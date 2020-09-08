脖子好緊！雙下巴！試試伸展這裡的肌肉

從喉嚨到下巴間的小骨頭（舌骨）上的肌肉，統稱「舌骨肌（群）」。一旦這些肌肉老化或變硬，就會出現雙下巴、臉部肌肉下垂等症狀。

以解剖學的角度說明伸展運動

大部分的人在操作這項伸展動作時，都會擔心「這樣拉扯皮膚，會不會反而讓皮膚變得鬆弛？」

事實上，皮膚鬆弛的原因，並不在於皮膚最外層的「表皮」。而是因為表皮底下「真皮層」內的膠原蛋白流失、皮膚失去彈性，或是因臉部周圍的肌肉變硬、骨骼偏移所致。

至於造成雙下巴的原因，則是舌骨肌群變硬，臉部及脖子附近的脂肪囤積至下巴下方的緣故。本節介紹的伸展操可以讓此部位的肌肉變軟，並使偏移的骨骼回到原本的位置，且不會造成皮膚鬆弛，因此請安心操作。

值得注意的是，這項伸展操如果做得太頻繁，可能會造成反效果，因此請壓抑想要早點看到成效的心情，一天只做一分鐘就好。

POINT

操作時，請將手指輕輕放在喉嚨上就好。如果手指壓得太過用力，不僅很不舒服，也會阻礙肌肉順利拉伸。

體驗者感想：40 世代‧女性

不過短短三天，原本鬆弛的雙下巴完全消失！真是太驚人了！