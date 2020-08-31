逆向思考：為什麼聰明人都愛「反」著想

在談到自己能夠在數學領域取得成就的祕訣時，數學家雅可比說：「逆向，永遠要逆向思考。」因為雅可比知道，許多難題只有在逆向思考的時候才能得到最好的解答。

當年，幾乎所有人都在試圖修正馬克士威的電磁定律，以使它符合牛頓三大運動定律。愛因斯坦卻轉了個180°的大彎，修正了牛頓的定律，讓其符合馬克士威的定律，結果愛因斯坦提出了相對論。因為愛因斯坦知道，真理有時就藏在相反的方向裡。

當大多數人都在研究如何獲得幸福、如何獲得成功的時候，查理．蒙格則認為：如果要明白人生如何得到幸福，就要先研究人生如何才能變得痛苦；要研究企業如何做強做大，就要先研究企業是如何衰敗的。因為查理．蒙格知道，有時正向思考未必能將我們帶到想去的地方，而逆向思考卻可以。

這就是聰明人都愛用的逆向思考。那麼，什麼是逆向思考呢？逆向思考是對司空見慣的、似乎已成定論的事物或觀點反過來想的一種思考方式。

下面，我們來看五個非常重要的正向─逆向模型：成功─失敗模型、變化─不變模型、加法─減法模型、幸福─痛苦模型、組合─反向模型。

(本文摘自艾菲著《直擊本質的思考力：菁英如何突破盲點、抓住問題根源、做出精準決策，解決所有難題》，高寶出版提供)

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