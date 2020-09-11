東京歌舞伎町 竟是台灣人之城？

歌舞伎町裡，有名的商業大樓全部都是台灣企業家蓋的。

台灣的林森北路，是專門服務日本人的煙花巷。日本企業員工都把林森北路稱之為「五木大學」，因為「林」、「森」總共五個「木」。他們有時會開玩笑說，不懂中文的日本人，在林森北路的酒吧裡，跟著小姐從頭學起，回到日本後能說得一口流利的中文，就是從「五木大學畢業」的。

在日本，與林森北路類似的就是歌舞伎町了吧！但歌舞伎町比林森北路大得多，應該說是林森北路加上艋舺，這樣比較好理解。當然，台灣的各位都是日本通，也許我就不用細細說明歌舞伎町的一切了。

歌舞伎町不像林森北路，有「五木大學」這麼活潑的暱稱，人們多半稱之為「日本第一紅燈區」或是「不夜城」。但對我來說，歌舞伎町是「台灣人之城」。因為歌舞伎町的成立與發展，台灣人都扮演非常重要的角色。

這是我去霧峰時的事。雖然是為了看霧峰林家花園的小旅行，我也順道去了附近的「以文圖書館」。以文，就是以「林以文」為名。眾所周知，他是代表日本的台灣華僑，而這座圖書館是以霧峰望族林以文的捐獻而蓋成的。

林以文的父親遠渡日本，二戰後成為十分成功的生意人。這座圖書館裡，林以文的史料不是特別多，但卻是台灣唯一看得見林以文生涯足跡的地方。表面上，林以文是成功的在日華僑，但其實他也是「創造歌舞伎町的男人」。

不管在日本還是台灣，都很少人知道這個台灣人對日本的貢獻。正好，挖掘這段歷史的書，最近在日本出版了。稻葉佳子和青池憲司合著的《台灣人的歌舞伎町》這本書，就是採訪了還在世的台灣華僑們所撰寫而成。

我買了這本書之後，因為很忙就放了半年，最近才拿起來讀，結果看得津津有味，停不下來。

歌舞伎町裡，有名的商業大樓全部都是台灣企業家蓋的。從日本人流最集中的新宿站東口出去，五分鐘就到了歌舞伎町。因為要蓋劇場「 歌舞伎座」，才有了歌舞伎町的名字。同樣地，歌舞伎座以鄰近的「花街大道」為暱稱，那附近也成了台灣人的聚落。從廉價旅店、茶店、柏青哥店等開始，事業不斷擴張。

這本書也提到，最有名的就是「歌舞伎町的三大華僑」，林以文就是其中之一。

戰後，新宿東口的劇場「紅磨坊」，就是靠著林以文復甦的。台灣人之所以買下歌舞伎町的土地，向其他台灣人發聲，創造台灣人的群聚，林以文的功勞最大。位在歌舞伎町中心的Koma 劇場，附近好幾棟大樓都是藉由林以文的手蓋出來的。

在那之後，林以文長期擔任東京華僑總會會長及日本中華聯合總會會長，從政界到財經界都是他的交流範圍。他的友人、前日本首相福田赳夫形容，林以文是身高超過一百八十公分的大塊頭，好像什麼都撼動不了他，「有海一般的包容力，及山一般的重量。」

另外兩位，就是林再旺和李合珠。林再旺在歌舞伎町裡蓋了「 風林會館」，裡面有無數風月場所，也曾發生黑道槍擊事件，是歌舞伎町的地標。

他和林以文，以及經營中華料理餐廳「東京大飯店」、時任立法委員的李合珠一起，統稱為「歌舞伎町的三大華僑」。

但是，日本社會幾乎沒什麼人知道他們這麼活躍，要找到這方面的紀錄很辛苦，公開資料也很少，這和台灣人在日本向來「低調」的行為模式有關。

二戰前，台灣出身就是「 二等國民」，戰後則是「 外國人」，立場很微妙。此外，戰後旅居日本的台灣人，政治立場又分為親國民黨、親共產黨、獨立派三個分支。彼此之間之所以能保有微妙的平衡，靠的就是盡力保持低調吧。當然，會開設風俗店，也是因為不能和黑道、右翼勢力等日本的地下社會毫無往來。

衡量一切因素後，在歌舞伎町的台灣人幾乎不接受媒體採訪，對於寫書出版自己的故事消極以對，也是合理的行為。

從一九九○年代開始，就有大量中國人流入歌舞伎町。以描寫中國黑道抗爭而出名的人氣作家馳星周，其作品《不夜城》就非常暢銷，讓許多人把歌舞伎町跟「中國人一條街」畫上等號，台灣人的存在漸漸被遺忘。但是，現在歌舞伎町的台灣人至少兩千位，許多大樓都握在台灣華僑的手裡。

因此，《台灣人的歌舞伎町》這本書出版後，可以為台灣人在日本的活躍歷史留下紀錄，意義重大。

其實，不只歌舞伎町，日本的戰後發展，台灣人也扮演重大角色。除了歌舞伎町，演藝圈也有翁倩玉、鄧麗君、歐陽菲菲，都是大眾娛樂中不可或缺的存在。

中華料理的普及，台灣華僑的貢獻也不小。創立東京四川料理餐廳「四川飯店」的陳建民，雖然是中國大陸出身，但戰後曾在台北和高雄擔任過廚師，也有中華民國籍，為四川料理在日本的普及盡了許多心力。日本人喜歡的大阪551蓬萊肉包，就是嘉義出身的台灣人羅邦強在戰後推出，很快就成了大阪的熱賣商品。

「台灣人與戰後的日本」這個主題，就是日本「另一個戰後史」，描寫戰後日本高度成長的內幕。參與其中的人一一離世，希望包括我在內的日本作者和學者能持續向下挖掘，找出日本各個領域中台灣人活躍的歷史。

(本文摘自野島剛著《看見不一樣的日本：「高級國民」引發階級對立，獲勝之道講求美學，不讓座是怕被嗆聲或婉拒……野島剛的46種文化思索與社會觀察》，時報出版提供)

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