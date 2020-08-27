花錢後幸福感也沒了？延續更久的秘訣

如果我們今天看到一個想買的東西，我們應該等到明天再買，這樣會讓我們有時間細細品味這個採購行為，同時仔細思考一下是否值得。

當我們重新整修廚房或者去做一趟昂貴的度假旅行時，在我們的想像中，最大的快樂會來自於廚房完成時，或我們實際踏上旅程之際。這些當然都會是我們幸福感的高點，但實際上，幸福感還會延續得更久。

我們也許會發現，最快樂的時候是事前，當我們構思新的廚房設計或計畫旅行時。因為在那個時候，我們可以做白日夢，腦中會出現各式各樣的廚房、想像各種異國情調的旅遊點。當我們準備實現計畫時，我們對新的廚房或旅程充滿了期待，腦中想的都是事情將會多麼美好。

然而一旦廚房裝修完工、旅程結束，我們就很容易把它們置諸腦後了。我們很快就適應了新廚房而將之視為理所當然，或者將那個美好的旅遊給忘了。那麼，我們該怎麼辦呢？

為了要把我們已經花掉的錢再多擠出一點幸福感，我們應該不時停下腳步，欣賞一下那個新廚房，想想自己是多幸運，可以擁有這樣的廚房。我們也應該把旅遊當時所拍的照片再拿出來，回味一下所經歷過的快樂時光。

廚房和旅行固然都能為我們帶來幸福感，但後者卻更為有效。這個現象似乎有點違反直覺，畢竟，廚房還一直存在我們的生活裡，但旅行已經結束了。只不過，這恰恰是問題之所在。就跟其他我們所擁有的東西一樣，廚房在我們的眼前會逐漸老化，櫥櫃會磨損，水管遲早需要修理，各種用品也需要更換。

旅行卻不一樣──就如同其他的經驗──它們不會隨著時間而變質衰退。相反地，我們在回憶旅程時會更帶有歡喜的心情，因為我們記得的都是當時的亮點，至於旅途中偶而不免碰到的一些小小不愉快，我們早就忘了。這就是經驗比所擁有的東西更能帶來幸福感的另一例證。

(本文摘自喬納森．克雷蒙著《慢慢致富：告別金錢焦慮，77天思考練習不再害怕負債、低薪、沒工作，打造財務幸福循環》，樂金文化提供)

延伸閱讀

能力強≠高收入！無法變有錢的真正理由

想變有錢？切記：不會生錢的東西都是負債

為什麼有錢人不在超商買水？