馬斯克從小就是天才男孩 鋼鐵媽媽的教養之道

編按：「矽谷鋼鐵人」之稱的伊隆・馬斯克之母，梅伊曾開玩笑說：「伊隆成名後，我才變得有名。」不過，她比兒子更早出名，近年事業如日中天，豪不遜色，活出了自己閃耀的銀色下半生。 以下摘自梅伊著作 《女人的計畫》。

人們問我是怎麼教出那麼成功的孩子，我的回答是讓他們追尋自己的興趣。

我愛我的孩子，對他們的一切成就引以為傲。我的老大伊隆製造環保電動汽車與發射火箭。老二金巴爾開了一家「農場到餐桌」（farm-to-table）餐廳、並教導全國資源不足的學童在校園開墾水果與蔬菜花園。我的老么托絲卡經營自己的娛樂公司，從暢銷小說取材、製作並拍攝愛情電影。他們各自有不同的興趣。

這讓我想起我們兄弟姊妹；我們都各有不同的發展。我父母很樂於支持我們不同的興趣。同樣的，我的孩子很小的時候就展露他們的興趣，而且至今都還保持一樣的興趣，並樂此不疲。

當他們需要的時候，我就會鼓勵他們、幫助他們。他們想聽我的建議，我就會提供。我的答案都很簡短，不過為了寫這本書我會盡量加長一點，哈哈！

金巴爾在他的IG上說得很有道理：「我母親@MayeMusk是我這輩子的指引明燈。她除了在七十歲當上封面女郎之外，還取得兩個營養學科學碩士，並且熱衷於#天然食物。她一直是我的靈感泉源。我非常感激她支持@綠拇指（BigGreen）計畫，教育下一代了解種植和吃天然食物的力量。謝謝你，老媽！」

我的三個孩子在十二歲時就發展出日後成為終身職志的興趣。

伊隆小時候，我注意到他什麼都讀、來者不拒。我也愛讀書，但每次一讀完就把內容忘光光。而伊隆卻記得他讀過的所有內容，他隨時都在吸收資訊。我們暱稱伊隆為百科全書，因為他讀過《大英百科全書》（Encyclopedia Britannica）和《科里爾百科全書》（Colliers Encyclopedia），並且全都記得。因此我們也叫他天才男孩。什麼事都可以問他。別忘了，當時網際網路還沒發明，我想現在我們可以叫他網路男孩。

他十二歲得到第一台電腦。當時是一九八三年，電腦還是非常非常新的玩意兒。他學會如何使用，還寫出一套電腦程式，一個叫做「爆破星」（BLASTAR）的遊戲，我拿給模特兒學校裡的幾個大學生看，他們很驚訝伊隆居然知道所有程式編碼捷徑。這些學生都是計算機科學系二年級或三年級生，他們都驚為天人。

我要他把它提交給一本電腦雜誌。

他把「爆破星」寄給《PC雜誌》（PC Magazine），對方寄來南非幣五百元（相當於五百加元）。我不認為他們知道他只有十二歲。他十三歲的時候作品獲得發表。當時我並不知道他未來會朝哪一方面發展。

金巴爾小的時候就很喜歡食物。他十二歲時開始負責掌廚，為全家煮飯。他希望食物美味，就算得親自動手，他也願意。他非常喜歡跟我去超市買菜，我記得帶他去超市的時候，他會挑選青椒，拿起來聞一聞。我會說：「你這是學誰啊？」我一點都不覺得烹飪有什麼樂趣，我都餵他們健康食物，不過都是很簡單的東西：花生醬三明治、豆子和紅蘿蔔。

金巴爾會選購那些我們從沒看過的新蔬菜回家烹煮。他會買當日捕獲的鮮魚，然後加入番茄、檸檬和洋蔥來烤。他無師自通，特別擅長烹飪蔬菜，這正好，因為蔬菜比較便宜。他做什麼都很好吃，比我淡然無味的烹調好太多了。 我們搬到多倫多後，他教伊隆做螃蟹白醬麵疙瘩，讓他每次交女朋友都可以炫耀手藝。 金巴爾最近告訴我，他覺得不管他選擇做什麼，我都一直支持他，這讓我覺得很窩心。他轉換跑道的次數並不少！他大學讀商，成了網路創業家，然後又到紐約的法國烹飪學苑（French Culinary Institute）學做菜。我會在晚上十一點他輪班結束時，到學校餐廳找他一起吃晚餐。後來他搬到波德市（Boulder）頂下一間店鋪開了「廚房」（The Kitchen）餐廳時，我還幫他把烤箱和冰箱刷得閃閃發光。只可惜後來它們都被換掉了！算了…… 金巴爾命運多舛。他陪孩子們滑雪胎時出了意外，頸部骨折，讓他有很多時間思考他的人生究竟想要做什麼。開餐廳是他的愛好，所以他到中美洲開了一家從農場到餐桌概念餐廳，並展開非營利的「綠拇指」計畫，在資源不足的學校開墾學習花園。他還創辦了一家叫做「平方根」（Square Roots）的公司，教導青年創業家來當都市農夫，在停車場用搬運箱來蓋花園。 梅伊與二兒子金巴爾（左）合照。圖／Maye Musk提供

如今回想他十二歲的興趣，一切都是有跡可循的。

托絲卡十二歲念七年級的時候，她的戲劇老師決定不再負責戲劇社，於是托絲卡就毅然接手。

我女兒天生就有名伶相，從小就熱愛戲劇、舞蹈、表演和音樂，而且一直都很喜歡電影。

在約翰尼斯堡的時候，我們每個禮拜五都會一起坐在沙發上，看愛情電影配冰淇淋（當時我還不像現在會注意飲食）。每個表演藝術社團她都參加，所以我完全理解她現在的事業，她是個導演，自己拍電影，把愛情小說轉拍成電影，由她創辦的愛飛公司（Passionflix）出品。

我總是很期待盛裝出席她的首映會， 與她一起走紅毯。

父母總是對子女操煩，我做營養諮詢時看過這樣的例子，父親或母親藉由吃東西舒壓，因為他們為了讓小孩進入好學校或大學，有一大堆表格要填。我告訴他們，讓小孩自己準備申請大學或應徵工作的文件，他們應該為自己的未來負責。如果他們想要創業，你也覺得不錯，就全力支持他們。教小孩懂禮貌就好，但讓他們決定自己要什麼。

我並未料想到未來會有特斯拉、太空探索技術（SpaceX）、廚房餐廳、綠拇指計畫，或愛飛電影公司。但現在我看到伊隆在科技上的成就、金巴爾在食物界的創舉，以及托絲卡在電影上的努力：這些熱情全都在孩提時代就已經根深柢固。

托絲卡(中)從小就熱愛戲劇、舞蹈、表演和音樂。1988年金巴爾(左)、托絲卡(中)、伊隆(右)合照。圖／Maye Musk提供

(本文摘自梅伊・馬斯克著《女人的計畫：經歷過家暴、挫折、貧窮後，她仍保有美麗、冒險、家庭、成功、健康。她是鋼鐵人伊隆．馬斯克的媽媽》，大塊文化提供)

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