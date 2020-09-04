一張圖搞懂債券ETF的挑選技巧

進行投資之前，必須先了解不同類型債券ETF的風險。

根據風險高低的不同，配息率最低的是公債，配息率較高的是收益債。

如果想要安心退休領息，又不想要受到股票波動帶來的不安全感，配息債券ETF的確是一個相當不錯的選擇。

ETF的買賣流程也是透過證券交易所進行買賣，購買方法和股票一樣，這裡就不贅述。由於本書主要目的是分享如何透過長期領息配置來達到提早退休的目標，接下來將示範如何挑選出優質的債券ETF領息配置（參圖5），希望你也能獲得不錯的月月領息收益以及本金的增值。

不過開始之前先補充說明一下，因為台灣發行債券ETF的時間僅僅數年，許多債券ETF的配息紀錄並不長，而且大多屬於季配型的配息方式，成交量的差距也頗大。但ETF是投資指數，相對透明，不會因為是在台灣投資全世界，就會和海外投資全世界而有所不同，也相信不久的將來會有更多債券ETF加入行列。

而且為了提早退休規畫做準備的領息方式，可以透過台幣計價的方式投資全世界，不用經由複委託交易而增加成本，也不用在海外券商開戶，減少換匯麻煩，降低匯率兌換的風險，再加上有現行金融法規的保障，我覺得還是一個很穩當的投資方法。 接下來，針對債券ETF的挑選原則逐一說明。

原則一：查找配息穩健的債券ETF

目前台灣交易所買賣的債券ETF，常見的有六種，表4依信用評等的風險及對利率的敏感度做比較。

從表格看來，公債因為是國家發行的債券，尤其美國公債一直被視為無風險債券指標，白話來說就是美國向你借錢，一般人認為美國不會欠錢不還、不會違約，因此信用風險最低。但也因為風險低，所以配息率不高。

以季配型的群益二十五年期以上美國政府債券ETF（00764B）為例，追蹤的指數是ICE二十五年期以上美國政府債券指數，二○二○年三月除息日的配息金額是○．二七四元，二○二○年五月二十一日的淨值是五三．一七四二元，簡單換算一下年化配息率，相當於二．○六一％（0.274÷53.1742×4× 100%）。因為配息率比其他類型債券來得低，所以對利率的敏感度高。白話來說，當市場利率上漲到愈接近二％的時候，這檔美國公債ETF的吸引力就會大幅下降，此時寧可把錢放在銀行就好。於是，公債的價格就會下跌，而這也是公債價格和市場利率成反比的主要因素。

所以，我們在進行投資之前，必須先了解不同類型債券ETF的風險。根據風險高低的不同，配息率最低的是公債，配息率較高的是收益債。

另外，債券ETF本身也有一個收益平準金的機制，平衡不同時間買入債券配息的金額分配，藉以穩定配息率。所謂「收益平準金」，是指從基金成立日起，計算日的每日受益權單位淨資產價值，相當於原受益人可分配的收益金額。白話來說，就是換算出每位受益人持有天數所能分配的收益額度。如此可避免有些投資人趁著接近配息日前買入，造成其他原本就持有的受益人配息金額被稀釋。

因此，配息穩健的債券ETF相當適合作為提早退休規畫的投資工具，我們可以適當地依照自己的投資屬性來調整投資組合比例。

原則二：選擇流動性大的債券ETF

「流動性」這三個字聽起來很抽象，我舉個生活中常見的例子來說明。有時候我們就是會抵擋不住手搖飲料的誘惑，尤其是炎炎夏日，如果這時眼前有兩家飲料茶店，我會選擇排隊人龍較長或人潮較多的一家。因為排隊人潮多，表示他們的茶通常比較新鮮，不容易喝到隔夜的，也因此喝起來美味又新鮮。有一回我特別做了測試，到另一家沒什麼人潮、但品牌知名度頗高的茶店買了一杯，說也奇怪，味道就是不新鮮，就像隔夜茶那樣充滿苦澀味。

所以想像一下，如果挑選的債券ETF成交量很低，表示該檔ETF的表現可能差強人意。而且買入後想要賣出或調整比例時，也容易遇到賣不出去的囧境。以台灣的債券ETF平均成交量，至少選擇平均月成交量在千張以上才算合格。

原則三：挑選年化配息率三％以上的債券ETF

投資領息工具時，永遠要記得一件事，我們追求的是穩健的領息收益，還有就是長期持有而不是短線投機。長期持有可以分散不同時間中的市場風險，但配息率過高，風險相對較大，對於進行退休規畫的投資人來說，可能會擔心本金流失難以回復。所以，設定三％以上的年化配息率相對合理，除了可以穩健領息，也比較不用擔心淨值的波動過大。

原則四：挑選含息年化報酬率七％以上具增值潛力的債券ETF

因為債券ETF的配息純粹就是債息，所以如果長期持有，隨著淨值增長，就可以增加額外的收益來源，也能充分打敗未來通貨膨脹及物價上漲的壓力。在合理的風險下，市場的景氣、利率、企業獲利及經濟成長率都會影響債券ETF的淨值變化，因此含息年化報酬率七％、有增值空間的債券ETF，也是我們挑選的目標之一。

(本文摘自郭俊宏著《投資贏家的領息創富術：穩穩領，月月配，年年加薪7%賺不停》，遠流出版提供)

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