把生活當作一場臣服練習

當你懂得臣服時，你的思想、身體和精神就得以放鬆，痛苦就會減輕。

隨著疫情在全世界大流行中，每個人都承受著前所未有的壓力，而這樣的群眾壓力和恐懼，也在世界各地引發了大大小小的衝突。的確，面對不可測的未來難免會感到焦慮，但過度的擔心對現狀毫無幫助，愈是在這種狀態下反而更要將注意力集中在充滿希望、健康、直覺和美好的未來上。這個建議太不切實際嗎？我可不這麼認為。

身為精神科醫生，我在患者和自己身上不斷看到堡壘心態所造成的影響，在困境中抵抗或掙扎只會徒增壓力，使你疲憊不堪終至氣力放盡。如果你總是與痛苦或逆境戰鬥，你會彷彿無時無刻都身處戰場，隨時得武裝自己，每一天都過得非常疲憊；反之，當你懂得臣服時，你的思想、身體和精神就得以放鬆，痛苦就會減輕。

對於高敏感、容易共感的人而言，更容易同理群眾散發出的痛苦、焦慮，特別是當他們不斷接收到負面的新聞──種族不平等、經濟衰退、階級對立等，在這段時期的感受又會被放大好幾倍。本來，他們就是天生的照顧者和幫助者，幫助他人也沒有錯，但需要更健康、更能拉開距離的方式，才能安然度過這場危機。因此建議在這些時期保持中立並降低接受訊息的頻率，能幫助高敏感與共感者安然度過風暴。

我也是高敏感族群，在還不夠了解自己時也曾把他人的苦難都攬在自己身上，因此我很能體會這些人的痛苦。後來我找到能不為外在影響的方法就是臣服。所謂臣服不是失敗或放棄，而是不抵抗、全然擁抱當下的變化；臣服也不是隨波逐流，而是懂得何時該堅持，何時該適時放下；臣服，是原諒、是接受，是不讓過去的負面經驗困住你，讓自己體驗順應生命流動的喜悅。當你跳脫大腦的直線思考，用更積極、直覺方式生活，你更能順勢而為，真正拿回人生的主控權。

不妨把生活當作一場臣服練習。愈是在混沌的處境中愈要靜下心來喚醒直覺，讓過分活躍的大腦安靜下來。尤其在這充滿外在噪音的環境中，更該傾聽心中的聲音。你可以先問問自己：「我在哪裡感到安全？」「我該如何讓自己成長？」 和「在這個緊張時期我需要學習什麼又該如何調整？」 然後，深吸一口氣，安靜下來聽聽內心的聲音。伴隨直覺所產生的想法，能幫助你將生活中的各種狀態包括危機，化為促進自己及世界更美好的助力，也是我們幸福的關鍵。

面對失速的日常、混沌不明的當下，如果你感到焦慮、恐慌到無法承受時，建議你可以練習普拉納（Prana）呼吸法，普拉納在古代梵語中的意思是「呼吸」與「生命」，是一種有意識的呼吸方法，這種方法能幫助你放鬆並找回平靜，並增強你的健康及心智，為你帶來重生的感覺。

剛開始練習可能不太容易，漸漸就會愈來愈好，你也會感受到自己的內在能量明顯增長。你可以從簡單的練習開始，每天問自己：「我該如何進一步臣服？我該怎麼解決那些問題？我如何對更積極與專注於當下？我該如何覺察自己的情緒？我該如何對自己擁有的一切表示感謝？」 比起釐清外在環境，更重要的是要專注於覺察自己的情緒，同理他人和整個世界。

現在的確是全人類發展史上前所未見的逆境，但也是練習臣服的最佳時刻，當你能向變化及未知臣服時，便能享受生命流動的圓滿。

( 安納金推薦文：順應天道，借力使力)

(本文摘自茱迪斯．歐洛芙著《臣服的力量：收回錯用的抵抗，擺脫依賴、執著、太努力的不安，享受生命流動的圓滿》，天下雜誌提供)

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