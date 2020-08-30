楊定一：「必要」的創傷

這一生點點滴滴的創傷，也就是你這一生的貴人。這位創傷的貴人，會為你帶來最高的恩典。它是透過你眼前沒辦法忍受的狀況，透過生死，非逼你進入永恆、超越生死不可。──楊定一

重點是──你可以走出來的。

只是，怎麼走出來，可能跟你過去想的不同。

你可能還認為需要做種種的心理治療，詳盡地分析你過去所經歷的傷痛。

也許，你還會認為要讓它們重複自己，而透過這種重複，才可以讓這些傷痛在你眼前攤開來，而讓你能夠用一種更高的眼光去看穿它們。

畢竟，就算你還想抵抗、想壓住這些傷痛，你現在也明白，這不光是不可能，甚至反而會讓傷口更深，讓傷疤更厚重。去抵抗這些痛苦，最多就像是把不要的東西塞進櫃子的角落，只求眼不見為淨。但你心裡清楚，早晚還是要把它們清出來，總是有一天要去面對。

雖然如此，我還是希望能夠提供另外一種可能、另外一種選擇給你參考。

其實，你想找的答案，無論是透過什麼療法或深入的分析，所得到的都還是外在。就連你的感受、心情、創傷……全部，我必須要提醒，還是外在。

所有的心情、感受、念頭、創傷、過去……都離不開你用來觀察它們的工具，而這些工具離不開頭腦。

不管怎麼講，頭腦完全不是你生命的核心，而還只是外在。是這樣，它會生，也會死。它會變化，也會轉變。

用外在來面對外在，你早晚會發現是靠不住的，更何況你要用外在來抵抗外在？一樣地，你遲早也會發現更靠不住。

那麼，怎樣才是靠得住的方法？

其實完全和外在無關，而是剛好相反──面對外在任何的狀況，無論是再惡劣的心情、再糟糕的感受、負面到難以想像的念頭、沒辦法忍受的創傷，你最多也只要轉過來，就像翻跟斗一樣地，把你的注意完全翻轉過來，投入在心，而不是投入在它們。

只有內心，才可以把外在的任何現象都包住，都圍起來，甚至都化解掉。

化解掉，你自然發現，不光是你的創傷不知不覺消失了，更不可思議的是，你過去所認識的世界，包括你到今天所累積的全部觀念，都跟著一起消失了。

一切都消失。

你根本沒有給創傷一個機會，沒有給它一個還可以重新再來的機會。

既然如此，如果還有一個創傷的記憶想要浮出來，你何不就讓它浮出來？假如它還有一些能量沒有釋放，還需要透過重複自己來解散自己，不是也很好嗎？

你也可以讓它走完它自己的循環，不需要妨礙它。

只是，你多少也知道了，重複或不重複創傷的經過，不光是不需要，而且完全不是重點。

你走出了人生的迷宮，自然可以接受一切。

你會接受你過去認定的創傷，也會接受你認為不是創傷的一切。

這才是真正的解答，而才是我真正想跟你分享的。

我有十足的把握，知道你只要下一個決心，就可以親自得到驗證。是這樣，我才敢大膽出來跟你互動，希望為你省掉各種冤枉路。

這一生，你不可能沒有創傷。即使你今天還沒有嚴重的創傷，但也許明天或哪一天，它早晚還是要來的。創傷和痛苦，是每一個人早晚都要體驗到、都需要面對、而都是必要有的。

假如你願意接受這一堂功課，我相信，它也可以幫助你省下數不清的痛苦，幫助你度過想不到的大痛苦，而讓你可以平安度過這一生。 只是，哪怕我講了那麼多，你還是可能不相信。

(本文摘自楊定一著《必要的創傷》，天下生活提供)

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