跨越時空的相思 七夕神話還在嗎？

七月初七：古代吉數，中國的數字崇拜

七夕如今被當成「中國版的情人節」，一提這個節日，大家都會想到牛郎織女鵲橋相會的故事。以前，爸爸會要我往天上看，講牛郎織女的故事給我聽。小時候看星星，其實也看不出來什麼神話的形態，但是那些浪漫的想像就在大人的傳說裡。我還記得在很小的時候，爸爸會教我背杜牧的〈秋夕〉：「銀燭秋光冷畫屏，輕羅小扇撲流螢。天階夜色涼如水，臥看牽牛織女星。」七夕正值大夏天，都是熱風，小孩燥熱，渾身都是汗，我總是覺得悶熱，困惑哪有「天階夜色涼如水」呢？

七夕又被稱為乞巧節、女兒節。農曆七月初七因為有牛郎織女這樣浪漫的故事，因此成為傳統中最具浪漫色彩的一個節日，得到女孩子許多的關注。做為一個務實的農耕民族，中國人整體的浪漫色彩其實是不太強的，幸虧我們還有這樣一個有神話和詩詞的七夕。

那麼，你有想過為什麼七夕在七月七呢？其實，這是來自於人類對自然星宿的一種神秘嚮往和崇拜。

七月七是中國古代的一種數字崇拜的表現。中國數字分陰陽，正月正、三月三、五月五、七月七、九月九，都是陽數。正月正是一年的開始，三月三是踏春時節，五月五是端午，七月七是七夕，九月九是重陽。此外，雖然二、六屬於陰數，但是預示好事成雙的二月二和三的倍數六月六，也算是吉數。加上前面五項，這七項都稱為吉慶日。「七」很有意思，算盤每列的珠子數都是七個。可見「七」這個數字，既是浪漫、傳奇、神話的，同時又是務實、嚴謹、中庸的，有一種神祕之美。

「七」與「夕」的造字原理以及演變過程

「七」的甲骨文字形，筆畫有一大橫一大豎，表示東西從中間被切斷。所以「七」字原來是「切」字的初文（初期寫法）。雖然看起來像現今寫的「十」，但其實「十」的甲骨文字形只是一豎。

中國很早以前，就已經有了十進位制，記數的時候先是用象形表示：一是一橫，二是兩橫，三是三橫，四是四橫，到五就變了；再到了「十」的金文，就在中間加了一個小點。小篆的時候，「十」才接近如今的字形。

「十」的古文字形與「七」的區別在於：「十」是橫短豎長，「七」是橫長豎短。後來，「七」的豎畫又彎曲了，變成一個豎彎鈎的筆畫，接近我們現在所用的字形。

《說文解字》解釋：「夕，莫也。」「莫」就是暮夜的「暮」。人們只有在晚上才能看得見星星，牽牛星和織女星也在這個時候出現，所以就把這個時分稱為七夕。

接著，我們再來看「夕」。「夕」的甲骨文像月初的形象，原來「夕」跟「月」本來是同一個字，後來才分化成兩個字。

圖／野人文化提供

七夕傳說：仙女與凡人戀愛的標準故事設定

數字的「七」跟夫妻的「妻」同音，所以七夕節跟女人的關係很深。七夕節一直跟《牛郎織女》的故事相連，和《孟姜女傳》、《白蛇傳》、《梁山伯與祝英臺》，並列中國古代民間著名的四大傳說。傳說織女是天帝之女，她下凡以後愛上了樸實的牛郎，也嫁了牛郎，生活很美滿，有一兒一女。但是，後來被王母娘娘派人抓回去。

牛郎帶著一對兒女追趕的時候，王母娘娘拔下簪子，在他們兩個人之間劃出了一道天河。從此，這兩人每年只有到七月七，在遙遙的天河兩岸，透過喜鵲搭起的鵲橋，才能夠走到中間相會一次。這個故事很美，但是也很憂傷，因為它全部的魅力就在於那種悠長的期盼。如果是永無歸期，或許它會讓人心如止水，但偏偏一年又有一次相會。