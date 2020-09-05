你無法避免孩子遭逢逆境 從小養成心智強者

教導孩子控管情緒可帶來許多好處，像是提升自制力和增進溝通技巧，讓他們一輩子受益。

弗雷德里克．道格拉斯( 註1 )曾說過：「養育堅強的孩子比療癒受創的成人來得容易。」身為心理治療師，我深表贊同。從小培養心智強度絕對比較容易，而且兒童有無數的成長機會。

你無法避免孩子遭逢逆境，他們總有一天會面對失敗、受到拒絕，也會失去所愛、感到心痛，還會遭遇人生種種低潮。

但只要你教會他們善用提升心智強度所需的工具，他們就能夠將困境逆轉成機會，藉此變得更強、更好。不論孩子處在生命中的何種情境或際遇，他們皆有足夠的力量克服萬難。

當然，這並不表示孩子不需要處理各種情緒，或是不會有壓力過大的問題，但堅強的心智可以幫助他們以更有效的方式來應對各種難題，讓他們有正面解決問題的勇氣，對自己的技巧更有信心，並從失敗中習得教訓。

心智強度三要素

孩子在成長與學習的過程中，會漸漸對自己、他人以及這個世界發展出自己的核心信念。如果你沒有積極協助孩子奠定健全的觀念，他們可能會養成使潛力受限的想法。

孩子的核心信念會影響他們詮釋事情以及應對難題的方式。更要緊的是，信念還可能成為自我應驗的預言。如果孩子認為自己會失敗，就不會努力改變命運；認為自己因他人阻撓而不會成功的孩子，通常也無法發揮潛力。

孩子的核心信念主宰著他的思維、情緒與行為模式。以下列舉兩個擁有不同核心信念的小朋友，在沒有獲選進入籃球隊時的反應：

小朋友一號

核心信念：我不夠好。

思維：我籃球永遠不可能打得好，我就是沒有運動細胞。

情緒：感到悲傷，覺得受挫。

行為：不再打籃球。

小朋友二號

核心信念：我有能力。

思維：只要勤加練習，一定能有所精進，說不定明年就能加入了。

情緒：下定決心，充滿希望。

行為：每天放學後勤練籃球。

雖然你可以修正自己的核心信念，但對成人來說這並非易事，畢竟是堅信了數十年的觀念，要「忘記」談何容易。而那些不斷強化負面信念的思維、行為與情緒，更是難以扭轉。

除了幫孩子培養健全的信念，你也要教他們如何以有效的方式調整思維、管理情緒與採取行動。以下是心智強度的三大要素：

思維：過度負面的想法、太過嚴苛的自我批評以及極度悲觀的預測，都會使孩子無法發揮潛力。切記，解決之道不是教小孩子樂觀，因為過度的自信、無視實際的危險，會使他們對真實的人生毫無準備、無所適從。我們要教孩子建立務實的觀念，才能讓他們發揮最佳表現。

行為：抱怨、不願跨出舒適圈等無所助益的行為，都會成為孩子學業、

人際關係與未來職涯的障礙。我們要教孩子勇於挑戰自己，讓他們即便在缺乏動力的情況下，也能做出正確選擇。

情緒：心情持續低落、發脾氣、拒絕面對恐懼等表現，代表孩子無法妥

善控制自己的情緒，這可能使他們無法成就充實圓滿的人生。教導孩子控管情緒可帶來許多好處，像是提升自制力和增進溝通技巧，讓他們一輩子受益。

編註1：弗雷德里克．道格拉斯（Frederick Douglass，一八一八─一八九五），非裔美國作家、演說家、政治家、廢奴運動倡議者。道格拉斯出身美國南方馬里蘭州，生而為奴，歷經幾度易主間，曾透過一任主人的妻子學習讀書識字，後來將知識視為通往自由之路，勤奮自學。他曾多次反抗奴隸主並嘗試逃亡，後來與自由黑人女作家安娜．穆瑞（Anna Murray）相戀後更堅定投奔自由的意志，在穆瑞出錢出力支持下，成功於一八三八年逃亡到北方的紐約，與穆瑞結婚。道格拉斯打破了當時大眾認為奴隸智識低落的刻板印象：一八四五年，他出版了《美國奴隸弗雷德里克．道格拉斯人生敘事》（Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave），書籍於美國銷售外，更曾翻譯為法文、荷蘭文在歐洲出版，道格拉斯本人更曾到愛爾蘭、英格蘭演說。

(本文摘自艾美・莫林著《告別玻璃心的家長強心針：掌握13不原則，堅定父母教出堅強小孩》，大塊文化提供)

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