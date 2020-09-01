學渣變「寫作大神」 公開爆紅文章寫作套路

會紅的文章就像金子一樣，是能一眼就認出來的。

月薪五萬元、畢業三個月就買房，我只做了一件事。

在階級僵化愈來愈嚴重的時代，一個毫無背景、資源的年輕人，如何才能改變現狀、獲得成功，最終實現階級的躍升？

這個逆襲的過程很難嗎？不容易，但也絕對不如你想像中的那麼難。

我是呂白，出生於三線城市的普通家庭，上的是三流學校的空服員科系，沒有任何技能和資源。

投稿被拒絕三十次，一篇文章五十元都沒人要，最高只有三百人次的瀏覽量。在公司實習差點被勸退，在《非你莫屬》的舞臺求職，唯一想給我機會的老闆，只願意出四千元，這在上海，連基本生活都維持不了。

一度連畢業能不能找到工作都不知道的我，如今依靠寫作。有多篇瀏覽量破百萬的文章被報紙媒體轉載，策劃的活動成為國家公務員考題，為電影《後來的我們》撰寫海報文案，大學畢業三個月就買了房。

而實現這一系列的轉變，我只用了兩年時間。

在這麼短的時間內實現如此巨大的改變，相信你一定會感到好奇——我是如何做到的？

現在，我想將我的經歷毫無保留地分享給你，希望能帶給你一些啟發。我一直堅信：只要你想改變現狀，起點低、沒基礎根本不是問題。

因為我本人就是一個「學渣」，成績不好，也不怎麼喜歡看書，頂多讀過幾本網路小說，根本沒什麼文學素養，所以我的寫作起點真的很低。

如今被寫作課學員戲稱為「寫作大神」的我，在寫作這條路上也曾有過一段段慘痛的經歷。

連續三十次投稿被拒，連五十元稿費都賺不到

我一開始想要靠寫作賺錢，完全是因為自己什麼也不會，又想賺點零花錢，而寫作沒有任何限制，不需要什麼專業技能，只要你想寫，隨時隨地，有一部電腦就可以開始。

我還記得我的第一個工作，是給美團 [註1] 寫推廣文案，一篇五十元。我當時認真寫了四千多字，又改了好多次，感覺自己寫得還可以，於是交了上去。不料卻被編輯問「寫的是什麼玩意兒」，直接沒了下文。記得當時收稿人還勸我：「以後不要再去接這種兼職寫作的活了，耽誤別人的事。」可我那個時候根本不知道天高地厚，也不覺得自己寫的文章有任何問題，還和朋友說是他們不識貨。

後來，我聽人說做微信公眾號寫手比較賺錢，便開始投稿。但是寫了三十篇，每一篇都被拒絕了，最後對方編輯實在覺得我可憐，就給了我一百元，收了其中一篇。這個時候，即使自信心又受到一些打擊，但還是不相信自己寫得有那麼差，於是開了個人的公眾號，想要反擊那些看不上我的文章的人，沒想到結局卻是被自己「啪啪」打臉。

事實證明：真的很差。寫了一個月，瀏覽量最高的一篇文章只有三百人次點閱，更別提用寫作賺錢了。

我徹底失去了信心，面對著電腦，寫完刪，刪完寫，最後壓根兒不想打開電腦，索性天天在宿舍床上躺著，無數次想放棄，感覺自己就不是寫作這塊料。

不料有一天，我躺在床上滑手機上知乎 [註2] 的帖子，無意間看到這段話：「大部分人的寫作方法是完全錯的。他們打開編輯器，新建一個空白文檔，然後就開始想第一句話該寫什麼。」我頓時從床上坐起來，心想：這說的不就是我嗎？

我仔仔細細讀完這篇文章，才發現原來我的寫作有這麼多問題。尤其致命的一點就是自我陶醉，每次洋洋灑灑寫了幾千字，完全就像記流水帳，想到哪寫到哪，和讀者沒有半點關係。我苦笑，心想自己要是編輯，也不會收這樣的稿子。

也就是在這個時候，我終於開竅了，理解能吸引瀏覽的文章一定是「自我表達」和「讀者需求」之間的交集。

差點被公司勸退，但我成為月薪五萬元的實習生

在寫作上沒有任何成功經驗的我，只能從模仿別人開始，慢慢地，還真讓我摸索出了一些寫作上的門道。

我的文章也愈寫愈好了，每篇稿子能拿到三百到六百元的稿費，每個月能賺到三千元左右，就這樣，我終於不用再向家裡伸手要錢了。

而我真正靠寫作逆襲的轉捩點發生在大三。通過面試後，我成了某知名新媒體團隊的實習生，當時並沒有意識到，這是我職業生涯的關鍵一步。

一開始來到這個公司時，我自信滿滿，覺得來到這裡就是對我能力的認可，自己也可以在這裡大展身手。然而悲慘的是，很快地，我就發現自己根本沒有機會開始寫作。因為一個月以來，每次在開選題會議、標題會議時，我都會被同事用實力輾壓，排名倒數，還因此差點被勸退。

