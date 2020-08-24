跨越時空的相思 七夕神話還在嗎？
天階夜色涼如水，臥看牽牛織女星
● 時間：農曆七月初七。
● 代表詩詞：兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮。（秦觀〈鵲橋仙〉）
● 民俗：乞巧市、穿七孔針。
七月初七：古代吉數，中國的數字崇拜
七夕如今被當成「中國版的情人節」，一提這個節日，大家都會想到牛郎織女鵲橋相會的故事。以前，爸爸會要我往天上看，講牛郎織女的故事給我聽。小時候看星星，其實也看不出來什麼神話的形態，但是那些浪漫的想像就在大人的傳說裡。我還記得在很小的時候，爸爸會教我背杜牧的〈秋夕〉：「銀燭秋光冷畫屏，輕羅小扇撲流螢。天階夜色涼如水，臥看牽牛織女星。」七夕正值大夏天，都是熱風，小孩燥熱，渾身都是汗，我總是覺得悶熱，困惑哪有「天階夜色涼如水」呢？
七夕又被稱為乞巧節、女兒節。農曆七月初七因為有牛郎織女這樣浪漫的故事，因此成為傳統中最具浪漫色彩的一個節日，得到女孩子許多的關注。做為一個務實的農耕民族，中國人整體的浪漫色彩其實是不太強的，幸虧我們還有這樣一個有神話和詩詞的七夕。
那麼，你有想過為什麼七夕在七月七呢？其實，這是來自於人類對自然星宿的一種神秘嚮往和崇拜。
七月七是中國古代的一種數字崇拜的表現。中國數字分陰陽，正月正、三月三、五月五、七月七、九月九，都是陽數。正月正是一年的開始，三月三是踏春時節，五月五是端午，七月七是七夕，九月九是重陽。此外，雖然二、六屬於陰數，但是預示好事成雙的二月二和三的倍數六月六，也算是吉數。加上前面五項，這七項都稱為吉慶日。「七」很有意思，算盤每列的珠子數都是七個。可見「七」這個數字，既是浪漫、傳奇、神話的，同時又是務實、嚴謹、中庸的，有一種神祕之美。
「七」與「夕」的造字原理以及演變過程
「七」的甲骨文字形，筆畫有一大橫一大豎，表示東西從中間被切斷。所以「七」字原來是「切」字的初文（初期寫法）。雖然看起來像現今寫的「十」，但其實「十」的甲骨文字形只是一豎。
中國很早以前，就已經有了十進位制，記數的時候先是用象形表示：一是一橫，二是兩橫，三是三橫，四是四橫，到五就變了；再到了「十」的金文，就在中間加了一個小點。小篆的時候，「十」才接近如今的字形。
「十」的古文字形與「七」的區別在於：「十」是橫短豎長，「七」是橫長豎短。後來，「七」的豎畫又彎曲了，變成一個豎彎鈎的筆畫，接近我們現在所用的字形。
《說文解字》解釋：「夕，莫也。」「莫」就是暮夜的「暮」。人們只有在晚上才能看得見星星，牽牛星和織女星也在這個時候出現，所以就把這個時分稱為七夕。
接著，我們再來看「夕」。「夕」的甲骨文像月初的形象，原來「夕」跟「月」本來是同一個字，後來才分化成兩個字。
七夕傳說：仙女與凡人戀愛的標準故事設定
數字的「七」跟夫妻的「妻」同音，所以七夕節跟女人的關係很深。七夕節一直跟《牛郎織女》的故事相連，和《孟姜女傳》、《白蛇傳》、《梁山伯與祝英臺》，並列中國古代民間著名的四大傳說。傳說織女是天帝之女，她下凡以後愛上了樸實的牛郎，也嫁了牛郎，生活很美滿，有一兒一女。但是，後來被王母娘娘派人抓回去。
