拜金者的陷阱！有錢人和你的差距不只是錢

我的身價在二十三歲時已逾百萬美元，二十四歲時超越千萬美元，二十五歲時更突破一億美元，但這不重要，因為我從來不是為了錢而奮鬥。

──史提夫．賈伯斯（Steve Jobs）

金錢在商業上扮演著重要角色，但不要誤以為經商就是為了錢。金錢只是衡量商業成就的普世基準。如果把商業比擬為運動賽事，金錢就好比是比賽的得分。得分愈高意味表現愈好，有助於參與更高層次的賽事，與更出色的對手一較高下。

當然，在成為商業賽局贏家時，成就感會隨之而來。波蘭首富索羅把商場競爭比喻為奧運盛會，奪得金牌是勝利的象徵，但參賽者渴望的並不是獎牌內含的黃金。索羅說：「商業賽局與體育賽事並無二致。奧運賽跑選手為獎牌而衝刺，獎牌只會掛在贏家胸前。金牌贏家將獲得利潤豐厚的廣告合約，在各種場合露臉也有利可圖。然而，站在頒獎台上聽著大會演奏祖國國歌時，他會滿心感動，因為激勵了國民的自豪和民族情感而笑逐顏開。」

金錢並不是商業的第一要素。美國航太企業家簡恩指出：「金錢只是做事的副產品。」阿利塔德審慎地不在金錢與成功之間畫上等號：「別把賺錢當成目標，要視為成功的跡象。賺錢是成功的標誌。組織的成功在於永續經營，人們因在組織中找到人的本質而怡然自得。這就是成功。請想一想，口袋裡有十億歐元或二十億歐元會有什麼差別？我真的覺得沒什麼不一樣。」①

①穆哈德．阿利塔德

「別把賺錢當成目標，要把它視為成功的跡象。它就是一個成功的標誌。」

如果經商的唯一目標是金錢或個人富貴，難免全盤皆輸

阿利塔德的故事是最好證明：「我遇過許多大約與我同時創業的人。他們的目標是創建將來可以高價出售的企業。有些人很快一敗塗地。有些人獲得了某種程度的成功，於是有人喊價百萬歐元求購他們的事業時，他們表示，『出價太低了。我們想繼續經營，使事業更加壯大。』數年後，有人開價一億歐元，但他們說『不夠。我們要十億歐元。』然後，他們努力提升公司市值，但很不幸的是，最終功敗垂成，陷入破產，到最後一無所有。也就是說，假如金錢是你公司唯一的目標，那你可能希望落空。」②

②納文．簡恩

「金錢只是做事的副產品。」

億萬富豪與百萬富翁之間的主要差異，在於動機。假如為了錢、為了奢華生活而從商，將在達標後喪失動機，而停留在百萬富翁的層次。一旦事業衰敗，甚至可能全盤皆輸。若是出於贏得競爭的動機，只要對商場賽局依舊鬥志高昂，公司會持續成長，唯有如此，你才有機會成為億萬富豪。③

③穆哈德．阿利塔德

「假如金錢是你公司唯一的目標，那你將一敗塗地。」

斯堪地那維亞飯店業大亨史托達倫指出：「億萬富豪不會為錢賣命。驅動他們的是賽局的樂趣，而不是金錢。商業賽局首重永不妥協、絕不貪圖安逸、永不想望退休。如果只想致富，將永難如願以償。若竭盡全力去做自己愛做的事，就有機會得償所願。金錢可以做為動機嗎？我認為賽局和競爭才是動機。假如只知精打細算，將會一事無成。許多人與我有相同的動機。有些人在學術界，錢賺得不多，有些人投入科學，錢也不多，但有人贏得了諾貝爾和平獎，也有人榮獲諾貝爾醫學獎，或物理學獎、化學獎。」④

④拉斐爾．巴齊亞

「假如是為了錢、為了奢華生活而從商，將在達標後喪失動機而停留在百萬富翁的層次。一旦事業衰敗，甚至可能全盤皆輸。」

哈格里夫斯旗下金融服務公司管理逾一千二百億美元資金，他剖析自己成功的原因指出：「我獲得成功有兩個主因，一個是我熱愛這個事業，另一個是我從事這行從來不是為了錢。雖然我記帳，但我做這個事業純粹是追求成就。我認識的一位業界人士總認為他比我更成功，然而事實證明正好相反。他是為錢賣命，而我則樂在其中，這是我們最大的差別。我始終熱愛這個事業。即使回到當初，我還是會做這行。」⑤

⑤佩特·史托達倫

「億萬富豪圖的不是錢。驅策他們的並非金錢，而是賽局的樂趣。」

簡恩在美國時領悟到，再多的錢也無法達成人生目標。他出生於印度貧困家庭，到美國的第一年在新澤西州生活，那時依然一貧如洗。當他得知有位印度朋友在加州賣掉公司得手十萬美元後，決定移居加州並渴望能在那裡致富。

「我想，天啊，如果有十萬美元，我一輩子永遠不再為生活而工作。我的夢想將會成真，擁有人生中想要的一切事物。我會做到的。」

「隨著時間流逝，我離開了矽谷，加入早期規模還很小、股票剛上市的微軟公司。不久後，微軟推出視窗作業系統三．○版，股價一飛沖天。半年內，我的股票選擇權價值已超過十萬美元。」

「我應當高興才對，但我突然想到要繳稅。除非稅後仍有十萬美元，否則根本是空談。此後一個月，我的股票選擇權價值增加到十五萬美元，稅後我還有十萬美元。」

「此時我心想，我真正期望的不只是這樣，我還要擁有房子。有了房子和十萬美元才真的能讓我開心。接著我有了足夠的錢買一間小房子。然後我想擁有一個大家庭，於是需要足夠舒適的房屋。買了體面的房子後，我又想，時代變了，要過舒適的生活，至少要有百萬美元。」

「你猜發生了什麼事？我如願以償了。這個故事的重點，是人永遠不會感到滿足，不會說『天啊，我已經有了足夠的錢。』不論你有多少錢，總是會有下一個想要的東西。我要強調的，是來自印度的人不會有幸福感。剛開始，他只想要十萬美元，然後十萬美元會變得微不足道。除非心靈有所改變，否則人永遠不會知足。對我來說，這是人生如何變化的故事。」⑥

⑥佩特．史托達倫

「若只想致富，將永難如願以償。」

(本文摘自拉斐爾．巴齊亞著《有錢人和你的差距，不只是錢》，商業周刊提供)

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