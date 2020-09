你無法避免孩子遭逢逆境 從小養成心智強者

教導孩子控管情緒可帶來許多好處,像是提升自制力和增進溝通技巧,讓他們一輩子受益。

弗雷德里克.道格拉斯( 註1 )曾說過:「養育堅強的孩子比療癒受創的成人來得容易。」身為心理治療師,我深表贊同。從小培養心智強度絕對比較容易,而且兒童有無數的成長機會。

你無法避免孩子遭逢逆境,他們總有一天會面對失敗、受到拒絕,也會失去所愛、感到心痛,還會遭遇人生種種低潮。

但只要你教會他們善用提升心智強度所需的工具,他們就能夠將困境逆轉成機會,藉此變得更強、更好。不論孩子處在生命中的何種情境或際遇,他們皆有足夠的力量克服萬難。

當然,這並不表示孩子不需要處理各種情緒,或是不會有壓力過大的問題,但堅強的心智可以幫助他們以更有效的方式來應對各種難題,讓他們有正面解決問題的勇氣,對自己的技巧更有信心,並從失敗中習得教訓。

心智強度三要素

孩子在成長與學習的過程中,會漸漸對自己、他人以及這個世界發展出自己的核心信念。如果你沒有積極協助孩子奠定健全的觀念,他們可能會養成使潛力受限的想法。

孩子的核心信念會影響他們詮釋事情以及應對難題的方式。更要緊的是,信念還可能成為自我應驗的預言。如果孩子認為自己會失敗,就不會努力改變命運;認為自己因他人阻撓而不會成功的孩子,通常也無法發揮潛力。

孩子的核心信念主宰著他的思維、情緒與行為模式。以下列舉兩個擁有不同核心信念的小朋友,在沒有獲選進入籃球隊時的反應:

小朋友一號

核心信念:我不夠好。

思維:我籃球永遠不可能打得好,我就是沒有運動細胞。

情緒:感到悲傷,覺得受挫。

行為:不再打籃球。

小朋友二號

核心信念:我有能力。

思維:只要勤加練習,一定能有所精進,說不定明年就能加入了。

情緒:下定決心,充滿希望。

行為:每天放學後勤練籃球。

雖然你可以修正自己的核心信念,但對成人來說這並非易事,畢竟是堅信了數十年的觀念,要「忘記」談何容易。而那些不斷強化負面信念的思維、行為與情緒,更是難以扭轉。

除了幫孩子培養健全的信念,你也要教他們如何以有效的方式調整思維、管理情緒與採取行動。以下是心智強度的三大要素:

思維:過度負面的想法、太過嚴苛的自我批評以及極度悲觀的預測,都會使孩子無法發揮潛力。切記,解決之道不是教小孩子樂觀,因為過度的自信、無視實際的危險,會使他們對真實的人生毫無準備、無所適從。我們要教孩子建立務實的觀念,才能讓他們發揮最佳表現。

行為:抱怨、不願跨出舒適圈等無所助益的行為,都會成為孩子學業、

人際關係與未來職涯的障礙。我們要教孩子勇於挑戰自己,讓他們即便在缺乏動力的情況下,也能做出正確選擇。

情緒:心情持續低落、發脾氣、拒絕面對恐懼等表現,代表孩子無法妥

善控制自己的情緒,這可能使他們無法成就充實圓滿的人生。教導孩子控管情緒可帶來許多好處,像是提升自制力和增進溝通技巧,讓他們一輩子受益。

編註1:弗雷德里克.道格拉斯(Frederick Douglass,一八一八─一八九五),非裔美國作家、演說家、政治家、廢奴運動倡議者。道格拉斯出身美國南方馬里蘭州,生而為奴,歷經幾度易主間,曾透過一任主人的妻子學習讀書識字,後來將知識視為通往自由之路,勤奮自學。他曾多次反抗奴隸主並嘗試逃亡,後來與自由黑人女作家安娜.穆瑞(Anna Murray)相戀後更堅定投奔自由的意志,在穆瑞出錢出力支持下,成功於一八三八年逃亡到北方的紐約,與穆瑞結婚。道格拉斯打破了當時大眾認為奴隸智識低落的刻板印象:一八四五年,他出版了《美國奴隸弗雷德里克.道格拉斯人生敘事》(Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave),書籍於美國銷售外,更曾翻譯為法文、荷蘭文在歐洲出版,道格拉斯本人更曾到愛爾蘭、英格蘭演說。

(本文摘自艾美・莫林著《告別玻璃心的家長強心針:掌握13不原則,堅定父母教出堅強小孩》,大塊文化提供)

