有病的其實是我媽 卻要我去諮商
編按：我們擔心孩子的事情，其實孩子也感到很煩惱。以下摘自新書《有病的其實是我媽，卻要我去諮商》。
第一次心理諮商
醫師：
你好！很高興能夠認識你！
對你來說，像這樣坐在心理醫師面前可能有點怪，不過我保證，一切都會順利進行！
你知道是什麼原因讓你坐在這裡？
少年：呃…不太知道。其實是我媽在那邊擔心…
醫師：你覺得她的擔心有理由嗎？
少年：沒吧。嗯…我不太知道，我看起來不像個瘋子吧！
醫師：人們的確常把心理醫師與瘋子連在一起，但你知道，一般所說瘋不瘋什麼的其實根本不準，
每個人都有點瘋瘋癲癲的好嗎！
像我就有一點啊！
不過別擔心，這不會傳染啦！
其實，我接觸到的青少年家長多少都在擔心同樣的事情…
學業成績／自尊低落／家庭關係／藥物，壓力，不良行為…
你覺得自己可能與哪一項問題有關嗎？
少年：呃…大概…也沒有…我來這裡只是想讓我媽閉嘴…
醫師：
這理由太好了！開玩笑的啦！
其實來這裡很需要勇氣呢，就算是成人，也會覺得看心理醫師有點嚇人。
不過既然你都來這裡了，不如好好利用這個機會！
不介意的話，試著簡單談談你自己：是怎樣的人、喜歡什麼東西，還有在煩惱什麼。
如果能給你一點建議，將是我的榮幸！
被螢幕牢牢吸住，怎麼辦？
少年：我喜歡聽音樂，我也愛看Netflix、打遊戲，看看知名網紅的影片…
醫師：
說到影集，我超愛看的！你看了《黑鏡》最新一季嗎？
我是心理醫師沒錯，但不代表我們就像長滿蜘蛛網的老東西一樣，整天只會沉思…
影集跟電腦遊戲最大的問題是，一旦開始，就沒辦法停下來….
少年：
這倒是真的。我每次都對自己說「看個一、兩集就好」或「只玩一個小時」…
結果我半夜三點還黏在電腦前面，而且隔天早上八點有課！
醫師：哇，這樣要爬起來太困難了！
少年：
對啊，我隔天根本起不了床…
這是媽媽老是罵我的其中一件事
她希望我去看點展覽…或者去運動…
但我比較想跟電腦待在一起啊啊啊啊啊！
我媽常說我什麼都不管，每天只會攤在電腦前面。
我就是沒辦法控制啊！我一定是個意志不堅的人！
醫師：
不不不，這跟意志無關。這是螢幕有磁鐵般的吸引力啊！
螢幕實在是太強大了，就算是矽谷菁英，就是那些寫出Google、Uber、Facebook程式的人，都害怕會上癮啊！
現在最夯最流行的是灰階。就是把手機螢幕設定成只能顯示由淺到深的各種灰色，因為研究發現，彩色的螢幕會讓人們花更多時間在上頭、花更多錢買東西！
這真的有用！我試過，效果很驚人，我覺得比較不容易被螢幕約束，也比較不會一直想要上網有一門科學叫做「神經行銷學」，專門研究人類的情緒和行為如何受影響；像是了解顏色怎樣加強人們購買的意願。
研究指出，紅色是刺激與年輕的顏色，所以任天堂與可口可樂都用紅色；黃色是樂觀的顏色，因此Snapchat和麥當勞都用黃色。
硬要說螢幕不好，其實很愚蠢。事實上，螢幕是一種很棒的溝通工具，也是獲取知識的途徑！
問題在於我們變成螢幕的俘虜，因為人們無法缺少它。螢幕從我們身上偷走的時間太可觀啦！
給你個有用的建議，詳細記下自己每天待在螢幕前的時間，並且把它加總起來。
看到結果後，你很可能會大吃一驚。
根據最近發表的一份研究顯示，青少年平均每人每天花4小時盯著螢幕，把4小時乘以每週7天，再乘以52週，一年就花了1500個小時！
你能想像嗎？另一方面，讀一本書大概要花6小時！也就是說，1500個小時大約可以讓你讀250本書！你看看，這可以學富多少車！
少年： 你怎麼什麼都知道？
醫師：
或著換個例子：你想變成肌肉男，每天運動30分鐘，一年下來，會花你180個小時。跟1500個小時比起來，根本就不算什麼！
或者你想學習一種語言，直到能說得很流利…有人研究過，這大約要花700小時。
