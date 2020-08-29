活得優雅！10個美麗變老的方法

自己一個人也要想辦法活得很優雅，一個人逛美術館最自在，一個人靜靜地在咖啡館觀察人群最有趣。

1.與其抱怨不如書寫

在咖啡館裡寫文章或看書時，常常無意中聽到別人的抱怨。這些人往往都在感嘆自己的身世，或是好幾年都解決不了的煩惱，被打擾的我常常會抬頭看看對方，他們的臉往往充滿著憂愁、貪婪和憤怒。雖然聊天是發洩情緒的管道，但是聊天結束後，問題依舊存在，而且如果聽的人不認同自己，只會加深傷口，這些情緒一定會在臉上留下痕跡。

在抒發情緒方面，比起聊天，我更建議書寫。書寫是由最了解自己的你與自己對話。寫完後，以讀者的角度讀讀看自己寫的東西，你會領悟到自己才最清楚自己的問題，也最能感同身受。書寫甚至能改變表情。

2.與其話「當年」不如思考「未來要做什麼」

五十多歲的J為了尋找自己的特質來找我諮詢時，告訴我她想成為傳遞「健康生活之道」的百萬 YouTuber，我從她閃耀著光芒的雙眼裡看到了美。雖然身邊的朋友都批評這是在亂來，但是依然期待未來的她看起來非常美麗。與其話「當年」，不如想一想自己以後要「做什麼」。賈伯斯如此耀眼，不也是因為如此嗎？

3.習慣自己一個人的快樂

有人能和自己一起做想做的事，那是錦上添花，但很多時候我們無法如願。因此，我建議自己一個人也要想辦法活得很優雅，一個人逛美術館最自在，一個人靜靜地在咖啡館觀察人群最有趣。與什麼都不做相比，人類在勞動過程中，在經歷成長和取得成就時，更能體驗到真正的投入和快樂。要想集中精神去創造某些東西，就必須一個人靜下來才能做到。

4.與其讓自己「符合年紀」不如「做自己」

我常聽到「要符合年紀」這句話。到底年紀大意味著什麼？有人把我框在某個類別裡，強迫我遵守該類別的潛規則，這與暴力無異，「要有女人樣」這句話更是暴力無比。三十多歲該穿什麼衣服，四十多歲該開什麼車……這些到底是誰決定的？

現在也穿著充滿時尚感的衣服，帥氣跳舞的歌手朴軫永如果因為年紀大了，就改穿「符合年齡」的西裝唱歌會怎麼樣？年紀大了還是很帥氣的人不是符合自己年齡的人，而是以自己的模樣變老的人。

5.比起「好人」更應該成為「健康的人」

在控制體重時，我能享受到控制自己的成就感。精神健康也是如此，了解自己，就能控制情緒，如果能正確了解自己生氣的情況，就可以避免直接向對方發火，使情況惡化，或是減少因無條件忍耐而累積的壓力。尊重自己情緒的人就是「健康的人」。

決定做一個健康的人以後，我就不再向對方發怒，而是在一個人的時候發洩，或是僅在心裡表達怒火。這是尊重我的情緒，尊重自己，同時與他人保持和諧的策略。累積情緒調節成功的經驗後，就會感到自豪。與其因為想成為「好人」，而累積心理疾病，不如做一個「健康的人」。

6.了解自己的魅力

愛美的人身上散發出的優雅源於了解自己的魅力，能夠了解自己的魅力，就不需要他人的認同。比起不停詢問他人「我今天看起來如何？」，能確信「我今天很不錯」的人更美。

7.享受與他人對話

即使個性不外向，有內涵就能散發魅力。即使不聊流行的搞笑節目或電視劇，話題也不枯竭，即使不做誇張的反應，也能進行愉快的對話，這樣的人就是美麗的人。

8.比起漂亮的臉蛋，美麗的靈魂更重要

隨著年紀的增長，以外表來展現美麗越來越困難。只有擁有美麗靈魂的人才能成為美麗的人。

9.黑歷史是我的力量

開辦寫作班時，我請學生寫出一生難忘的黑歷史。剛開始，連想到這件事都很痛苦，但最終會逐漸變成可以重新審視，並擺脫黑歷史的健康狀態。在旁邊看這樣的過程，也是相當令人興奮的經驗。

請成為一個勇敢審視醜陋的過去，規劃自己的人生，以免重蹈覆轍的人。回顧過去，不埋怨別人，而是藉由審視過去默默地規劃未來，開拓生活，這樣的人是年紀越大越美麗的人。

10.享受與自己結婚的生活

救了我一命的書《我想太多》中，令我最印象深刻的句子就是這個：「你這輩子都擁有與自己的婚姻。」這句話給孤獨的我一記當頭棒喝。即便我們迫切需要他人安慰，也只能一個人面對困難，我現在經營著與自己的婚姻，在難過或痛苦的時候，能百分之百對我的心情有共鳴的人，這輩子只有我一個人。我是為了自己穿上喜歡的睡衣，穿上喜歡的拖鞋，一個人喝酒，一個人吃飯也是家常便飯，但是我愛我自己，所以很少讓自己失望或受傷。我認為所謂的愛情是兩個可以獨自生存，健康且成熟的人在一起，因此，即使遇見了靈魂伴侶，我也會繼續維持和我自己的婚姻生活。

(本文摘自崔柔里著《丟掉香奈兒包，活得更漂亮：決定捨棄名牌、頭銜、學歷的那天起，我又重新呼吸到自由自在的空氣》，遠流出版提供)

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