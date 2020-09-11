中年失業 靠股票賺錢可行嗎？

中高階人力需求不若以往必要，該做好應變的最壞打算和萬全準備。

40歲~50歲 用心投資

這個階段，一般人在工作上應該已經晉升中階主管，經濟狀況也逐步穩定，有較多的錢可以開始進行風險性投資。子女開始進入小學就讀，課業壓力和親子關係相對輕鬆。工作家庭兩得意，更能用篤定的心情面對未來。

在這個有些餘錢，但又不是太多的時候，我不建議做太多元的資產配置。因為這樣做，會讓每一種理財工具所能分配到的金額太小，無法產生較大的效益，反而應該集中火力在國人最熟悉的股票投資上。因為有穩定的工作收入，所以可以稍微積極一點。

股票投資因為市場行情瞬息萬變，可說是所有理財工具中最難的一種，不過也有最多的分析技巧供你研判行情。每一種技巧都有它的侷限和盲點，我在此將一一為你破解，並找出可行的因應之道。除了個股買賣之外，交易所也不斷推出新的衍生性金融商品，這些獲利機會當然伴隨不同程度的風險，我將以親身操作的經驗來和大家分享。

不過，隨著職場競爭愈趨激烈，中高階人力需求不若以往必要，此時工作上也不是沒有遭逢重大變化的可能，就像我在四十四歲離開職場一樣，因此仍該做好應變的最壞打算和萬全準備。

中年失業男

二○○三年，我離開了工作十八年的職場。當時四十四歲的我，立馬成了「中年失業男」。當年，全家一共七口人，包括高齡父母、妻子，再加上三名子女。大女兒剛上國一，雙胞胎弟弟和妹妹則是小學四年級。

當時全家的財產有什麼呢？兩棟台北市的房子，一棟父母住，一棟我們夫妻帶三個小孩住，好在貸款都已繳清，再加上大約一千萬的現金和股票。除了每個月可能要付的信用卡帳單外，倒是沒有其他負債。

此外，我和妻子都有投保壽險和意外險，萬一發生不幸，其他家人應該不會立刻面臨經濟困境。

妻子當時在她哥哥經營的餐廳幫忙，雖然每個月都有支薪，但我沒有讓她把薪水拿出來用，要她好好存著，以備萬一時可用。所有家庭生計，我請她放心，還是由我一人來扛。

房子自住，即使比當初購入時增值了許多，但也不可能去處分，所以未來的生活就靠那筆千萬積蓄了。夠嗎？肯定不夠。因為子女要念到至少大學畢業，還要十到十三年。此外，台北應是全台灣物價水準最高的地方，一年沒有一百萬，肯定過不下去。一千萬的積蓄裡面，還包括股票喔。要是股價跌了，財產就剩不到一千萬了。如果什麼都不做？十年後，大概就Game over了。

既然風險這麼大，為什麼要離開呢？這要從一場尾牙宴說起。

退伍後的前三年，我在天下雜誌和商業週刊做過行銷企劃，也在遠東集團擔任總經理的幕僚工作。之後的十五年，我進入了證券業，負責協助企業申請上市上櫃以及募集資金的承銷業務，離開前做到部門的副主管。因此，我主要的職業生涯是在證券公司。你可能會說，我是「華爾街之狼」，整天過著紙醉金迷的生活。但電影太誇大了，我們哪裡是狼？我們是任客戶宰割的羔羊。

二○○二年和二○○三年，是承銷業務最黑暗的時期，整個業界幾乎沒有人賺錢，因為大部分的承銷案都會跌破承銷價，導致我們部門每季（請注意，不是每年喔）的虧損都是以億元起跳；在公司各部門的績效評比，永遠都是敬陪末座，走在走廊上，頭都抬不起來。總經理甚至跟我們說，別再出門跑業務了，乖乖待在辦公室，就不會賠那麼多了。

最屈辱的一件事就是當年的尾牙，公司席開至少五十桌，承銷部不只被安排在最後一排，前面還有兩根大柱子，根本看不到舞台上的主持人陶晶瑩和所有精彩的表演。

吃完尾牙，心裡早就有數。果然，沒過多久，高雄分部所有員工無預警遭到資遣。同仁進了辦公室，才知道只有一小時收拾私人用品，明天就要回家吃自己了。雖然我在總公司，並不在名單內，但也被狠狠減薪兩成。離開，恐怕是遲早的事了。

二○一三年初，今週刊特別專訪我，把我的故事當做近來最夯的素人投資典範，並以「中年失業男」來稱呼我。乍看這五個斗大的字出現在雜誌標題時，其實是很難接受和釋懷的，同時也引來許多網友的酸言酸語。事隔多年，我終於能夠以平常心來看待，也才真正願意重新面對和徹底省思。

離開當下，說不惶恐絕對是騙人的；但是說完全沒信心，也不盡然。除了一千萬的積蓄不至於立刻讓家庭經濟陷入絕境外，也想到自己在證券業累積了十五年的經驗，往後的日子靠投資股票來賺錢，應該不成問題吧？

這十五年來，為了開拓業務、服務客戶，和上市上櫃公司的互動是非常頻繁而緊密的，從中得到的第一手觀察和消息，絕非一般投資人詳閱財務報表和吸收媒體訊息所能企及。即使離開職場，和這些總經理或財務長，以及許多承銷同業好友，仍有私誼存在，消息來源肯定不缺。

