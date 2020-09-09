消除肩頸僵硬 久坐上班族必學！

轉動手腕及彎曲手指時，都會用到前臂肌群的肌肉。很多人會因為長時間坐辦公室或使用手機，導致此處肌肉變硬。一旦慣用手感變硬，脖子及肩膀也會跟著僵硬，必須格外留意。

以解剖學的角度說明伸展運動

很多人都不知道，慣用手的肌肉硬化，會導致脖子及肩膀跟著變得僵硬。不論是太少使用或是使用得太頻繁，都是肌肉變硬的原因。以每天需要操作的動作來看，我相信大部分的人都是使用得太頻繁吧。

手肘至手腕的肌肉被使用了數十年之久，卻沒有得到妥善的照顧，日積月累之下變得僵硬，只能說是意料之中的事。

本節所介紹的伸展操除了能夠預防肩頸僵硬之外，還可以避免手腕向內彎曲時會用的「上臂屈肌群」硬化，可預防及改善肩膀內翻的現象。

另外，這項伸展操能夠同時針對手肘至手腕的拉肌及推肌發揮作用，在辦公室久坐所導致的僵硬手腕以及與其相連的手指，都因此會變得非常輕盈。

POINT

操作時如果壓得太用力，手腕很可能會受傷，所以動作一定要緩慢且謹慎，做到感覺舒服的程度就好。



體驗者感想

30 世代‧男性

非常有效！可以明顯感覺到自己的前臂有多麼僵硬！