政客話術 就愛這兩招

簡單的真相？ 魔鬼藏在細節裡 。

第一招：過度簡化謬誤（單因謬誤）

找出萬物的共通原因這種欲望，不難理解。我們天生就熱愛簡單的敘事，喜歡因果分明而且界定得清清楚楚。但是在真正的現實裡，這通常是例外而非常規。

1918 年，第一次世界大戰快要結束時，德意志帝國最高階層「最高陸軍指揮部」（OHL）實施的是軍事獨裁統治。等到春季西方戰線的攻擊接近尾聲，領導階層明白大勢已去。眼看無可避免的戰敗即將到來，最高陸軍指揮部很快速的完成過渡階段，轉變成初步的議會體制。在這個新政府領導下，德國在 1919 年 6 月簽署了〈凡爾賽和約〉，然後戰爭結束了。但是早在 1918 年 11 月簽定休戰協議之時，德國右翼的民族主義份子已陷入騷亂，他們不滿：強大的德意志帝國戰爭機器怎麼可能會如此徹底的遭到擊潰？再加上〈凡爾賽和約〉把衝突責任完全歸咎德國，這份恥辱就更沉重了。

曾經不可一世的德國陸軍與海軍的潰敗，加上戰敗後付出的高昂賠款，被德意志帝國的軍事代表們視為莫大恥辱。在民族自尊受傷的灰燼、以及一場血腥戰爭後的複雜現實中，產生了一個可怕的迷思：德意志帝國之所以戰敗，一定是因為大後方的叛國份子，他們密謀要從內部摧毀國家。這個迷思被許多人欣然接受，即便是那些應該更瞭解內情的人，像是魯登道夫（Erich Ludendorff）將軍。

1919 年，和英國的馬康（Neill Malcolm）將軍一起用餐時，魯登道夫慷慨激昂、滔滔不絕，說了一堆陳腔濫調的原因，關於為什麼德軍在前一年會敗得這麼徹底。在這堆瘋狂的藉口中，他丟出了一個如今惡名昭彰的謠言，那就是大後方辜負了軍隊。英國歷史學家惠勒班奈特（John Wheeler-Bennett）敘述了這兩名軍人之間的談話：

馬康問他：「所以，將軍，你的意思是說，你們遭人從背後刺刀子了？」魯登道夫的眼睛一亮，馬上像狗撲骨頭般，緊緊抓住這個詞彙，「刀刺在背？」他複述了一遍，「沒錯，就是那樣，一點都沒錯，我們就是遭人刀刺在背。」

於是，一個傳說從此誕生，而且再也沒有真正消逝。

隨著這個單因謬誤的現身，魯登道夫成為刀刺在背迷思的領銜傳播者。這個適時出現的傳說，可以把責任歸咎於潛伏後方的破壞份子，於是德國社會有許許多多人熱切接受了。至於這些邪惡份子的身分，則會因為相信者的個人偏見而有不同，像是：布爾什維克黨人、共產黨人、反戰主義者、公會會員、共和黨人、猶太人，有時候則是所有以上受人憎恨的類型的人。這個偏見與極端民族主義產生共鳴，而它也回應了華格納歌劇《諸神的黃昏》裡，當哈根把矛刺入齊格飛沒有防護的後背上，所具有的象徵性。

承認德國的戰敗具有好幾重複雜的原因，遠不如「刀刺在背」這個傳說簡單易懂。另外，這個傳說還給了相信者別的東西：此一無可避免的戰敗的替罪羔羊。從這個挽回顏面的虛構謊言裡，浮現出甚至更有毒的東西：致命的新興反猶太主義，以及根深柢固的政治仇恨。而這段扭曲的架空歷史，也找到了一位極富魅力的代言人：年輕的奧地利煽動家希特勒。

第二招：假二分法

過度簡化因果的謬誤可能以無數種風格呈現，最常見的莫過於「假二分法」（false dichotomies）或「假兩難」（false dilemmas）。這都是在兩個極端選項中進行選擇，即便兩者之間其實還存有無限種其他選項。然而，儘管假二分法本質上很空洞，但卻超級適合用來妖言惑眾，將大量可能性縮窄為只有大約兩個選擇。如果這種過度簡化的修辭花招被觀眾接受，那麼演說者就能馬上提出一個二選一的結果，一方是「讓人滿意的」，另一方是「卑劣的」。也因此，假二分法天生就是偏極化和不妥協的。這種謬誤的權謀特質在於：它能用來迫使無黨派的人或未結盟的人，要嘛與說話者結盟，要嘛就是丟臉。它帶有一個暗示：不完全贊同說話者提議的人，會被暗示（有時則是明示）為敵人。

這些都是胡說八道，卻有力得驚人，具有磁鐵般的能力，可以讓不夠警覺的人按照說話者的意願來站隊。可想而知，它在政治發展史上由來已久，最顯著的形式就是：在橫跨政治光譜的所有譜線中，宣稱「你要是不和我們一道，就是與我們為敵」

列寧在 1920 年的一場演說中宣布：「我們以絕對的坦誠來說這場勞工階級的奮鬥；每一個人都必須在加入我們或加入對方之間，做出選擇。任何人想要避免在這個議題上選邊站，最終都將慘敗收場。」八十年後，政治立場上與列寧天差地遠的美國總統小布希，在 911 攻擊後的國會聯席會議上演說時，也用了同樣這套開場白，警告所有正在聆聽的國家，「你要不站在我這邊，就是和恐怖份子站在一邊。」列寧和小布希兩人都毫無顧忌的採用赤裸裸的修辭謊言，來箝制一切聲音，只留下對自己有利的偏激觀點。

過度簡化謬誤的吸引力在於它很容易領會：它們提供簡單的、讓人寬心的解釋，來詮釋複雜的現象。這種「自己已經理解了」的錯覺，很令人安慰，也很令人肯定，是心理上的慰藉，也是在這個令人迷惑的世界裡的保護圖騰。

(本文摘自古倫姆著《反智：不願說理的人是偏執，不會說理的人是愚蠢，不敢說理的人是奴隸》，天下文化提供)

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