財星500大企業稽核師的舞弊現形課

只要把自己想成是舞弊犯，你就可以發現，上述調查結果的確非常符合心理學中的「破窗效應」。

越早發現舞弊，絕對越好

雖然「如果」、「早知道」這樣的後見之明或是悔恨之詞，永遠都於事無補，但請容我假設一下：如果，東和鋼鐵在虛報後的第五年、甚至第一年就發現磅單被竄改，損失會不會大幅降低？根據2018年ACFE的世界舞弊現況調查報告指出，舞弊期間超過5年的案件，其所造成的損失金額，是3至4年案件的近2倍，是1至1.5年案件的近6倍。這代表若能越早發現舞弊，絕對可以大幅減少公司的損失，而且越晚發現舞弊，損失金額絕不是單純的等差級數成長，而是呈等比級數暴增！

只要把自己想成是舞弊犯，你就可以發現，上述調查結果的確非常符合心理學中的「破窗效應」（一棟大樓裡若有破窗沒有及時修好，就會有破壞者闖入大樓打破更多窗戶，甚至縱火。它強調的是及時矯正輕微罪行，有助於減少更嚴重的罪案）。一開始，舞弊犯為了確認自己規劃的手法確實可行，順便試探公司監控機制的運作情形，因此多半都會先做些簡單的測試。確認方法有效，且沒有監控機制發現他的異常行為後，接著從小金額開始，一旦順利得手多次，膽子就大了，牽涉的金額也就越來越多。

多年前知名的運彩舞弊案，林姓襄理利用原本就存在系統的「重啟下注」功能，在賽事結束比分已知後，短暫重啟該賽事的投注，並要求女友或朋友購買該賽事的彩券，再迅速關閉投注功能，所以每次絕對都中頭獎（因為開外掛，用時光機）。真正開始舞弊前，林某早在前一個月就分別針對大三元（猜三場指定棒球賽的比分）與大四喜（四場足球賽）這兩種賽事類型，測試「重啟下注」的監控機制，確定主管根本沒注意到這項特殊功能被開啟後，才開始真正請女友或朋友購買彩券 。要不是一名老翁在林某「重啟下注」的短短瞬間，剛好也買了彩券，發現是過期彩券後投訴，讓運彩在三個多月內就揭發這起弊案，否則它的損失，絕對不只是已被詐取的40多萬而已。

問題是，一家公司如果員工很多、每天的交易量龐大、營運地點的分布又很廣時，該從哪裡開始揭弊呢？

各種「異常」，正是揭弊的起點，它包含人的異常「行為」，以及企業營運的異常「交易」。

人的異常行為

一旦涉入舞弊，犯者會開始擔心是否會露餡、同事或新主管會不會察覺，這種提心吊膽的防備勢必會對心理造成極大的壓力，加上經濟上多了額外之財，他們的行為模式絕對會變得與先前截然不同。以下是舞弊犯會出現的異常行為：

生活方式忽然變得豪奢

曾經有一位中部的傳產老闆，很得意的和我們分享他是如何發現服務20年的資深會計媽媽侵占公款。原來是，這位媽媽向來非常節省，去美容院都只會剪短髮，或是燙個捲髮，所以老闆已經習慣她的花媽頭。有一天，會計媽媽居然燙了個最時尚的大波浪，還把那些日益明顯的白髮也染黑了，在其他同事簇擁著她和七嘴八舌稱讚的時候，老闆直覺有點不對勁，就順手查了一下幾年來的帳務，赫然發現這位會計的舞弊事證。

「突然」豪奢，絕對是一個起點。當然，也不是所有的「突然」豪奢，都一定是舞弊，比方說，調查完突然豪奢的情況後，你可能會發現，某個員工的老家因為劃入都市計畫區，必須被強拆，政府給了一大筆搬遷補償，他變成「拆二代」，所以改開賓士上班；也有可能某個小資女手上忽然拿了正版愛馬仕，只不過是嫁入豪門前，婆婆給的一個小小見面禮而已。

財務困難

照理說，多拿了不義之財，舞弊犯的財務狀況應該會好轉才對，怎麼還會出現財務困難呢？財務困難是「因」沒錯，也是重要的舞弊動機，但能不能因為額外之財的注入而解決，得看那個「洞」有多大。我經手過的幾件女性犯下的案子，多半是因為先生經商失敗，身為太太實在於心不忍，於是開始挖東牆補西牆，希望幫先生度過這次的難關。先生看到源源不絕的資金流入後，更有恃無恐，做了更多大膽的投資，資金需求越來越大，最後缺口大到掩蓋不住而爆發。

與供應商或客戶過從甚密

常常聽到舞弊調查人員抱怨：「這個採購人員怎麼處處幫供應商講話、替他們求情、該處罰的也輕輕放過，到底誰付他們薪水呀？」、「這個業務怎麼可以把產品賣得這麼便宜，對方又不是超級大客戶，被大客戶知道還得了？」。沒錯，世界上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨，如果你發現公司內部人員，與供應商或客戶交情好得不可思議，如果不是有正在交往的曖昧關係，就是存在不正當的利益關係。

異常負責

如果有一位負責每月薪水計算的人資，最近懷孕準備請產假，但是因為薪水計算非常複雜，一時之間很難交接完全，她又不想增加同事的額外負擔，所以要求公司給她一台筆電，這樣她請產假的兩個月還可以在家幫忙算薪水，那麼老闆是否會痛哭流涕，然後頒個模範員工給她？

先別急著點頭，這個劇情不是我虛構的，而是台灣某上市櫃公司的人資舞弊案，該名人資7年內詐領了近7千萬元。她並不是責任感爆棚，而是怕交接後，那些用來詐取薪資的幽靈員工被接手的人發現而已。

當一個人忽然常常犯錯（因為露出馬腳，所以辯解為粗心做錯）、上下班時間異常（因為要提早來或晚點走，才能趁沒有人在的時候盜用印章或湮滅證據），這都是常見的警訊。只要主管有心觀察，一定可以發現不少舞弊的蛛絲馬跡。有位前輩曾分享一個小技巧，沒事可以到員工停車場晃晃，看一下掌握採購大權同事開的車是不是突然變成租賃車（車牌R開頭），而且是豪華的ABB（奧迪、賓士、寶馬），因為這極可能是供應商租來拉攏關係的。

(本文摘自高智敏著《財星500大企業稽核師的舞弊現形課：行賄、挪用、掏空、假帳，直搗企業治理漏洞，掃除財務地雷》，商業周刊提供)

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