脖子好緊！雙下巴！試試伸展這裡的肌肉
徹底消除雙下巴》還能拉提臉部肌肉，緊緻小顏更年輕！
伸展這裡的肌肉！
從喉嚨到下巴間的小骨頭（舌骨）上的肌肉，統稱「舌骨肌（群）」。一旦這些肌肉老化或變硬，就會出現雙下巴、臉部肌肉下垂等症狀。
以解剖學的角度說明伸展運動
大部分的人在操作這項伸展動作時，都會擔心「這樣拉扯皮膚，會不會反而讓皮膚變得鬆弛？」
事實上，皮膚鬆弛的原因，並不在於皮膚最外層的「表皮」。而是因為表皮底下「真皮層」內的膠原蛋白流失、皮膚失去彈性，或是因臉部周圍的肌肉變硬、骨骼偏移所致。
至於造成雙下巴的原因，則是舌骨肌群變硬，臉部及脖子附近的脂肪囤積至下巴下方的緣故。本節介紹的伸展操可以讓此部位的肌肉變軟，並使偏移的骨骼回到原本的位置，且不會造成皮膚鬆弛，因此請安心操作。
值得注意的是，這項伸展操如果做得太頻繁，可能會造成反效果，因此請壓抑想要早點看到成效的心情，一天只做一分鐘就好。
POINT
操作時，請將手指輕輕放在喉嚨上就好。如果手指壓得太過用力，不僅很不舒服，也會阻礙肌肉順利拉伸。
體驗者感想：40 世代‧女性
不過短短三天，原本鬆弛的雙下巴完全消失！真是太驚人了！
消除脖子的僵硬感》就此告別因長期使用電腦而累積的沉重與不適
伸展這裡的肌肉！
胸鎖乳突肌是脖子上最粗的肌肉，從鎖骨連接到耳後，功用是讓脖子可以左右轉動及傾斜。「游自由式時的換氣動作」，使用的就是此部位的肌肉。
以解剖學的角度說明伸展運動
脖子經常感到僵硬、沉重與不適的人，大多是因為長時間面對電腦，或是從事某些頸部必須固定在相同位置的工作所致。
實際上，只要經常做出「游自由式時的換氣動作」，脖子就不太會變得僵硬，但是上班族不太可能每天這樣做，就算是到健身房鍛練身體，也很少有人會做這種動作的訓練。長久下來便讓脖子變得僵硬。
說得更明白一點，只要沒有妥善運動這塊「脖子上最粗的肌肉」，頸部的僵硬情況就會越來越嚴重。相較於此，經常伸展此處肌肉，症狀就會馬上消失。
此外，這項伸展操能夠促進血液及氧氣的循環，就算是長年累積的頸部僵硬，也能在做完之後，立刻感覺到脖子變得輕鬆靈活。
POINT
如果手掌施力過猛，造成反彈的現象，很可能會讓脖子受傷，請千萬要注意。
體驗者感想：30 世代‧男性
才剛做完沒多久，馬上覺得脖子附近變輕鬆了！
(本圖文摘自中田雄大著《解痠止痛，筋膜伸展解剖書：全體幹32項拉筋全伸展，有效鬆筋解鬱，啟動體內自癒機能》，方言文化提供)
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