我很沮喪，也很絕望，不知道為什麼之前寫得很順手的文章，到這裡完全失靈了。

可如果就這麼灰溜溜地走人，也太沒面子了。我相信凡事都有套路：歷屆考題是學生的套路，棋譜是棋手的套路，演算法是工程師的套路，案例是律師的套路……。於是我開始潛下心來，埋頭研究和學習全網五千多篇瘋傳的爆紅文章，將它們的選題、標題、文章架構、開頭、結尾一一拆解，僅有分析。

在拆解的過程中，我漸漸意識到：網路環境下的原創寫作，不同於傳統的文學創作，你不需要有很高的文學天賦，拚的也不是誰的文采好，它需要的仍然是套路。

會紅的文章就像金子一樣，是能一眼就認出來的。

我抱著試一試的想法，結合自己歸納的套路，花了兩個小時寫出〈偷看你朋友圈這件事，要被微信拆穿了〉這篇文章。想不到，不到二十四小時就獲得了破百萬的點擊量。

而這篇文章，我不過是運用了自己總結的十大元素，其中的「話題」加上「愛情（前任）」，再加上「友情」這一項組合而巳。

第一炮打響之後，我更加確定即使沒有任何基礎，只要掌握了套路，寫爆文、靠寫作賺錢就不難。

之後，我還用「話題、地域、群體」和「話題、友情、懷舊」的公式組合，寫出了瀏覽量破百萬的文章〈曾幫我打架的兄弟，現在和我不再聯繫〉、〈買不起iPhone 8的公務員〉等文章，甚至被人民日報網 [註3] 轉載。

而我用自己總結的金句寫法，其中的「ABAC」句型公式（參一九○頁）為電影《後來的我們》創作文案，只花了一個小時就完成了，最終從三個候選者中脫穎而出。

我還模仿金庸在武俠小說中講故事的套路，為燕京啤酒寫廣告，只打亂了時間順序，再加上場景演繹，就完成了那篇〈曾幫我打架的兄弟，現在和我不再聯繫〉，這篇文章的瀏覽量高達三百多萬，並再次被人民日報網轉載，令客戶非常滿意。

在創作這些文章的過程中，我真正意識到了套路、方法的重要性。於是我繼續研究、優化這些套路和方法，並在寫作過程中實踐應用，屢試不爽。

最終，我總結出了自己獨特的爆紅文章寫作套路：十大選題元素、七種攻心金句寫法、四步法搞定故事……。

憑著這套系統化的寫作方法，只花一年多時間，我寫出了一百多篇瀏覽量超過十萬的文章、多篇瀏覽量破百萬的文章，甚至被同行戲稱為「十萬影印機」。

我只用了八個月的時間，就把公司旗下的某公眾號從零做到新榜 [註4] 五百強，擁有近五十萬粉絲，篇篇瀏覽量十萬起跳，而我自己也因此晉升為副主編。此公眾號還獲得新榜二○一七年度新銳新媒體獎，成為同行的榜樣。畢業三個月後，當同齡人還在為房租發愁時，我已經靠寫作賺到的錢，輕鬆買了房。

其實套路和方法都是相通的。所以即使你沒有基礎，只要花時間掌握這些方式，你就有能力從零到一，做出一個全新的自媒體社群。

二○一八年國慶日前，我幫朋友開了一個新的公眾號，只有一百六十名粉絲，九月三十日發表首篇文章〈國慶朋友圈鄙視指南〉，不過幾小時內瀏覽量已經破萬。隨後幾十個公眾號轉載了這篇文章，不僅讓粉絲漲到兩萬多，廣告也隨之而來。

所以，只要掌握了套路和方法，即使平台小、粉絲少，你也一樣可以寫出高點閱的文章，一樣可以接廣告。

許多人掌握了這個賺錢本領，開始改變命運

我是一個被寫作改變命運的人，有時候甚至不敢相信自己從最初連五十元都賺不到，竟一步步靠寫作走到了今天；更不敢想，我也能在寫作上幫助別人，改變別人的命運。

在諮詢平台「在行」上，我的顧問費是一小時一千兩百九十九元。很多企業也會專門找我做寫作培訓，一堂課的價格是兩萬元。

在我的寫作課訓練營裡有個學員老張，是一名三線城市的普通上班族，月薪四千元，平時沒事會寫一些文章，但投出去總是石沉大海，沒有消息。

看到老張，我就像看到當初的自己一樣：在沒有找到正確的寫作套路和方法之前，亂撞一氣，四處碰壁……。

在課堂上，我將寫作的套路毫無保留地全盤托出。運用我的套路，老張將他原來的稿件拿來修改，十分鐘就改出了一篇一投即中的文章，賺到了寫作的「第一桶金」四百元。

我還發現他的投稿策略根本沒有章法，有時候甚至不看平台本身的調性就隨便投過去了。我為他仔細分析不同平台的稿件需求之後，老張終於找到了正確的投稿方式，重新針對不同的平台投稿，其中百分之九十都能被選上。

