透過領息「四大天王」 三十歲前不愁吃穿

問自己一個問題：如果一直不工作，手邊的錢可以讓你堅持多久？

二○二○年的疫情，讓美國四月份的非農就業人口少了兩千零二十五萬人，也就是說，每五人就有一人失業。這讓我想起二○一○年歐洲經濟蕭條、失業率創新高的時候，我跟團去了一趟西班牙。導遊說，因為當地失業率超過十五％，所以歐洲政府規定，每個團都必須配備一個當地導遊，以減緩失業人口的困境。

但若利率愈來愈低，物價持續上漲呢？人們要面臨的恐怕是資產的大縮水，甚至可能因為金融危機引發的失業潮造成收入中斷。因此除了開源節流，藉由投資領息可能是因應未來的必要做法。

讓領息四大天王搞定個人財務管理

然而領息產品滿天飛，哪一種才是最好的呢？其實，每種投資工具都各有各的特色，若能善加利用，往往能帶來無往不利的效果。就連投資型保單也有投資型年金險可以選擇，就算不投資，也還是可以選擇領取固定年金的方式，隨時因應未來市場的變化進行調整。有句話說得好，沒有所謂最好的金融工具，最適合自己的就是最好的。

假設我們期望每個月的領息收入能有三萬元，以二○二○年台幣一年期定存來看，雖然具有保本作用，但因利率過低，大約需要準備四千五百五十七萬元的本金，才能領到每個月大約三萬元的利息收入。而不同幣別的終身儲蓄型保單利率雖然比定存略高，仍需準備至少一千八百萬元。至於房租收入，以配息率的概念換算大約是二至四％，但也有找不到好房客和房貸成本的壓力。

根據市場的變化、理財目標的需求來看，我總結出一個結論，那就是若想要提早退休、安心領息，就需要有能夠因應各種市場風險的領息工具，具備的條件包括：

一、透明度高，交易成本低。

二、靈活度高，配息極大化。

三、坐擁股票收益，不用擔心股價波動大。

四、抗通膨又鎖利，活到老領到老。

這也是我為什麼選出債券ETF、配息基金、特別股及年金險的原因，我先簡單說明這四種領息工具的特性。

透明度高，交易成本最低——債券ETF

首先，就從指數化投資討論熱度相當高、市場投資規模噴發式成長的ETF開始講起。

ETF已逐漸成為大多數投資人熟悉的投資工具，各大券商紛紛推出不同類型的ETF，例如原油ETF、S&P 500 ETF、台股ETF（例如元大台灣50〔0050〕、元大台灣高股息〔0056〕），以及不同類型的債券型ETF。根據前面提到的四大條件，債券ETF的最大特色就是透明度高，交易成本相對較低，我們很容易就可以從發行機構查到投資標的內容和占比。因為大多是以追蹤相關指數為主，因此指數漲的時候，ETF也漲，指數跌的時候，相關聯的ETF就跌。

此外，債券ETF屬於被動式管理，少了主動式基金經理人或團隊的管理，因而少了大部分的基金管理成本，只剩下保管費和追蹤指數的管理費用。因此，投資ETF不像主動式基金的目標在追求超越大盤，有可能因為經理人或操作團隊的喜好和管理方式，導致績效高於大盤或低於大盤。也因為主動式基金績效可能跑輸大盤，因此投資ETF追隨大盤的表現，反而更加省心省力。

第一章將針對國內發行的債券ETF特色深入剖析，並從中挑選出可以幫你打造具備低成本、透明度高的債券ETF標的。最後，再教給你如何打造屬於自己的黃金領息投資組合。

靈活度高，配息極大化——配息基金

如果說ETF具備透明度高、成本低的好處，那麼主動式管理的配息基金是否就毫無優點？其實不然。配息基金的最大優勢應該是靈活度相當大，除了每月配息之外，相較於債券ETF有更多選擇性，例如可以選擇美元、歐元、澳幣或人民幣等不同計價幣別。

配息基金的另一個好處就是配息極大化。因為債券ETF的配息來源單純就是配息收益，配息基金的配息來源除了配息收益之外，還有資本利得，甚至包括貨幣避險時可能發生的選擇權權利金收入。

如果想要提早退休或幫自己每月加薪，在預算有限的情況下，配息基金可以用比其他投資工具還低的金額購買，甚至採取定期定額投資。第二章將挑選出三檔配息率較高而且穩健的債券基金，教你如何讓基金配息極大化。

坐擁股票收益，又不用擔心股價波動大——特別股

有個退休的長輩說，他買股票就只買金融股，不過還是會留意其他公司的股價。原因是他的退休金雖然全買了金融股，但又怕股市波動太大，留意其他股票價格會讓他安心一點。

的確，有許多人選擇存股來提早退休，但對於用股票作為退休金來源的投資人來說，股價的跌幅可能會被放大好幾倍來看待。那麼，有沒有具備股票特質、有機會穩健地領取高收益股息，又能參與股市上漲時的增值空間，適合退休族規畫的投資工具呢？

當然有，就是特別股。第三章將分享金融特別股的內涵，並針對參與投資的方式做詳細說明。

唯一抗通膨又鎖利，活到老領到老——年金險

如果有一種理財工具比銀行定存利率高又保本，需要用錢時還能隨時把錢提領出來用；步入退休生活時，可以選擇何時開始每年或每月或每季領一筆錢，然後時間一到，錢就匯到你的帳戶；利率上漲時，這筆錢會貼心地再多給你一些。有這麼多好康的，就是「年金險乙型」。 重點是，活多久就能領多久，儘管已經領超過本金，你的戶頭裡還是會準時收到錢。對於已經退休的人來說，不用擔心會有活太久但錢不夠用的困境。唯一可能的風險，就是保險公司倒閉。

(本文摘自郭俊宏著《投資贏家的領息創富術：穩穩領，月月配，年年加薪7%賺不停》，遠流出版提供)

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