施昇輝：「理財」就一定是「投資」嗎？

「理財」是為了提升生活品質、為了樂活，而且賺得夠用就好了；反觀「投資」則是為了致富。

最近接到一個高中的邀約，請我去和高一學生談「理財」。這場演講對我而言是很大的挑戰，因為我最擅長的主題是「股票投資」，但是高一學生真的知道什麼是股票嗎？

就算公民課本教過，我難道要和他們談如何閱讀財務報表來進行個股的基本分析？還是如何解讀技術線型來掌握買賣的時機？這些恐怕兩個小時都講不完。

最後，我決定只跟他們分享一個最重要的觀念：

「理財」就一定是「投資」嗎？

「理財」顧名思義是「管理你的財產」，而「投資」的目的則是要「賺錢」，但是很多理財方法其實是不必考慮它的「投資」收益。我只能說，「投資」只是「理財」的其中一項，而「投資」絕不等於是「理財」。

舉例來說，保險、房地產和股票，都是理財的工具之一，但誰買保險是希望從中獲利的？大家都希望平平安安，不必理賠，結果很多壽險顧問卻都從「投資」的角度來推銷保單。再者，如果你買房子要自住，有必要把增值空間看得那麼重要嗎？或許你一輩子能買一間房都很吃力了，又何必將它當成「房地產投資」呢？至於買賣股票這種理財方法，你一定希望能從中獲利，所以當然是一種投資（或者說是一種「投機」）了。認清各種理財工具的特性，你才能充分利用它，而不會動不動就從投資獲利的角度來考量。

因此，我在寫作時，會特別要求「理財」和「投資」這兩個字眼的使用時機，也希望大家把這本書歸類成「理財類」，而非「投資類」。

很多人經常將兩者混為一談，把「理財」也當成是和「投資」、「投機」一樣的負面辭彙。一般圖書館和公益團體都不太喜歡辦「理財講座」，這可能是被很多口齒伶俐的投顧老師誤導。但是，我受邀去圖書館演講「郵輪旅遊」的主題時，聽眾因為知道我是理財暢銷作家，都希望我留最後半個小時來談「股票投資」，結果後者得到的回響還更勝前者。我們再從書市來看，投資理財類絕對是最暢銷的類別，大家都愛看，但又覺得太庸俗，這種矛盾還是肇因於這兩個字眼被高度混淆。

我不管寫書或演講，核心理念都是一致的，那就是「理財」是為了提升生活品質、為了樂活，而且賺得夠用就好了；反觀「投資」則是為了致富，讓你開名車、住豪宅，賺錢當然愈多愈好，永不滿足。

真正靠投資致富的人終究是少數，他們的人格特質不是一般人能模仿的；而當時讓他們致富的主客觀環境又不可能重來。所以你真的不必羨慕他們，也不要有「他們能，為什麼我不能」的雄心壯志，只要好好理財，人生一樣可以非常精彩。

(本文摘自施昇輝著《年年18%，一生理財這樣做就對了》，天下雜誌提供)

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