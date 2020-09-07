鋼鐵人馬斯克媽媽 70歲當上封面女郎

編按：「矽谷鋼鐵人」之稱的伊隆・馬斯克之母，梅伊曾開玩笑說：「伊隆成名後，我才變得有名。」不過，她比兒子更早出名，近年事業如日中天，豪不遜色，活出了自己閃耀的銀色下半生。 以下摘自梅伊著作 《女人的計畫》。

我在五十九歲開始放任自己留銀髮。兩年後，《紐約》（New York）雜誌封面登出我懷孕的形象（哈，我沒有懷孕，但照片看起來很像真的）。我六十七歲首度登上紐約時裝週伸展台，和年紀只有我三分之一的模特兒一起走秀。我在六十九歲搖身一變，成為封面女郎（CoverGirl）品牌代言人。

你能想像嗎？我壓根沒想過。我沒料到讓自己白髮婆娑會是成為超級名模的祕訣。我十五歲第一次走伸展台，他們告訴我這份工作十八歲就玩完了。我從沒想過我的模特兒生涯會持續那麼久—更別提居然在七十一歲達到巔峰。而我依然佇立，已經過了五十六個年頭，我才正要振翅高飛。

女人無需隨年齡增長而放慢腳步，我正像顆高速子彈向前奔馳。我求知若渴、享受玩樂、工作量比以前更多，我認真經營社群媒體、確保我比以前更努力，也比以前更樂在其中。我有提到玩樂嗎？如果男人不需要放慢腳步，我們也不要。別讓年齡拖累你、阻止你前進。好好照顧自己：吃得好、常微笑、活躍、快樂和自信。我從來不怕變老，有趣的是，當我看到我臉上的皺紋—六十歲後，我大腿和手臂也出現皺紋—會覺得它們很好玩。我很高興自己很健康。

我少女時期開始在南非普利托利亞（Pretoria）當模特兒，我爸媽有個朋友在當地經營模特兒學校與經紀公司。她叫做萊蒂（Lettie），她先生跟我父親一樣，也有一架私人飛機。每個禮拜天晚上，夫妻倆都會來我們家吃飯。萊蒂美麗又有氣質，她沉穩自信，會讓你想去做她要你做的事情。

我和我的雙胞胎妹妹凱伊十五歲的時候，萊蒂讓我們免費參加她的模特兒訓練課程，我們不假思索就答應了。期末走秀時，我穿上自己做的香奈兒（Chanel）風格的粉紅色套裝，自己梳整一頭棕髮、自己化妝，我的表現足以獲得一張畢業證書。

萊蒂也是第一個雇用我當模特兒的人。她會口頭告知或刊登工作機會，我便在週六早上到百貨公司走秀。我不覺得自己當模特兒有什麼特別或幸運，不過就是份工作而已。它的薪水比其他工作優渥，這一點很棒，但當我最初得知時，倍感意外。你前往某處、穿上洋裝、上台走一圈、然後就回家，有什麼道理坐領高薪？但酬勞的確很高，特別是，我只是個十幾歲的小女孩。

當時我想都沒想到我活到七十一歲還在當模特兒。只要環顧走秀現場，就知道模特兒都很年輕。我知道這份工作是暫時的，我的目標不是當模特兒，而是上大學。 意外的是，我在大學還是繼續走秀。畢業後我結婚了，這是另一個意外。我也沒想到我會那麼快成為母親，我壓根不知道蜜月期間就會懷孕，而且三年間連生三個小孩，又多了伊隆（Elon）、金巴爾（Kimbal）和托絲卡（Tosca）三個意外。每生一個小孩，我的頭髮就多出幾根金絲，托絲卡誕生後，我已經滿頭金髮。 在萊蒂的請求之下，我產後復出模特兒圈，她的經紀公司需要有人走新娘母親服裝秀，他們沒法叫十八歲的小姑娘來做這件事，公司裡的其他女孩都太年輕了，所以她找上我，因為當時我已經是二十八歲的大人了。因此，我成了全南非年紀最大的模特兒。 我三十一歲的時候成了單親媽媽，為逃離前夫，我搬到德班（Durban）。我連上美髮院染髮的錢都沒有，只好自己動手，把頭髮染成了金與橘交雜的色調。他們說是金橘色。我的髮質變得很糟，非常蓬亂，而我為了省錢又自己剪髮。不知為什麼，他們還是讓我繼續上台走秀，既然如此，我便也不在意。我二十二歲時在普利托利亞的公寓裡展開營養諮詢事業，頭髮並不影響這項事業的發展，只要我能幫助客戶，他們並不會在乎我的髮型。 四十二歲時，我搬到多倫多，繼續兼顧模特兒和教學事業，同時還攻讀博士。我的模特兒資歷豐富，多倫多一家經紀公司看中我能為公司賺錢，因此願意簽下我。業界多數的模特兒工作都要找年輕的女性，但有時他們也需要有點年紀的模特兒，讓產品更貼近現實。我就是在這個時候首度拍攝祖母形象廣告，而且在雜誌封面。當時我才四十二歲！ 當然，我不是多倫多唯一的一位四十幾歲的模特兒。雖然有很多次我是唯一年紀超過三十以上的，但也並非每次如此。別忘了，這不是高端時尚或高級訂製時裝，這不是紐約時尚週或米蘭。 我記得有一次走伸展台，現場都是年紀較大的男女模特兒。結束後，我們一起去喝一杯。有位男士跟我說：「你得自己買你的飲料，因為你是唯一一位沒跟我上過床的人。」 圖／Maye Musk、Anna Sherman提供 圖／Maye Musk、Anna Sherman提供