這是比較安心的部分，但我忽略了如果完全以投資股票做為唯一收入來源時，每個月都必須獲利的壓力以及它所帶來的極度焦慮，都會讓自己對行情的判斷和個股的選擇受到很大的干擾。

剛開始的幾年，我嘗試了很多不同的投資工具和標的，也經常進行投資策略的調整，最後才找到一個最簡單安穩的方法。所有失敗和成功的經驗，在後續的篇章裡，我都會忠實地和大家分享。

四十四歲離職當時，全家雖有兩棟房子加一千萬積蓄，但有一家七口要養，子女仍在就學中，這樣的資產就夠在台北生活了嗎？

計畫、變化和電話

所有投資人應該都聽過這句名言：「一個計畫趕不上一個變化，一個變化比不上一通電話。」

股票投資是所有投資工具中，資訊最不對稱的一種。保險產品百百種，各家內容都不同，但是說明書寫得清清楚楚，你可以充分了解比較再選擇。房地產資訊本來也不透明，但現在有了「實價登錄」，買賣雙方都有了明確的殺價攻防範圍。股票就各顯神通、各憑本事了。沒本事，至少要期待有消息靈通人士打電話給你。

我想靠股票賺錢、繼續養家活口，當然就想接到這通關鍵電話。不一定是電話，也有可能是各種見面的機會。在證券業打滾十多年，不只累積了錢財，也累積了人脈，包括同業和上市上櫃公司的經理人。有時候，打電話問候寒喧，有時候見面吃飯喝咖啡，消息來源應該不成問題。

但是，機器會折舊，人脈也會折損。離開職場後，這些人脈因為仍在上班、工作繁忙，因此他們大概只會給你一、兩次見面的機會，你總不好意思一直去打擾人家吧？久而久之，取得股市明牌的資訊來源，就不斷消失了。

離職後的某個中秋節前夕，子女問我：「這幾年怎麼都沒人送月餅了？是不是已經沒人要巴結你了？」他們的觀察真是一針見血。股市明牌是要靠彼此交換的，如果我都不能回饋，這些人脈又何必繼續跟我互動？

此外，在各種聚會的場合裡，多數人常常會主動提及最近聽到的股市明牌。一來炫耀，至少這還善意；二來讓你抬轎，因為他已進場，多多宣傳，股價自然會漲，這就有點心機了。不過，他推薦你買之後，你不一定有機會再碰到他，問他什麼時候該賣？他也不可能記得通知你賣，甚至你主動打給他，問他賣出時機，但他其實早就賣了。

大家都知道：「會買不稀奇，會賣才是高手。」結果我們通常都在找該買的「股票」，卻沒有任何消息來源告訴我們該賣的「時機」。

就像我一樣，每個股市投資人都巴不得可以接到這通電話，告訴你哪一支股票會大漲，買了之後就會賺大錢。但是，為什麼世上會有這種好心人，要告訴你這個穩賺不賠的消息呢？天下沒有白吃的晚餐，要人家打這通電話給你，是要付出代價的，因而造就了一個老祖宗絕對想不到、三百六十行之外的行業「投顧老師」。

一個公司營運好壞和成長前景，誰最先知道？當然是公司董監事、經理人，甚至是它的上下游廠商，然後是大牌股市分析師，證券公司研究部和承銷部，再來是認真的媒體記者，最後才是一般散戶。資訊經過幾手之後，一來會質變，二來會落後。在這個傳遞鏈裡，愈前面的人收到的是「情報」（Intelligence），愈後面的人收到的是「消息」（Information）。前面只有少數人知道，所以值錢；後面全天下都知道，你怎麼就認為靠這種消息，你就會賺錢，別人就會賠錢？

很多散戶都懂這些道理，為了取得比別人更即時、更精確的消息，也願意付錢，因此成了「投顧老師」的「會員」。我不諱言，我也一度參加過。

我們看這些老師在電視上口沫橫飛、煞有介事，看圖分析、吹捧戰功，好像參加會員之後，賺錢就可以天經地義了。真的付錢參加後，不用我贅言，大部分人的會員經驗都是慘痛的。他們一次推薦好多支，奇怪怎麼我挑的都會賠錢？其中當然也會有漲的，這些就成了他們大吹大擂的證據。

怎麼辦呢？離開職場之後，以往的人脈不管用，參加會員的投顧老師又兩光，挑選股票只能自立自強，無法再假手他人。為因應這種資訊劣勢，我擬妥了三種對策：

1.仔細研究各家公司財務報表，從中挑出優質潛力股。

2.充分閱讀相關財經媒體訊息，掌握國內外金融及產業變化。

3.認真鑽研技術線型的解讀，掌握正確買賣時機。

（上面三點，像不像政府的口號式政策？或是理財專家的廢話？）

因為我們相信從小就耳熟能詳的一則金科玉律「一分耕耘，一分收穫」，只要比別人努力，就一定會賺錢。但是，真的適用在股市嗎？

少數人收到的是「情報」（Intelligence），肯定能獲利，多數人收到的只是「消息」（Information），怎能期待會獲利？

(推薦閱讀：施昇輝：「理財」就一定是「投資」嗎？)

(本文摘自施昇輝著《年年18%，一生理財這樣做就對了》，天下雜誌提供)

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