為什麼有些服務生的記憶力超強？

未完成的工作或目標，比起已完成的，在記憶中會停留得更久。

任何事物似乎都充滿了可能性，而其中一位乘上這股科學上升氣流的科學家，是柏林大學一名三十七歲的心理學家，姓氏為勒溫（Kurt Lewin）。勒溫是新興的社會心理學領域的明星，他研究很多東西，其中包括一種行為理論，描述人格特質（像是怯懦或好鬥的天性）在不同的社會情境下如何展現。

勒溫是一個充滿魅力、思想開放的人，吸引了大批年輕學子前來追隨，他經常在下班後，到學校附近的一家咖啡廳與大夥碰面。這個場合不像辦公室那般正式，可以一邊喝咖啡或啤酒，一邊進行腦力激盪。有一天下午，勒溫注意到一樁很奇特的事。勒溫當時和一名年輕的立陶宛學生碰面，她叫做柴嘉尼（Bluma Zeigarnik），正在尋找研究主題。那天下午，他們兩人當中的某一位（不知是哪一位，因為說法不同）注意到咖啡廳侍者的某種行為：他們從不將客人點的東西寫下來，他們記在腦子裡，在心裡加加減減……再來一杯義式咖啡……一杯茶……一片咖啡蛋糕……直到帳單結清為止。

然而，如果你在付完帳之後，再次詢問他帳款細目，他們竟然已經把所有點過的東西都忘光了，完全沒有記憶。就好像是一旦帳單結清，侍者的心裡就會在空格上打勾，然後繼續前進，將這桌的點餐內容從記憶中剔除。勒溫和柴嘉尼都知道，點餐內容對侍者來說，已經不是科學家所謂的短期記憶（也稱工作記憶） 了，因為短期記憶只能維持三十秒鐘左右，譬如我們的腦袋可以記住一組新電話號碼，為時大約三十秒，你撥完電話之後就會遺忘。然而那些侍者可記得點餐內容長達半小時，有時甚至更久。

所以啦，他們的腦袋裡到底發生了什麼事？

勒溫和柴嘉尼想出一個假設：或許尚未完成的工作或目標，比起已完成的，在記憶中會停留得更久。不管怎樣，柴嘉尼現在至少找到她的研究計畫了。她把問題問得更明確：「受到干擾的活動」與「未受干擾的活動」，兩者在記憶中的差別是什麼？

柴嘉尼徵求到一百六十四名學生、老師和孩童，參與實驗。她告訴大家說，他們將會接獲一系列任務指示，他們要「盡可能快速且正確的完成」。那些任務一次僅指派一個，例如用一片紙板做出一個盒子，用黏土雕塑一隻狗，或是解出一道字謎。大部分受測者都能在三至五分鐘內完成任務，如果讓他們好好去執行的話。不過，柴嘉尼會定期去干擾他們，半途打斷他們正在執行的任務，然後指派另一件工作要他們去做。這些干擾是隨機的，而且不加以解釋。

到最後，經過十八到二十二樁任務，有些半途受到干擾而未能完成，有些則未受到干擾，柴嘉尼要求受測者盡可能寫下所有他們受指派的任務。結果這些名單透露出真相：平均而言，受測者對於被干擾而未完成的任務記得的程度，較已完成的任務多出百分之九十。不只如此，被干擾而未完成的工作，還出現在名單最前面，那是他們最先想到寫下的。反觀已完成的工作，就算記得，也是出現在名單的尾巴。「若就所花的時間來說，優勢應該位在已完成的任務，因為受測者完成一項任務所花的時間，自然比沒完成的任務長，」柴嘉尼寫道。

她想知道，被打擾所造成的「震驚」，是否有可能讓某次經驗變得更難忘？

柴嘉尼效應：干擾會強化記憶

柴嘉尼又進行了該研究的另一個版本的實驗，針對一群全新的受測者。這一次，受測者接獲的每件任務都受到干擾。有些任務經過短暫的中止後，還是完成了；有些任務則始終沒能完成。然而，實驗結果當中的某項特性，幾乎和第一場實驗一模一樣：人們對於自己沒能完成的小工作記得的程度，較已完成的工作的記憶，高出大約百分之九十。

經過更多的試驗之後，柴嘉尼發現，她能夠藉由「選在人們最專注的時候，打斷他們的工作」，讓干擾對記憶產生最強大的效果。有趣的是，在「最糟糕」的時刻被打斷工作，似乎能讓受測者的記憶延伸得最長。柴嘉尼寫道：「在快要完成一封信的時候，工作被打斷，遠比剛剛動筆開始寫的時候被打斷，更令人氣惱。」

人們一旦投入某項任務，就會有一股想要完成的衝動，這股 衝動會隨著任務愈來愈接近尾聲而增強。「這股想要完成任務的欲望，剛開始可能只是假偽的需求，」柴嘉尼結論道：「但是到了後來，經過忘我的投入任務，一股真正的需求便產生了。」

1931年，也就是在柴嘉尼發表干擾研究之後不久，她與夫婿亞伯特一起搬到莫斯科，亞伯特在蘇聯外貿部獲得一項職缺。柴嘉尼自己也在地位崇高的蘇聯科學院高級神經活動研究所，覓得一份工作。然而他們的好運並沒有持續多久。1940年，亞伯特遭逮捕，罪名是擔任德國間諜，然後被送進盧比揚科的監獄，留下柴嘉尼獨自在莫斯科工作和撫養兩名年幼子女。她繼續從事心理 學家的工作，但是和西方同僚漸漸不再來往，以避免惹來任何嫌疑，最後在1988年過世，身後幾乎找不到她的研究軌跡。（她的一名親戚A. V. Zeigarnik，相信是她把自己的論文全給銷毀了。） 然而，柴嘉尼的研究成果裡的意涵，卻存活下來，而且還很有名。現在我們所稱的柴嘉尼效應（Zeigarnik effect），對於目標以及「目標形成」研究領域，具有奠定基礎的貢獻。

(本文摘自凱瑞著《最強大腦學習法：不專心，學更好》，天下文化提供)

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