後來老張還能接一些廣告文案的業務，禁得起考驗的稿件品質讓他在圈內小有名氣，現在一篇文章的稿費就已經達到三千元了，每個月寫個三、四篇，是他薪水的好幾倍。

老張在沒有找到寫作套路之前，是和你我一樣的普通人，而寫作讓他改變了自己的命運。我的這套寫作方法論，不僅讓我成功賺錢、買房，而且透過我的方法，實現寫作賺錢、改變自己人生的學習者也愈來愈多。

我經常對學習者說：當你掌握寫作的套路之後，你會發現寫作是一件很簡單的事情，有時候只是標題改幾個字，瀏覽量、銷量就會翻倍。

我也敢說，我所總結的這套方法，跟市場上的其他老師都不一樣。可能別人會講出一百種方法，但無法操作；而我只講三個套路，就能讓你立刻使用。

學習了金句的一個範本，你三十秒就能寫出讓人自動轉發的金句。學習了標題的一個套路，你一分鐘就能寫出一個秒殺競品的標題。學習了開頭的一個方法，你三分鐘就能寫出一個讓人忍不住閱讀的開頭。

來看看在我寫作課堂上的學員課後經歷

王逸凡，想做內容培訓行業，但是寫出來的招生文案比較生硬，參加的人員也沒幾個。於是我從內容和宣傳的角度為她一一分析，她才認清了自己的問題，之後整理出不同的文案主題，發朋友圈、公眾號，現在她所做的高端女性戀愛培訓已經到了第二期，吸引了國際間的優秀投資人、海內外名校的學生參加，報名人數漲了幾十倍。

索菲亞，寫作快兩年了，但是寫完後不知道文章好壞，也不知道怎麼修改。同我深聊後才知道，不論是寫作前的構思，還是寫作後的修改，都有具體的方法。現在她已經能夠輕鬆寫出破十萬瀏覽量的文章，每個月光獎金就有幾千元。

李媽，寶寶副食品從業者，專業知識十分豐富。她開了一個公眾號，想分享自己的育兒經驗，教大家做副食品，但是文章的瀏覽量、轉發次數一直上不去，最多也就只有幾千人閱讀。經過我的指導後，她明確了解寫作套路，現在她的公眾號已經名列行業前茅，經常產出瀏覽量超過十萬的文章。

這樣的故事還有好多好多……。

在網路寫作時代，專業寫手和業餘寫手之間的本質區別，並不在於掌握技能的熟練程度，而在於掌握套路的多少。

想要掌握系統化的寫作套路也很簡單，有兩個方法。

你可以像我一樣，自己花時間去研究、摸索，拆解寫作套路和賺錢方法，但是會耗時非常久，等到你終於能夠透過寫作賺錢，最起碼也需要兩年。

而聰明的人會選擇捷徑，就是去找到這個領域內最專業的老師，跟著他學習，輕鬆套用前人花費數年總結的寫作規律和變現方法，不走彎路，立刻實現寫作賺錢。

在寫本書之前，書裡的部分內容已經在千聊 [註5] 上線，有二十多萬人次學習，一千多條評論，而且都是五星好評。

有二十萬人為你檢驗效果。如果你想學好寫作，以後靠寫作升職加薪、賺到錢，甚至讓人生有一些改變，這本書就是不錯的選擇！

[註1] 美團：中國電子商務平台網站，以餐食外送、旅遊票券訂購等生活型服務為主。

[註2] 知乎：中國社群平台網站，提供使用者分享彼此的知識、經驗與見解。

[註3] 人民日報網：中國最大報《人民日報》旗下的新聞網站。

[註4] 新榜：中國社群平台，是以數據分析自媒體，並推出排行榜單的評價型網站。

[註5] 千聊：透過直播形式分享知識的平台，使用者可透過收看影片或收聽錄音的方式探索各類型的知識，與專家、講師互動。

(本文摘自呂白著《超速寫作：30秒寫出攻心關鍵句，零基礎也能成為文案行銷高手》，遠流出版提供)

延伸閱讀

自拍效果好！圈粉只要幾秒鐘

重點不是產品！賣保險也要「圈粉」

做簡報很緊張？貝佐斯上台前這樣做