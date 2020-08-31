升維思考：如何解決人生中的「無解之題」

愛因斯坦：「我們不能用製造問題時的同一水平思維來解決問題。」

兩千多年前，我們所有的幾何學知識幾乎都來自歐幾里得的《幾何原本》。這本書被譽為現代數學的奠基之作，人類在此基礎上發展出了對天文和地理的認知。

後來，著名數學家高斯開始質疑它的局限性。因為歐幾里得認為，點在空間中沒有維度；線有一維，即長度；平面有二維，即長和寬；立體有三維，即長、寬、高。除此之外，就什麼都沒有了，沒有什麼東西會有四維。

高斯認為，歐幾里得對維度的理解是完全建立在人類自身直觀認識的基礎上的，而這種認知放在沒有邊界的數學世界裡就是非常有局限性的。他跟同事說，歐氏幾何的假想就像是生活在二維平面上的「螞蟻」，從牠的世界裡只看到了長和寬，於是牠就認為這個世界只有「長」和「寬」，不會有「高」這個維度。

然而，因為高斯是個非常保守的人，當時西方數學界猛烈抨擊「高維概念」，認為它是比洪水猛獸更能動搖科學理性根基的「歪理邪說」。於是，高斯沒有公開發表任何關於高維幾何理論的作品。

後來，數學家黎曼發現，歐幾里得幾何學是建立在一個平坦表面的基礎上的。在自然界，我們很難看到理想化的歐氏幾何圖形，高山、低谷都不是完美的幾何圖形。在平坦的空間裡，三角形的內角和是180°，但如果空間不是平坦的，而是存在一定的曲率，那麼三角形的內角和就與它的曲率相關，大於或小於180°。也就是說，如果我們所在的空間是彎曲的，那麼歐氏幾何的理論就是錯的。

可見，如果我們依然按照一維、二維或三維的維度去思考問題，我們就只能看到平面和立體幾何，而如果我們了解到四維的存在，我們就進入了黎曼幾何的世界，而愛因斯坦正是從黎曼幾何出發，提出了著名的廣義相對論。

如果沒有對歐幾里得幾何的升維，就不會有廣義相對論的產生，這就是升維的力量。它能讓我們看到一個與之前的世界完全不同、嶄新的世界。這樣，我們遇到的某些問題就會迎刃而解。

就像愛因斯坦說的：「我們不能用製造問題時的同一水平思維來解決問題。」

升維思考正是那種能將我們帶向更高階的思考方式。升維思考指的是，跳出眼前問題的限制與常規解法，藉由層級、時間、視角、邊界、位置、結構的變換，重新思考問題及其解決之道的思維方式。如果說本質思考是在既有的結構或系統內，藉由思考問題的根源，尋找根本解的思考方式；那麼，升維思考就是打破既有層級、時間、邊界、位置、結構，藉由躍升、更新、拓展、重建的方法，讓問題得到解決的思考方式。

接下來將介紹幾種能讓我們的行為及人生發生巨大改變的思維方法，它們是層級思考法、時間軸思考法、視角思考法、第三選擇思考法、無邊界思考法和塑造者思考法。

劉奕酉著《高產出的本事：用8種表達框架X4張圖X15分鐘， 文章、簡報，圖解一次到位，讓輸出成為你的優勢》，樂金文化提供

(本文摘自劉奕酉著《高產出的本事：用8種表達框架X4張圖X15分鐘， 文章、簡報，圖解一次到位，讓輸出成為你的優勢》，樂金文化提供)

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