回饋是怎麼變質的？年度「績效考核」荼毒

傳統方式誤導我們看待回饋的觀點，使我們相信提供回饋是一件嚴重的事，會讓人不幸、造成對立，而且通常不懷好意。

我們很早就從周遭人身上學到好習慣和壞習慣，而且就算接收到的事物會令我們覺得不舒服，我們也會繼續維持這些學來的行為或技術。

我們從小就在觀察、接收、傳遞這種傷害經常大於幫助的回饋方式，這些早期經驗影響我們看待回饋的方法。最糟的是，這種回饋總是以批評、憤怒的字眼以及針對個人評價的方式呈現。我們在小時候就常常經歷這種惡劣的回饋，它們可能來自於父母、兄弟姊妹、公園裡的小朋友，或是那些傳統可怕的老闆。結果，我們從一開始就把回饋視為負面力量與恐懼的來源，又因為多數人對回饋抱持負面的印象，就更加不可能提供回饋或主動要求回饋了。由於我們對回饋太反感了，導致我們在收到鼓勵或建議等好的回饋時，可能都不知道這就是回饋。

我們的老闆、父母、老師、朋友和兄弟姊妹可能並不是刻意要讓我們難過（不過也許有些手足真的是故意的），他們只是受到已經深植於社會上的錯誤觀念影響。我要說的重點是：我們每個人在年紀很小時就被灌輸回饋的負面形象，所以我們要拋開恐懼，也就是要忘掉過去學到的習慣，並且拋棄已經根深蒂固的錯誤觀念和方式。

績效考核容易加深誤會

我已經清楚表明非常不喜歡傳統的績效考核，不只是因為它無法引導出更好的表現，更是因為傳統方式誤導我們看待回饋的觀點，使我們相信提供回饋是一件嚴重的事，會讓人不幸、造成對立，而且通常不懷好意。

年度考核的儀式讓我們誤以為，所謂的回饋就是你和主管關起門來聊一聊哪些事情做得不錯（希望是這樣），然後討論你要改進的地方，可能還會談談下個年度你會拿到多少薪水。主管的任務通常是制式化的結算出你今年達成和沒達成哪些目標，評估你的價值有多少，而這些通常會拿來和你的同事比較。這場面談通常是單向論述，而非雙向對話，而且很容易受到偏見影響，例如主管通常傾向談論最近的事，因為它比更早之前發生的事印象更深；還有因為主管個人偏好而產生的評估者特質效應（Idiosyncratic Rater Effect）。

年度考核需要參與者做好心理準備、「披上戰袍」應戰，而且受制於考核者的權力地位，所以很少是輕鬆自在或彼此合作的氣氛。面談結束之後，你馬上就會忘記所有正面的意見，只記得主管評估你該改進的地方，你只會想著這些評估意見是不是你的問題、公不公平，甚至是不是真的能反映出你的工作表現。我們長久以來受到這種年度考核的荼毒，傷害我們跟回饋意見之間的關係。

因此，現在該是我們重新思考回饋這件事的時候了，它應該是持續順暢的對話，沒有階級、恐懼與評價。在我們朝這個方向進行時，還有一件很重要必須知道的事情是：其實你收到的回饋比以為的更多，只是沒被刺激到時你可能不會把它當成是回饋。就算老闆的門敞開著，也沒有人在開會做記錄，只要有人提出一項觀點，那就是在回饋，而且這可能會比年度考核時一次倒給你的一大堆資訊更容易吸收、更有效。

回饋的矛盾

我們最常聽到關於回饋的抱怨，竟然是「我沒有得到足夠的回饋」。這告訴我們，即使回饋的形象這麼差，大部分的人仍然渴望得到回饋，而且直覺知道（如果執行得當）它是件好事。不過，就算我們把所有「沒有被認出來」的回饋都算進去，多數人還是覺得收到的回饋不足。根據Office Vibe做的2018年全球「員工投入程度」調查研究（Global State of Employee Engagement），有62％的人希望得到更多來自同事的回饋，83％表示希望得到回饋，無論是正面還是負面回饋。這很矛盾，因為即使我們做不好回饋，大家還是希望得到更多回饋，但只有很少數的人習慣積極請教或是給予回饋。一次回饋會衍生出更多回饋，但是必須有人先開始。這個人會不會是你呢？

(本文摘自譚拉‧錢德勒、蘿拉‧道林‧葛利希著《精準回饋：提升團隊績效，改善溝通的超能力》，天下文化提供)

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