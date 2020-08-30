運用「課題框架」練成高產出的本事

舉凡企劃提案、進度報告、專案成果這些日常工作報告，甚至是在面對公司內部的升等報告、公司外部的履歷簡報，也都可以透過「課題框架」來組織簡明扼要的表達內容。

公司裡都喜歡做事靠譜的人，倒不是說工作能力要很強，而是要做到「凡事有交代、件件有著落、事事有回音」這三點，就會讓人覺得你是個靠譜的人。

簡單來說，就是做事能想得周全、有始有終，無論結果如何，都能隨時做好工作報告。這樣的人懂得簡明扼要的說明重點，讓主管掌握即時的狀況。你說，誰會討厭這樣的員工？而要做到這樣其實不難，只要你懂得運用「課題框架」來組織表達的內容。

既然叫做「課題框架」，顧名思義就是用在課題上的表達框架。而一項課題的基本要件，就是課題的背景、目標、行動與預期（完成後）的成果效益，因此在「課題框架」中包含四個元素：

❶背景：任務的背景說明，讓對方知道這個任務的緣由。

❷任務：任務的目標設定、你在任務中扮演的角色。

❸行動：達成任務目標要完成的關鍵行動，歸納為三到四項。

❹成果：任務完成的具體產出與效益。

舉凡企劃提案、進度報告、專案成果這些日常工作報告，甚至是在面對公司內部的升等報告、公司外部的履歷簡報，也都可以透過「課題框架」來組織簡明扼要的表達內容。

舉例來說，我在向企業進行顧問提案時，除了準備完整的提案企劃之外，運用這個「課題框架」就可以在短短三分鐘內說明清楚提案內容，而客戶也能立即確認這是不是他們所期待的，再進一步討論或修改細節，不僅展現出個人專業、也能讓雙方聚焦在目標與成果效益上，自然提升買單機會。

而在初次拜訪客戶時，我也會運用「課題框架」來展開簡短的自我介紹，我是這樣做的：

背景：您好！我是劉奕酉。在半導體產業有十多年的業務與幕僚工作經驗，成為知識型自雇者已經有三年多的時間。

任務：我的專長領域在協助職場工作者的生產力提升，以及如何更好的展現自己的專業價值。

行動：目前我主要提供企業演講、培訓與顧問服務，包括商務簡報、邏輯思考、數據分析與商業思維等，都是我聚焦的主題。同時，我也從事專欄寫作、書籍評論，發展寫作事業是我的下一階段目標。

成果：三年多來，我已經累計超過百場以上的企業培訓與演講場次，包括微軟、可口可樂等知名外商與大型企業；也推出了一門音頻課程與出版了兩本著作。

在顧問案結束了，我同樣運用「課題框架」說明這個專案的成果效益。由於我在提案時就已經運用課題框架，聚焦在目標與預期成果效益的共識達成，所以當結案時在這樣的基礎下，我可以更好的展現出成果價值，讓客戶滿意，同時做為他們向公司回報成果最好的素材。

你說，這樣的「課題框架」能不學會嗎？

(本文摘自劉奕酉著《高產出的本事：用8種表達框架X4張圖X15分鐘， 文章、簡報，圖解一次到位，讓輸出成為你的優勢》，樂金文化提供)

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