關係的角度來看，儘管擁有一副好脾氣會讓人看上去更受歡迎（至少從表面上來說是如此），但是逆來順受的個性也容易被其他人當成可以隨時利用、施加壓力的對象。那是因為好脾氣的人會盡心盡力完成自己的工作，順從主管的任何指示，還會幫同事做各種雜事，花大量時間來建立所謂的人脈（但這樣建立起來的關係通常非常脆弱），這些表現會帶給其他人「這些好脾氣的人向來逆來順受，可以接受任何不公平待遇」的印象。一旦他們沒有辦法擺脫或者拒絕那些麻煩，就會有源源不斷的麻煩找上門來；當某個人被貼上「好好先生／小姐」的標籤時，那些競爭者幾乎就會嗅到他的味道。

此外，從競爭的角度來看，好脾氣的人並不善於與人爭奪資源和機會，他們缺乏主動推銷自己的能力，缺乏與人直接競爭的勇氣，缺乏做回自己的魄力，更缺乏主動提出訴求的態度，然而競爭卻是職場生存的基本模式。在一個「會吵就有糖吃」的時代，好脾氣的人往往會自動閉上嘴巴。

對於好脾氣的人來說，他們的缺點幾乎和優點一樣鮮明，而這些缺點會讓他們喪失競爭的優勢，錯失更多的機會。美國著名棒球教練利奧．杜羅赫（Leo Durocher）於一九三九年在描述場上對手時，說了一句名言：「看看這些人，他們都是好好先生，但他們會落在最後，好好先生們的排名總是在最後面。球場上不需要好好先生，有強烈求勝欲和競爭意識的球員，才能贏得比賽。」這句話用在各行各業、不同領域都是成立的。

由此可見，那些所謂好脾氣的人，並不是職場上的幸運兒，反而可能是辦公室裡最吃虧的人，因為無論是在薪資待遇還是人際關係上，他們都很難占到優勢，還會經常成為被人利用的工具，其實是職場上的弱勢群體，而這會使得他們在應對生存壓力時需要付出更多的努力和代價。

(本文摘自周維麗著《別讓好脾氣害了你》，發光體出版提供)

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