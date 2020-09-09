消除肩頸僵硬 久坐上班族必學！
消除手臂的疲累感》整天坐辦公室的人必學的伸展動作
伸展這裡的肌肉！
大力士手臂高高隆起的部位，就是肱二頭肌；功用在於幫助手臂彎曲。坐在辦公室裡的上班族，每天會使用此部位將近8小時，卻很少有人想到要好好照顧它。相信大家身上肱二頭肌的僵硬程度，一定遠遠超乎想像。
以解剖學的角度說明伸展運動
我相信，任何一位坐辦公桌的上班族做了這項伸展操後，都會深刻感覺到自己的肱二頭肌有多麼僵硬。這是因為肱二頭肌的功用在於讓手臂彎曲，不論是坐在辦公桌前工作，還是使用智慧型手機，都無法避免使用這部位的肌肉。
一旦肱二頭肌變得僵硬，從肩膀尾端到手肘關節的所有肌肉就會收縮，造成姿勢不良，更會對脖子造成額外的負擔。此外，情況如果持續惡化，關節的位置還會往前偏移，造成肩膀內翻；更糟糕（也是大家最在意）的是，背部還容易出現贅肉！
本節所介紹的伸展操非常簡單，可預防並改善前文提及的所有症狀。雖然可能有點吃力，還是請久坐辦公室的大家務必學會這招。
POINT
操作時不能用力過猛。此處肌肉僵硬程度遠遠超乎大家想像，因此動作一定要放輕、放慢。
體驗者感想：30 世代‧男性
感覺痠痛舒爽，超級有效！
消除手肘至手腕的疲累感》慣用手肌肉一旦變硬，將連帶造成脖子及肩膀僵硬
伸展這裡的肌肉！
轉動手腕及彎曲手指時，都會用到前臂肌群的肌肉。很多人會因為長時間坐辦公室或使用手機，導致此處肌肉變硬。一旦慣用手感變硬，脖子及肩膀也會跟著僵硬，必須格外留意。
以解剖學的角度說明伸展運動
很多人都不知道，慣用手的肌肉硬化，會導致脖子及肩膀跟著變得僵硬。不論是太少使用或是使用得太頻繁，都是肌肉變硬的原因。以每天需要操作的動作來看，我相信大部分的人都是使用得太頻繁吧。
手肘至手腕的肌肉被使用了數十年之久，卻沒有得到妥善的照顧，日積月累之下變得僵硬，只能說是意料之中的事。
本節所介紹的伸展操除了能夠預防肩頸僵硬之外，還可以避免手腕向內彎曲時會用的「上臂屈肌群」硬化，可預防及改善肩膀內翻的現象。
另外，這項伸展操能夠同時針對手肘至手腕的拉肌及推肌發揮作用，在辦公室久坐所導致的僵硬手腕以及與其相連的手指，都因此會變得非常輕盈。
POINT
操作時如果壓得太用力，手腕很可能會受傷，所以動作一定要緩慢且謹慎，做到感覺舒服的程度就好。
體驗者感想
30 世代‧男性
非常有效！可以明顯感覺到自己的前臂有多麼僵硬！
(本圖文摘自中田雄大著《解痠止痛，筋膜伸展解剖書：全體幹32項拉筋全伸展，有效鬆筋解鬱，啟動體內自癒機能》，方言文化提供)
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