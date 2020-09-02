如何讓讀者注意你？好標題的「標準」生產流程

要想出令人眼睛一亮的好標題，平時的積累也至關重要。這就是我們常說的——建立一個標題庫。

在標題的自我測試中，我們多次提到了要具有讀者思維，但是如何才能夠具有讀者思維呢？只把自己一個人當作讀者，根據自己的喜好閉門造車是不可能成功的，取標題亦是如此，只顧自己悶頭想，肯定不行。有的標題你很喜歡，但讀者不喜歡；有的標題讀者喜歡，但是你因為個人喜好，卻將這個標題扼殺在搖籃裡。追根究柢，衡量一個好標題的關鍵在於讀者是否喜歡。目前，頂尖的自媒體企業都認知到了這點，並在不斷地摸索中建立起一套標題的生產流程。

標題生產流程主要分為四個步驟：

一、透過套用不同的標題句型範本，從不同的角度，取十到十五個標題

二、根據標題自我測試的兩個原則，先從中選出五個標題

三、將選出來的五個標題發送到粉絲群裡，由大家投票

四、根據投票的結果進行資料分析，最終確定標題

如此經過層層篩選和科學化的資料分析，最終確定的標題，一誕生就註定是勝者。

在標題生產流程中，還有兩點需要特別注意。

第一，如果你想要在網路上寫作，在開始階段一定要建立自己的種子讀者群，或者粉絲群。你可能會有各種各樣的疑慮，比如：我才剛開始寫作，沒有什麼粉絲，那麼你可以把自己的親朋好友視為第一批粉絲，用心營運，讓他們參與你的內容創作，從選題、標題，到正文，以及文章發表之後的評論與轉發。完成第一步的內容創作和傳播，積累下一批讀者，鞏固和讀者之間的關係，定期和讀者聊聊天，了解大眾感興趣的內容。不積跬步，無以至千里，很多優秀的社群媒體都是這樣一步步做起來的。

第二，使用網路上的投票軟體。透過投票軟體，使用者只需要一秒鐘就可以完成投票，方便快捷。

以上就是取標題的方法和流程。而除了這些範本和套路，要想出令人眼睛一亮的好標題，平時的積累也至關重要。這就是我們常說的——建立一個標題庫。

針對標題庫，首先講一個許多新媒體同業經常會講到的方法。我們可以把自己所有的文章標題統整在一張表格裡，透過記錄和分析每篇文章的瀏覽量和點閱率，總結出來哪些詞語是你的讀者比較有感、是他們一看到就想點開的，這些就是前文中多次提到的關鍵詞。除此之外，透過這種方式也可以總結出哪些標題的句式更符合讀者的喜好。把這些關鍵詞和句式記好，以後就可以反覆利用了。

這是一個最基礎的方法。但是這個方法存在一個明顯的弊端，就是在剛開始使用時效果比較明顯、瀏覽量較高，但時間久了，讀者會產生厭煩的情緒。試想，讀者每天都看到類似的標題、詞語、句子，還會想要點開嗎？就像連續兩個月都只吃同樣的午餐，見到午餐你還有拿起筷子的欲望嗎？所以，還是得另闢蹊徑，不斷更新和反覆運算標題庫，進行創新。我想分享兩個建立標題庫的方法。

方法一：從定位相似的優秀社群媒體中尋找標題

如果你的社群定位是情感類，就多關注一些情感類的自媒體，比如「新世相」、「視覺志」，找出它們瀏覽量最高的幾篇文章，分析標題，找出它們的關鍵詞和句式。

如果你的社群定位是餐飲類，可以關注像「餐飲老闆內參」這樣的自媒體，分析它的文章標題裡有哪些是讀者特別願意點開的關鍵詞。

如果你經營的是職場類社群，就多關注「領英」、「Spenser」一類的職場類自媒體，研究它們經常使用的標題句式有哪些特點。我們一定要明白，和自己定位相似的社群媒體，它們的讀者群體也會和我們的相似，甚至具有高度的重疊性。所以分析已經取得成功的社群媒體的文章標題，就像是站在巨人的肩膀上看世界，是一個非常高效且快捷的方法，可以避免走許多不必要的彎路。

方法二：從暢銷書的書名、目錄中去找標題

你可能會感到很奇怪，為什麼要從書名和目錄中找標題？

答案很簡單。因為這些暢銷書的書名和目錄是經過市場驗證的。一本書之所以能暢銷，它的書名和標題至少起到了百分之八十的作用。

試想一下，我們在書店或者購物網站上看到一本書，首先看到的一定是書名，隨後會翻看裡面的目錄，只有書名和目錄吸引你，你才有可能進一步閱讀書裡的內容，最終決定是否購買。

我曾諮詢過在出版社工作的朋友，他們告訴我：暢銷書的書名和目錄，都不是作者一拍腦袋，或者某個編輯隨便決定的。它的制定流程和前面我們講過的文章標題的標準生產流程非常類似。在優秀的出版社裡，確定書名和目錄的過程，需要數名了解市場、能把握讀者需求的編輯反覆討論，經過篩選，才能確定下來。由此可見，暢銷書的書名和目錄非常值得我們在取標題時學習借鏡。 「師傅領進門，修行在個人」，這些是我個人對於如何起一個好標題的經驗之談。新媒體是一個年輕的、充滿活力的行業，相信這些方法還會不斷更新和發展，而創造的鑰匙，就在你的手中。

（下一篇：學渣也能靠寫作賺錢！爆紅文章有套路）

(本文摘自呂白著《超速寫作：30秒寫出攻心關鍵句，零基礎也能成為文案行銷高手》，遠流出版提供)

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