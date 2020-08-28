一年閱讀百本書 如何辦到？

你可能意想不到的是，我利用這個模型來達到精準閱讀的目的，一年閱讀超過一百本書。

「跳出框架思考」，相信你一定聽過這樣的建議。但是在系統創新思維的觀點裡，創新正是源自對思想的制約，而非放任。限定一個框架，然後在這個框架中找尋答案，遠比漫無目標的發散構思，或是等待著靈感到來更有效率。

對於多數人來說，我們通常不是要從事創新性的輸出，很多時候是為了將大量資訊、想法進行彙整，然後簡明扼要的說明清楚而已。要做到如此，我們就必須採用讓人容易理解的方式。

比方說，透過框架。

如果你希望讓對方快速掌握一件事的全貌，並引起注意，可以使用「目的、關聯與效益」的框架，這樣做：說明這件事的目的、與對方的關聯重要性，然後讓對方知道這件事對他的價值效益是什麼。

在商業領域中還有著許多這樣的框架，都已經過專家與實務的驗證。只要利用這些框架，就能加速我們從思考到產出的過程，運用在生活與工作上就能實踐高效輸出。如何讓輸出這件事做得又快、又好？

有人說，要透過大量的練習；有人說，要找到正確的方法。這些都對，但是如果方向不對，再正確的方法、再大量的練習，也不會產生成效。

我成為知識型自雇者四年多以來，陸續在企業培訓、主題演講與顧問服務成功站穩腳步，更跨足到線上音頻與出版寫作，都獲得了不錯的成績，這一切全得歸功於一套輸出模型。

藉由這個輸出模型，我可以在最短的時間內寫出一篇文章、規劃一份簡報，或者完成一張圖解；當然，我也運用它在日常的溝通表達、商務的提案說服。此外，你可能意想不到的是，我還利用這個模型來達到精準閱讀的目的，一年閱讀超過一百本書。

換句話說，是用輸出反向提升輸入的效率。

這一套輸出模型，我稱之為「優勢輸出」（PROS）（見圖1-4）。

優勢輸出包含四個階段：

❶定位：定位方向，釐清目的、對象與有效建立連結的方式。

❷重組：重組架構，運用框架來組織合乎邏輯、言簡意賅的表達內容。

❸產出：產出內容，將表達內容轉化為完整結構的產出內容。

❹場景：場景應用，將產出內容使用在不同的場景中。

如果將輸出比喻作料理，那麼優勢輸出的四個階段可以理解為：

❶定位：決定菜單。

❷重組：找出對應的食材進行烹飪。

❸產出：進行擺盤。

❹場景：用餐形式，如便當、糕點、套餐與排餐等。

優勢輸出，就類似中央廚房的概念，將輸出過程模組化，以確保產出的速度與品質都有一定水準以上，而且可以應用在各種輸出場景中。

比方說，產出一本書的讀後心得。

我可以花兩個星期的時間看完一本書，然後沉澱一下，再花二至三天的時間思考內容架構、並寫下一篇心得文。嗯，聽起來滿合理的，現在讓我切換到另一個場景：我運用優勢輸出模型，思考了寫下這篇心得的目的、可能的閱讀對象會是誰，然後選定了一個框架、花了一天的時間從書中找出了需要的素材，又花了半天的時間寫出一篇文章，再潤飾一下，大功告成！

想像一下，花了兩週半的時間寫出一篇心得文，與花了一天半的時間寫出、而且更有結構性的心得文，你會希望是前者、還是後者？如果我再跟你說，經過一年多的刻意練習，現在我從看完一本書到寫出一篇文章，大約只需要兩小時不到的時間；甚至，我可以在半小時內告訴你一本書大概在說什麼。這並不是靠速讀，怎麼辦到的？讓我來告訴你。

階段一：定位方向

一家企業在推出產品或服務時，為了更好的對接到市場，會透過區隔市場、選定目標客群，再定位產品與服務，確保能滿足市場需求、吸引到目標客群的注意。在產出內容時，也可以視為一個產品或一項服務，同樣需要定位方向。