我只是看著他。

他說：「是真的，我跟其他所有模特兒拍過床墊廣告。」

這就是年長的模特兒會接到的工作，床組拍賣廣告之類的。

我不在乎，因為我做這一行不是為了刺激。這只是一份工作，而我需要工作。我繼續當模特兒是因為它很好玩，讓我維持光鮮亮麗，而且不用被關在辦公室，可以環遊各地認識很多人。那幾年，他們得在三個禮拜之前敲定我的時間，才不會影響到我的營養諮詢事業，而我一個月當模特兒的時間絕不超過四天，但報酬足以匹敵我的營養師事業，不過，後者才是我穩定的基本收入，我得維持下去—它能負擔每日支出、房租、車資、學校制服、汽油和修車費用。當模特兒讓我有多餘的錢能買廉價機票去看家人、衣服，或住家裝飾品。有時我還會買件禮服。模特兒工作能讓我偶爾奢侈一下。

我沒有告訴我的營養諮詢客戶我是兼職模特兒，而且當時沒有社群媒體，所以沒有人知道。

有時會有人問：「你是不是雜誌上那個人？」

我會承認：「是的。我是席爾斯（Sears）百貨家居服女王。」

那是我的工作。席爾斯推出新的家居服時，他們會找我去讓它更好看。

我五十幾歲的時候，住在紐約。我參與了幾場大型活動，然後與一家規模更大的經紀公司簽約，以期增加曝光率。結果，事與願違，我連零星的工作也接不到了。

我寫信給公司，說我加入他們不是為了不當模特兒，他們回信說沒有適合我的工作。

我打電話過去，他們說：「廠商不想看你，他們喜歡其他比你有名的模特兒。」

我心想：「但他們也一樣沒什麼名氣啊！」

我想不通為什麼他們不想再看我，我當了幾十年的模特兒，也許是時間的關係。他們告訴我，沒有人喜歡我的外表了。

我偶爾會遇到業界的人，他們會在街上或餐廳裡叫住我，說：「我們一直想預約你的時間，但你都沒空。」

於是我會去公司詢問：「有人一直要找我。」

「不，他們沒有，他們把你和別人搞混了。」

就是在這個時候，我私自決定不再染髮。我心想：「既然我幾乎不當模特兒了，不妨就來看看我的真髮到底是什麼顏色吧！」

我新長的頭髮開始冒出來，它看起來糟透了。頂上一片灰白、垂肩處則是金髮。身為營養師，只要你的專業夠厲害，外表不是那麼重要。我聽從摯友茱莉亞．佩芮（Julia Perry）的建議，剪了一頭超短髮，那是非常前衛、有精神的造型，是我以前從來沒嘗試過的。

改蓄灰髮以後，經紀公司又把我晾了六個月，那是一段很痛苦的日子，我開始覺得我不會再有機會了，也許我的模特兒生涯就此告終。

後來發生了一件有趣的事情，有位選角導演致電給我的經紀公司說要找我拍《時代》（Time）雜誌封面，這一次公司不能再說我沒空了，因為這位導演的辦公室離我家只隔一條巷子，她每天早上都看到我在遛狗。

於是公司非得幫我接下這個工作，因此我上了《時代》雜誌，照片就刊登在健康專刊的頭版。

我這才發現這一行還是有我可以做的工作，問題並不出在我的外表，而是我的經紀公司。

我需要有個計畫。

(本文摘自梅伊・馬斯克著《女人的計畫：經歷過家暴、挫折、貧窮後，她仍保有美麗、冒險、家庭、成功、健康。她是鋼鐵人伊隆．馬斯克的媽媽》，大塊文化提供)

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