理財「自動化」 打造財務幸福循環

如果你定期購買股票，你實際上是在做一種無差異購買：

市場上揚的時候，你會賺到錢；市場下跌，你就可以用較便宜的價格進行投資。

有的時候，我們會忘記─有的時候，是不想記起來。許多人經常不去想是否應該為未來做些儲蓄，特別是在想花錢買一些讓我們心動的東西的時候。又有些時候，我們經常會忘了準時付帳單。還好這兩樣問題都有解決的辦法：把你的理財自動化。

一旦我們把理財自動化，過去那種宛如仇敵的惰性就會變成我們的好友─我們也更能做到準確的管理財務，遵守並完成我們在財務方面的承諾。

幾乎所有的帳單都可以設定自動轉帳付款，包括了貸款、保險、水電費、電話費、有線電視費……。設定自動付款之後，省去了每個月都要親自繳款的麻煩，也能讓你避免逾期付款的罰金。請注意，逾期付款也會影響你的信用積分。

設定自動付款之後還需要注意兩件事。第一，確認你的帳戶裡保有足夠的錢來繳付這些帳單，否則的話你就會透支，同時因為存款不足而受到罰款。如果你的自動付款金額每個月起伏並不大，就相對比較容易在帳戶裡保有足夠的錢。

第二件要注意的事是：如果你設定了信用卡自動付款，你應該要確認設定的到底是什麼？如果你不夠小心，你會發現設定的只是每月最低付款額度─那就意味著你還有未付清的部分，而需支付高得荒唐的利息。如果你讓信用卡公司每個月自動從你的銀行帳戶中提取全額應付款？這樣的安排會好得多─但也會產生另一種風險：由於每個月的應付款有可能差別很大，所以你必須特別注意，保持帳戶中有足夠的錢，否則的話，就會碰到因存款不足而無法繳清的罰款。

將應付款自動化對你會有幫助，將投資自動化更是必要的作法，因為這等於是強迫存款。如果不這樣做，你很容易就會過度花費，到了月底才發現沒什麼錢可存了。與其先花錢再把剩下的存起來，你更應該做的是把存錢列為優先事項，同時強迫自己靠剩下來的錢來過日子─這就得靠你把投資計畫自動化來達成目標。

我們已經討論過有關移出部分薪水，挹注在雇主所提供的退休計畫，以及每個月自動在應急基金中增添金額，直到你準備好足夠的財務緩衝為止。但除此之外，你可能還會有其他的目標，例如說為子女儲備大學教育費，或是儲備購屋頭期款。你也該為這些儲蓄計畫做好自動化設置。

舉例來說，你想在五年之內買房。那麼你也許可以開設一個貨幣市場共同基金戶或一個短期的債券基金戶。當你開設這類帳戶時，對方可能會提供你「每個月將錢從銀行帳戶直接轉入這個帳戶」的選項。如果是這樣的話，就算是每個月只能存入50 美元，你也應該接受這個安排，養成這種良好的存錢習慣。不用擔心，你會找到沒有這些錢也能過日子的方法─而且運氣好的話，你以後可能還會有辦法增加自動存入帳戶的金額。

是的，我已經把每個月的付款都自動化了。

是的，我已經把每個月的存款以及各種投資都自動化了。

(本文摘自喬納森．克雷蒙著《慢慢致富：告別金錢焦慮，77天思考練習不再害怕負債、低薪、沒工作，打造財務幸福循環》，樂金文化提供)

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