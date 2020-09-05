九月投資求財 這些生肖最旺

中秋是個美麗的節日，月圓人團圓，禮多人不怪，這是個祝福的月份，最適宜廣結善緣和儲備貴人了，就從祝賀佳節開始。

國曆9/7～10/7

鼠 ▎

這是個諸多吉星照拂的月份，再加上中秋節的圓滿節慶，本月諸事皆宜。對於老鼠們而言，由於多了「福祿星」的照拂，這個年中整理後的再出發，將會引動下半年的整體好運勢能量。禮多人不怪，中秋節就是要慶賀，祝福愈多，好運愈強盛。

牛 ▎

太歲桃花星和天喜星併臨，再加上本命將星主事，花好月圓的形容只是剛好而已。本月貴人明顯，職場運勢暢旺，中秋佳節禮多人不怪，祝福愈多運勢愈旺。雖然如此，還是要提防血光之災，安排健康檢查可望化煞為福。

虎 ▎

中秋月圓之月，又擁有「龍德」等諸多吉星照拂，這是個圓滿的月份。太歲「桃花星」神采飛揚，本月最為理想的旺運策略，就是禮多人不怪地祝賀佳節。太歲劫財星氣盛，宜謹慎理財。職場事務忌諱人云亦云，因人設事。女士們情緣依舊宜謹慎。

兔 ▎宜謹慎

中秋之月，月圓人團圓。不過對於兔子而言，卻是「六沖」之月，重要吉事與抉擇還是避之為宜。愛情運勢不佳，不處理是最好的處理，宜將生活重心擺放在事業上。不過大環境氣場頗佳，因此宜走出家門，接觸人群，倘佯大自然。

龍 ▎

中秋佳節，這是個圓滿的季節。「月德」與「六合」兩大吉星併臨，讓龍族們的流月運勢更加吉利，本月諸事皆宜。「人緣桃花星」氣勢佳，廣結善緣的好時機，貴人籌碼就從祝賀佳節開始積累。雖然如此，投資求財還是以逢高調節為先。

蛇 ▎

圓滿之月，除了滿月，還有諸多吉星照拂。最重要的是「將星」和「福星」，對於事業的幫助十分強大，這個時候最好的策略就是祝賀佳節和送禮了。不過值得提醒的是健康運勢，飲食不宜過量，因為容易造成身體負擔。



馬 ▎

月圓人團圓，美麗的中秋，再加上「文昌星」照拂，又有「紅鸞星」加持，人約黃昏後的美麗意境值得營造。金錢星也呈現圓滿狀態，本月財利運勢頗佳，投資求財宜順勢納財。家庭運勢需要用心經營，本月不宜搬家、入宅與修造。

羊 ▎

「文昌星」職事的本月，人緣磁場佳，最適宜廣結善緣積累貴人籌碼，就從「中秋佳節」的祝賀開始。大環境布滿了吉星能量，羊族們宜走出習慣領域接觸新的人脈環境，迎接新契機。女士們宜謹慎面對愛情事務，不處理是最理想的處理。

猴 ▎

月圓人團圓，中秋是個美麗的節日，圓滿成為了理所當然。本月大利嫁娶，不過男士們的愛情卻宜謹慎面對，雖可公平競爭，但還是要避開地雷。謹慎理財依舊是重要課題，因為「歡喜劫財」現象頗盛。事業貴人明顯，機會要牢牢把握。

雞 ▎

中秋佳節，圓滿、喜悅與豐收。本命之外，按理說應該是諸事不宜，不過本月財利運勢頗佳，再加上「將星」職事，這是個值得努力的月份，事業圓滿，荷包也會滿滿。佳節祝賀不可少，禮多人不怪，好運指數與祝賀多寡成正比。

狗 ▎宜謹慎

歲德合吉星照拂，再加上諸多吉星加持，這是個諸事皆宜的月份。不過對於狗族們而言，還是需要謹慎行事的自我提醒，因為「六害小人星」作祟，讓功虧一簣的現象頗盛，因此按部就班、堅持到底為佳。值得提醒的是，本月不利嫁娶。

豬 ▎

月圓人團圓，雖然矛盾的磁場依舊明顯，不過幸福的能量舒緩了一切。對於既定的事務依舊宜按照計畫行事。禮多人不怪，這是個祝福的月份，最適宜廣結善緣和儲備貴人了，就從祝賀佳節開始。家庭磁場超正，搬家、入宅與購屋之舉宜順勢執行之。( 星座篇：九月獅子座財運佳 金牛座須謹慎 )





(本文摘自陶文著《2020鼠年開財運賺大錢：易經論股鎖定最佳獲利點，風水造吉招財迎福好運到》，時報出版提供)

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