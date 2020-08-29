鹼性離子水 越喝越健康？

鹼性離子水與一般的水有什麼不同呢？

講到離子，你是否已發覺，即便脫離了學校，似乎對這個詞還是覺得有點熟悉？這是因為在生活中，你一定經常在電視廣告、電器商品甚至生活日用品中看見離子的存在，彷彿不管什麼商品，只要加入「離子」兩個字，價格就會水漲船高。

這就好比街頭賣滷肉飯，一碗30 元，但如果給它換一個「潮」一點的名字，例如：福爾摩莎豚肉醬飯佐羅勒⋯⋯看起來是不是尊爵不凡！好像是哪個五星級大飯店的招牌菜。

加了「離子」二字的產品比比皆是。其中價格最親民、也最常見的「離子產品」，大概就是「鹼性離子水」了。

你一定曾在便利超商或超市中看過這款商品吧？在眾多飲用水商品中，「鹼性離子水」看起來總是特別醒目。

到底什麼是鹼性離子水？

它與一般的水有什麼不同呢？

我們先得從「水」講起。水無所不在，甚至人體有約7成的重量都是由水所貢獻的。而大自然的水體，像是山泉水、海水等，本身即含有若干含量的礦物質，這些礦物質本身就是以離子的形式存在，尤其陽離子的種類繁多，例如鈣、鎂、鉀、鈉離子等等⋯⋯對人體的好處也不盡相同，因此，在營養攝取上，你常常會看到這些傢伙。相較之下，礦物質的陰離子種類就比較少。

然而事實上，大自然的法則會告訴你，陰陽離子必定會同時出現，由於陰陽離子之間存在著靜電吸引力，概念上很像磁鐵「同性相斥、異性相吸」的原理。透過這樣的類比，你一定能理解陰陽離子必定不會單獨存在，因此在含有鈣、鎂、鉀、鈉等等陽離子的水中，也一定會有陰離子像是氯離子的存在。

這也就是說，一般的礦泉水本身就已經是離子水了。那麼，「鹼性」又是怎麼弄出來的呢？

以目前的技術來說，製作鹼性離子水時，多半會經過「電解」的程序。電解是一個要是說起來天空可能會暗一半的冗長過程，不過簡單來說，電解就是水體通電的一個程序，水體只要經過電解之後，就可以從中獲得所謂的「鹼性」。

雖說是鹼性，不過水體的鹼性並不是很強，對於健康的人體來說，並不具太大的影響。商人於是利用大眾對於酸性體質的錯誤理解，特意強調「鹼性離子水能『中和』你的酸性體質，這種經電解的高科技水，多喝多健康！」，並經過大作一番文章後，就成了你在便利超商、各大超市隨手可買到的「鹼性離子水」。

現在你知道了，鹼性離子水其實就是電解水。而且不管水是酸性還鹼性，在我們把水喝下肚後，它第一關就會遭遇到胃酸⋯⋯胃酸可是強酸性的，鹼性水本身的弱鹼性在強酸底下根本不值得一提，更別提調整體質這種離譜的說詞。

在這抽絲剝繭的過程中，如果你漸漸感到商業話術的荒謬，那麼你就能繼續前進了！同時你也會發現：

最容易信以為真的「偽科學」，往往來自我們對科學知識的一知半解。

而在我們日常生活中，經常可見類似鹼性離子水這種誇大、斷章取義產生的商品！

但話又說回來，離子真的一無是處嗎？那也未必。接下來我們要說幾個與鹼性離子水一樣，同樣是商人話術製造出來，卻讓消費者趨之若鶩的商品：「負離子空氣清淨機」與「負離子吹風機」！

(本文摘自陳瑋駿著《化學有多重要，為什麼我從來不知道？》，商周出版提供)

延伸閱讀

每天八杯水？盲目多喝水不可取

從今天開始抖抖腳！有益健康還能穩定情緒

坐在辦公室比電視機前健康？久坐的真相