你能想像如果少花一點時間盯著螢幕，自己可以學會多少種語言嗎？
你可以像我一樣，嘗試一下「數位解毒療法」，把所有App的通知功能關掉，像WhatsApp之類的，這樣你就永遠不會被打擾啦！
接著，要求自己別秒讀秒回，一天大概回個兩三次就好。
晚上睡覺時，把手機調成飛航模式，這樣你就不會被打擾。
無論如何，要避免太晚還在使用螢幕，因為會影響睡眠。
像你現在這個年紀，每天需要9小時睡眠，好讓你隔天可以100%發揮自己的體力與智力。
所以，如果你每天7點就要起床，表示前一晚10點鐘要上床睡覺！
照理說，上床睡覺前1小時應該停止使用螢幕，也就是只能用到9點！
可以在家裡放一只盒子，在群體活動的時間裡，家裡每個人都必須把手機調成飛航模式，並放進盒子裡。
也就是說，一起用餐時，朋友來訪或進行特定活動時，做功課時，甚至是其他場合…
這樣能讓你習慣別一直抓著手機不放！至少你知道手機在哪！
然後你會發現一件事：就是其實大人們也淪陷啦！
不管嘴上怎麼說，他們也很難乖乖把手機放在盒子裡！他們會偷偷察看有沒有收到訊息。
如果手機響了，他們也很難忍著不馬上跳起來接電話，好像電話另一頭是總統大人一樣！
事實上，你可以反過來幫他們解一下螢幕的毒！
看看到底誰不用手機會比較難過。說到底，我們大家都一樣….
大腦是一部喜歡享樂的機器
醫師：
我們的大腦是一部喜歡享樂的機器。這部機器非常需要不時來點多巴胺。
這是製造愉悅感的神經傳導物質，也是大部分毒品模仿的對象。
當大腦缺乏多巴胺的時候，會開始抱怨。就像那些肚子一餓就喵個不停，喵到你懷疑人生的貓咪。
要提供大腦所須的多巴胺，有兩種方法：
一種是不需努力就馬上可以得到，就像貓咪要餅乾吃那樣的機制。
另一種則是需要消耗力氣，以換取未來的獎賞。這也就是鼓勵哺乳類去打獵、人類去工作的機制。這種機制與意願無關，完全建立在你對未來所能獲得獎賞的想像力！
少年： 這就是為什麼家貓們一隻隻又肥又懶嗎？
醫師：
沒錯，在大自然裡，貓咪需要打獵，所以牠們的腦袋會預期抓到獵物後的多巴胺獎賞…
如果沒有這份獎賞，貓咪完全沒有理由去動爪子。
不如窩在被子裡等著這一天過去…
最多也就是跑個兩步當做玩耍，但牠們絕對不會成為打獵高手。
少年： 所以你是說，看影集會讓我變懶嗎？
醫師：
對，也不對。我會嘗試限制自己，雖然有時候這很難做到…
對我來說，我的多巴胺來源是工作。
能遇到像你這樣的年輕人、幫助他們，讓我很有動力，可以說是我的大麻。
少年： 工作可以當麻來呼？
醫師：
可以啊，只不過是合法的！
不過最有趣的是，你可以訓練自己的大腦！我要說的是，如果你想訓練一隻狗…
餅乾要在狗遵從指令之後給，而不是之前。不然你得訓練很久，牠才會伸爪子跟你握手。
你懂我的意思嗎？
你完全可以對自己的大腦做一樣的事！在任務完成前，不要給你的大腦多巴胺，完成後再給！
即使大腦跟你哭哭，你也要試著說服自己…我們的大腦可是很狡猾的呀！
我教你一招，就是別再跟你的大腦妥協了，因為一旦開始聽它的話，你就輸了！
這是招小把戲，但是在我身上效果非常好！
早上醒來，看到外面一片灰濛濛、又濕又冷，讓人一點都不想起床，
那種「再躺一下下，還有一點時間」的掙扎就會跑出來。
這時候，我會開始倒數，就像火箭發射前倒數計時一樣：10～9～8～7～6～5～4～3～2～1～0
跟你保證，數到0的時候，我已經爬起來了！
重點是你要意識到，做出決定的人是你！這對建立自尊心來說非常重要！
(本文摘自大衛・古席翁、穆佐著《有病的其實是我媽，卻要我去諮商：寫給青少年和家長的心理圖文書》，究竟出版提供)
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