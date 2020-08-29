減肥出發點 迎合別人還是為了自己？　

我不是選擇了減肥，而是選擇了長期的快樂。

我們常常會在各種媒體看到「女性擁有纖瘦身材才理想」的觀點，甚至有相當多的人默認這個標準。但是，我們真的應該為了符合他人的標準而勉強減肥嗎？每個人都應該擁有像女明星一樣的身材嗎？

不該是這樣的。但是，我反而不同意「想要纖瘦的身材就是不愛自己」這句話。因為過去在大自然中過著採集狩獵生活的人類身體，原本就是被設計成吃得少，動得多，脂肪堆積較少才是健康的。因此，我認為努力減少身體脂肪並不一定是虐待自己的行為。

這裡想強調的是減肥的出發點。減肥的出發點應該是為了自己的幸福和健康，如果是為了迎合他人而減肥，那就等於是一種處罰。那麼，愛自己的內在，愛自己的身體指的又是什麼呢？下面將介紹我長期以來為了自己調整飲食和運動的觀點。

為了最大的慾望改變行為的先後順序

我二十多歲時一直都很胖，現在四十多歲了，體重反而更輕。我什麼減肥法都試過，但最好的方法還是運動和飲食療法。其實比起運動，我更喜歡躺在床上；比起雞胸肉，我更喜歡五花肉，儘管如此，我減肥成功的祕訣是因為我正確地提出了對慾望的質疑：「我最渴望的是什麼？」

讓我們來確認慾望的先後順序吧！對我來說，「安靜的野女孩」想穿下緊身牛仔褲和迷你裙的慾望，大於對休息和五花肉的慾望。我不是選擇了減肥，而是選擇了長期的快樂，明確地定下慾望的先後順序，就可以享受運動和飲食療法。

我很開心擁有身體自主權

我如果變胖了，雖然心情會不太好，但不會自責。「多做點運動，調整一下飲食，馬上就會瘦回來的，我知道自己可以做到。」 相信自己可以控制自己的身體，這樣的想法能夠提升自尊。「只要努力運動一兩個月，就能恢復到原本的身材」，反覆經歷這樣的過程，訓練自己的信心，之後即使變胖，也能以平靜的心情相信自己可以變瘦。比起成為更苗條的人，請試著成為更信任自己的人吧。

(本文摘自崔柔里著《丟掉香奈兒包，活得更漂亮：決定捨棄名牌、頭銜、學歷的那天起，我又重新呼吸到自由自在的空氣》，遠流出版提供)

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