我們可以透過三個問題來釐清目的、對象與有效建立連結的方式。

❶ 目的：為什麼要產出內容？希望對方產生什麼反應？

❷ 方式：如何做才能讓對方產生期望的反應？

❸ 內容：具體來說，內容應該採用什麼樣的架構比較合適？

舉例來說，我要寫一本書的讀後心得，希望讓一般讀者與出版社的編輯產生眼睛為之一亮的反應，進而對我感到有興趣。我該如何做才能讓這些人產生期望的反應呢？我想是寫出獨特的觀點、或者是提出一個特別的論點，來吸引對方的目光。

具體來說，內容應該採用什麼樣的架構比較適合呢？我可以從「表達框架」中選擇合適的框架做為組織內容的架構（見圖1-5）。

比方說，在這裡「重點框架」與「議題框架」就頗為適合。

重點框架：使用於「聚焦重點、吸引目光」，或是凸顯「重點」時。

議題框架：使用於「價值主張、提出訴求」，或是凸顯「論點、實例」時。

後來，我決定採用重點框架做為組織內容的架構，從這本書中萃取歸納出三個觀點來呈現。

階段二：重組架構

在這個階段，我會根據選定的重點框架中所需要的素材，進行觀點歸納與相關素材的蒐集。

比方說，我曾閱讀過《一流自雇者的時間管理術》（作者：戴蒙・札哈里斯）這本書，並從中歸納出三個觀點：

❶造成拖延的原因。

❷抑制拖延的方法。

❸利用拖延來創造生產力。

然後我蒐集與摘錄了書中關於這三個觀點的資訊，並做了整理。

關於「表達框架」的使用，你可以在第二章找到完整的說明。

階段三：產出內容

為了讓閱讀文章的對象有更好的理解與體驗，可不能沒頭沒尾的直接寫出三個觀點。我需要對內容做一些鋪陳，在這裡只需要運用「鑽石結構」就能建構一個完整結構的產出內容。

鑽石結構包含三個部分：開場、內容、結尾。

開場：為了讓人有意願看下去

內容：合乎邏輯、觀點明確的內容

結尾：讓人覺得有收穫、好分享

我在開場是這麼寫的：

「高效工作者的技巧與實踐，向來都是市場熱衷追逐的話題，這類型的書籍也大多能占據暢銷書排行榜的版面，我們都希望從中一窺這些高效工作者的祕訣，期望自己也能成為一位高效工作者。

書看了、課也上了，著實有些改變但也說不上太大變化的人不在少數；這是因為學到了方法、掌握了技巧，但是思維沒有改變。我們清楚了高效工作者做了些什麼樣的實踐（know-what），也了解了高效工作者是如何做到這些的技巧（know-how）；但是少有人會去深思高效工作者為什麼這麼做的思維（know-why）。

思維改變心態，心態影響行動，行動決定結果；唯有從思維出發，才能真正反映在行動與結果上。這本《一流自雇者的時間管理術》談的正是「慣性拖延」的成因與對策，從造成問題的原因出發才能真正解決慣性拖延的問題。」

而結尾，我是這樣寫的：

「班傑明．富蘭克林：『你可以拖延，但時間不會停止，而且錯過的時間永遠不會重來』。」

「拖延是一種習慣，而且每一個人都有。唯有下定決心採取行動，才能帶來真的改變；久而久之，拖延的誘惑可能就會越來越弱。抑制拖延習慣的過程中總會歷經挫折，懂得原諒自己，重新振作，再來過一次就好。」

只要將第二階段完成的內容結合開場、結尾，就會是一篇結構完整的文章。

階段四：場景應用

這裡我輸出的是文章寫作的形式，但是這些產出內容仍然可以應用到其他場景中。

比方說，我可以用口頭說明的方式，向別人講述這本書在談些什麼；也可以將這些產出內容做為簡報規劃的素材，製作出一份簡報；或者是製作成一張圖放上網路吸引眾人的目光。

你可以在第四章找到更多關於場景應用（例如：簡報、文章或圖解等）的輸出方式。

劉奕酉著《高產出的本事：用8種表達框架X4張圖X15分鐘， 文章、簡報，圖解一次到位，讓輸出成為你的優勢》，樂金文化提供

(本文摘自劉奕酉著《高產出的本事：用8種表達框架X4張圖X15分鐘， 文章、簡報，圖解一次到位，讓輸出成為你的優勢》，樂金文化提供)

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