牛郎帶著一對兒女追趕的時候，王母娘娘拔下簪子，在他們兩個人之間劃出了一道天河。從此，這兩人每年只有到七月七，在遙遙的天河兩岸，透過喜鵲搭起的鵲橋，才能夠走到中間相會一次。這個故事很美，但是也很憂傷，因為它全部的魅力就在於那種悠長的期盼。如果是永無歸期，或許它會讓人心如止水，但偏偏一年又有一次相會。
因為織女心靈手巧，所以每逢七月七，凡間的女子會晚上偷偷向織女祈求智慧和靈巧的技藝，同時悄悄在心裡許願，希望織女保佑更多人間的女子有美滿姻緣，不再受分離之苦。
其實，《牛郎織女》的故事跟七仙女愛上董永、白娘子愛上許仙都是同一類的。在古代的故事裡，仙女下嫁的凡人通常讀書或者耕田，耕讀傳家，忠厚守本分，所以才有好福氣。
在這樣的夜晚，大人就經常講故事給孩子聽：「你看見牛郎了嗎？牛郎扁擔上面挑著兩個竹筐，一邊是他兒子，一邊是他女兒。你看見織女過來了嗎？你看見他們在一起相會了嗎？大家都悄悄躲在葡萄架底下、瓜地旁邊偷聽，能聽見兩個人說悄悄話嗎？」
我從很小的時候就聽著外婆講牛郎織女的故事，也聽爸爸教我背杜牧的〈七夕〉和秦觀的《鵲橋仙》。那個時候過七夕，北京的院子裡還有習習涼風，也有大把優閒的時光。外婆還是用芭蕉葉的大蒲扇撲打著蚊子，坐在院子裡教我看星星、聽詩詞。
宋詞裡的七夕：兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮
這故事是代代相傳的美麗傳說，在人們的心裡留下了多麼美麗的遺憾，傳到了詩詞裡，又有了深邃的優美和憂傷。秦觀寫的〈鵲橋仙〉，就發生在這樣的夜晚：「纖雲弄巧，飛星傳恨，銀漢迢迢暗度。金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。柔情似水，佳期如夢，忍顧鵲橋歸路。兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮。」
我很小的時候就會背誦〈鵲橋仙〉，一想到「金風玉露一相逢，便勝卻人間無數」，就會難過的想到他們終歸要「忍顧鵲橋歸路」，終歸要面對依依不捨的離散。詩人為了安慰自己，說出了如此經典的一句話「兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮」，被多少人間分離的戀人傳誦了千年。
漢代古詩裡的七夕：迢迢牽牛星，皎皎河漢女
牛郎織女的傳說，早在西周的時候就有了雛形。古人觀測天象，發現銀河北濱的三顆星辰的運動規律猶如織布梭，因而取名為織女星，跟它相對的那顆星就取名叫牽牛星。《詩經．小雅．大東》裡面就有這樣的句子：「維天有漢，監亦有光。跂彼織女，終日七襄。雖則七襄，不成報章。睆彼牽牛，不以服箱。」其中「雖則七襄，不成報章」，意思是：織女星每天織布，但是並沒有織成一段完整的紋理，牽牛星也只是徒然牽著它的那一頭牛。程俊英教授把這首詩翻譯成了現代文，讀起來大概是這樣：「天上銀河雖寬廣，用作鏡子空有光。織女星座三隻角，一天七次移位忙。雖然來回移動忙，不能織出好花樣。牽牛星兒亮閃閃，不能用來駕車輛。」
到漢代的時候，〈古詩十九首〉中有更著名的一首詩：「迢迢牽牛星，皎皎河漢女。纖纖擢素手，札札弄機杼。終日不成章，泣涕零如雨。河漢清且淺，相去復幾許。盈盈一水間，脈脈不得語。」這首詩主題雖然是天上二星，但是人物形象已呼之欲出了。在這首詩裡，「盈盈一水間，脈脈不得語」，呈現出最遠的距離、最近的情意，也是我們今天依然傳誦的名句。
唐詩裡的七夕：天長地久有時盡，此恨綿綿無絕期
