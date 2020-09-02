大胃王的秘密！「吃死自己」的學問　

到底是食量大的人天生就有順應性很強的胃，或是胃在他們積年累月拉撐下改變了（如同某些種族的三倍唇盤）？他們是一開始就沒有不舒服的感覺，還是習慣性忽視大腦的訊號？對於我們這些普通人來說，這就意指：愈常飲食過量，就會愈來愈飲食過量。

很湊巧，我朋友認識丹馬克（Eric Denmark，美國排名第七的大胃王），所以幫我們安排見面。（他們是透過dLifeTV劇組認識的，這是介紹糖尿病人生活的電視節目。油炸麵包大胃王比賽的紀錄保持人竟然患有糖尿病，這也算是職業大胃王比賽的另一大謎團。）我問丹馬克，成功的饕客是天生的還是後天塑造的？似乎兩者皆是。

丹馬克記得小時候去麥當勞，他一人就把一盒二十塊炸雞的家庭餐吃光。不過，梅茲根據與Ｘ食者聊天時的印象，認為先天因素勝過後天因素。「這是身體結構的問題，」他告訴我：「他們的胃在休息時並不比常人的大多少，但是它們盡可能鬆弛的能力卻令人難以置信。胃就是一直擴張、擴張、再擴張。」

儘管丹馬克也同意梅茲的說法，認同基因比較重要（因為他說：「很少有人可以吃六十份熱狗，不管他們多麼努力」），但是他認為天生具有彈性的胃只是基礎，只是起步點，要成為專業的話，還需要日常的練習與訓練。「我覺得，」他告訴我：「這和你有多想讓身體超越你從未想過的程度比較有關。」儘管丹馬克天賦異稟，但他並未旗開得勝。

第一次參加比賽時，他只吃下不到三磅的食物，而第一名吃了六磅。（敘述這段經歷時，丹馬克根本沒提到是什麼食物。哪一種食物似乎無關緊要，反正三、四分鐘之後味覺就疲乏了；過了那個階段，任何東西都差不多一樣令人反胃。）

我問丹馬克為何身體的安全機制沒有發揮作用，尤其是嘔吐。事實上，的確有。「這聽起來很噁心，」他說：「妳知道的嘛，就是把吐出來的東西吞下去，然後繼續吃。」大胃王大聯盟評審把嘔吐定義為某瞬間有食物從嘴巴「跑出來」，而不是從胃裡「往上跑」。「就像馬路上有減速板，你還是照樣開過去，只是心理作用啦。」沒錯。

大胃王參賽者都遵循一種調節飲食法，最便宜且最不會發胖的訓練食材就是水。丹馬克一次能喝下大約兩加侖（約七．五公升）的水。剛開始進入職業生涯時，他連一加侖（約三．七公升）都喝不下。做為參考（也是警告）點，要記得基艾貝格用死屍的胃做實驗時，「一加侖」就是胃開始破裂的時候。這樣的訓練有部分是心理訓練，除了把胃撐大，灌水也可以讓參賽者適應特別飽脹的感覺。

梅茲有個理論，但尚未證實，灌水或許可以用來治療消化不良—有些人一吃東西就會胃痛，儘管他們看起來很健康。二○○七年某研究顯示，和健康、無消化不良症狀的志願對照組相比，消化不良的患者只要喝相當少量的水，就有飽脹感。這些人能否參考職業大胃王的經驗，藉由對胃的調理，逐步訓練讓自己能舒服的吃多一點？「我認為這應該值得一試。」梅茲說。

另外，支持漸進撐胃理論的，還有來自吃東西的另一端：挨餓。名為馬考斯基（Markowski）的外科醫生指揮官在一九四七年《英國醫學期刊》（British Medical Journal）的一篇論文中提到，他曾治療二次世界大戰的戰囚，戰囚為了獲得足夠的熱量和營養，必須吃下大量品質低劣的食物才能生存，這導致他們的胃撐大。他推測，長期將胃撐大，可能會使胃變得虛弱，這可以解釋為何他們有時只不過吃了相當少的一餐，胃就會破裂。

如果真的是這樣，想必大胃王參賽者的胃也應該會破裂，然而並沒有。我本來以為那些戰囚的胃已萎縮才導致破裂。關於這點，我問過梅茲，他對人們少吃幾餐或少吃一點，胃就會萎縮的見解，並不同意。他說，當人們說他們少吃一點之後很容易就飽了，是因為食量變小；而且刺激荷爾蒙及製造酵素的反饋迴路也罷工了。

讓我驚訝的是：胃容量大的人不見得會肥胖。《肥胖外科手術》（Obesity Surgery ）期刊的研究報告指出，病態肥胖的人和非肥胖對照組的研究對象相比，胃的大小並沒有顯著差異。人的體重取決於荷爾蒙、新陳代謝、熱量消耗及熱量燃燒，而不是胃的容量。除了比賽之外，丹馬克堅持不吃過量，即使他從沒覺得吃飽過。他指出，吃飽停下來不管要花多大意志力，要繼續不停的吃，需要的意志力更大。

更讓人驚訝的是，醫學文獻上找不到任何大胃王胃部破裂的案例報告。繞了一大圈，又回到一開始的Ｌ先生和我的原點。大體說來，並不是吃了多少東西會讓你沒命，而是你吃的是什麼—尤其你吃的是整整十打、裝在乳膠套裡的古柯鹼。我們等一下就來看看。

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(本文摘自瑪莉．羅曲著《深入最禁忌的消化道之旅》，天下文化提供)

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