而唐代跟七夕有關的詩句，多跟唐玄宗有關，例如白居易〈長恨歌〉：「七月七日長生殿，夜半無人私語時。在天願作比翼鳥，在地願為連理枝。天長地久有時盡，此恨綿綿無絕期。」想當年，唐玄宗和寵妃楊玉環濃情蜜意，在七夕的時候，還感嘆牛郎織女多不幸，一年只能相會一次，不比兩人可以在長生殿日日廝守。這互相廝守的密誓，在馬嵬驚變的時候不堪一擊，以至於後來詩人們在追溯這一段史實的時候，不免大發感慨。
像李商隱寫下的〈馬嵬〉，就重新回到了當時的場景，他替楊貴妃說：「此日六軍同駐馬，當時七夕笑牽牛。如何四紀為天子，不及盧家有莫愁。」（今天六軍駐馬不發，非要處死我楊氏兄妹，你可曾記得當年我們在七夕長生殿上，笑看牽牛織女星許下的祕密誓言嗎？為什麼你做了四十年的天子，還不如一般人，保不住自己心愛的女人呢？）所以，七夕這個日子，既是美麗的，也是憂傷的。
七夕傳統：男子求功名，女子乞巧
除了牽牛星、織女星之外，中國對東、西、南、北還各定義七個代表方位的星宿，合稱為二十八宿。其中，北斗星最亮，是夜行人在夜間的方向指標，而北斗七星的第一顆星星叫魁星，後來人們就把科舉中狀元的人，稱為「奪魁」。古代讀書人如果想求取功名，就會在七夕這天祭拜，祈求保佑自己文運亨通，因此七夕也稱為魁星節。
女孩也會在這個時候乞巧，因為古代的女孩覺得心靈手巧才能嫁好人家。所以在東晉葛洪《西京雜記》裡面就記載：「漢彩女常以七月七日穿七孔針於開襟樓，人俱習之。」這是最早有關乞巧的紀錄。到了五代的時候，詩人王建的〈宮詞〉也說：「闌珊星斗綴珠光，七夕宮嬪乞巧忙。總上穿針樓上去，競看銀漢灑瓊漿。」可見，七夕這個日子，既有讀書人的智慧，又有女人的靈性。
七夕習俗：乞巧市、穿七孔針
到了宋元之後，市井商業發達，商人趁著人人心中都有對愛情長久的期盼，專賣乞巧物品的市場便興盛起來，稱為乞巧市。在宋代筆記《醉翁談錄》裡曾記載：「七夕，潘樓前買賣乞巧物。自七月一日，車馬嗔咽。至七夕前三日，車馬不通行，相次壅遏，不復得出，至夜方散。」「嗔咽」跟「壅遏」意思差不多，都指車水馬龍，人走都走不出去，形容乞巧市上購物的盛況。由此可知，人們從七月初一就出來買乞巧的物品，一直到七夕，差不多一個星期，人流如潮，熙熙攘攘，宛如盛大的節日。
此外，《荊楚歲時記》也有記載說：「農曆七月七日為牛郎織女聚會之夜，婦女結彩縷，穿七孔針。陳瓜果於庭中，以乞巧。」七孔針是一根很細的針，女孩們進行乞巧活動的時候，要眼望著天，雙手背在後面穿針。誰先穿進，這個人就稱為「得巧」，而手忙腳亂穿不進針，最後一名就是「輸巧」。當然這只是一個遊戲，現代人穿針孔，誰手背在背後還能穿得進針？如今，這些民間習俗有些已經消失，讀書人也不再為了考取功名、奪魁星般地許願了，甚至就連七夕最原始的相思意味，今天也都淡了。
七夕節還適合我們思考一個意味深長的問題：相比於過去的牛郎織女，現代的通訊工具解決了相思之苦，有電話、網路；交通工具也有飛機、高鐵。但是相思本身還在嗎？一個個傳統節日，從一個個漢字了解下去，背後有著這麼多的含義，走到今天，我們還會真正過節嗎？七夕的神話還活在今天嗎？我們心裡的相思還堅守著嗎？這大概才是我們仰望星空，真正的意義所在。
(本文摘自于丹著《于丹品漢字【24節氣．14個歲時節慶】：從甲骨文到古詩詞，邂逅古典時光之美》，野人文化提供)
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