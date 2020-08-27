「三不一沒有」 不盯盤獲利法

投資應該遵守「三不一沒有」的原則，就是「不聽、不看、不說，沒有穩賺不賠」。

「『選好股票後，就關掉看盤軟體吧！』CC 謹記這個秘訣，每次買好股票後就關電腦做別的事情去，盡量不想股票走勢，也不聽取他人意見，更不會和他人討論股票買賣的事，幾個月下來，她保持穩定的心性，不受波動影響，果然每個月都為自己加薪。」

「不」聽，自亂陣腳得不償失

「超簡單投資法」想傳遞最簡單的投資方法給大家，除了實用的策略之外，也同時考量投資人的情緒及心理素質，想在股市生存最重要的是擁有強大的心理素質，而不是高超的選股技巧。

累積多年的投資經驗領悟出深刻道理，我強調投資應該遵守「三不一沒有」的原則，就是「不聽、不看、不說，沒有穩賺不賠」。以前在券商工作時，觀察到一些有趣的現象，有些投資人總是四處打聽明牌、到處參加投資顧問、理財講座，甚至同時閱讀多家券商研究報告，每天盤後還耗時做一堆認為投資必做的功課，把自己搞得非常忙碌。然而，多年下來的績效仍然不彰，以負報酬居多。

不可否認，許多投資人都相當認真，畢竟想要在股市獲利就要先學會金融市場的運作方式，並理出一套邏輯。但是做事需要正確的方法才能達到最高的效率，總不能付出所有時間及心力，最後徒勞無功，還賠上大筆辛苦錢。倘若你花了許多精力，有獲得同等報酬，那表示這個投資方式適合自己，若是做了很多功課，績效仍差強人意，那麼就必須好好檢討問題到底出在哪兒？

基本上，投資必須做到「不聽」，在未經證實的情況下，不隨意聽取他人意見，有時股票會隨著市場消息波動，而突來一陣急殺，這時不論是各大媒體、社群網站、投資顧問、親朋好友，都會給出各種「自以為」的建議。但是，這些建議真的對投資有幫助嗎？首先你無法判斷給予意見的人是否真正了解市場，再者一旦聽進不同聲音，就很容易因為意志不夠堅定而改變原來的投資策略，甚至賣出手中持股，改買他人建議的「明牌」，忘了當初說好的「承諾」，投資步調就會大亂，也無法正確掌握進出場原則，落的明明有一手好牌卻全盤皆輸的下場。

「不」看，看了也無濟於事

股市新手剛進入金融市場時難免緊張，常會一直盯著盤勢，只要手中持股稍微一有波動，心情就會跟著起伏，情緒跟著盤勢波動七上八下。因為過於在乎，常常睡不著、吃不好，整顆心全繫在股票上，深怕錯過所有消息，所以四處加入相關投資社群，以為東學西學就能增加投資功力，殊不知如此過量的雜訊，讓投資人無所依歸也無法客觀判斷，做出正確的投資決定。

其實，投資應該是一件優雅的事情，不影響日常生活節奏，只要信守紀律，就能以平常心從容面對。投資人必須在進場之前就做好全盤考量，確定進場後，設好停損點，結果交由市場決定。投資是生活的一部分，請平常心看待，做該做的事，不需要時時刻刻盯著盤面，否則看久容易出事，不是還沒漲就賣出，要不然就是正要起漲就已全數賣光，最後只能向隅。

「不」說，學著跟自己對話

每個投資人對於買股這件事有著不同的心情，像是想與他人分享獲利的喜悅，賠錢又急於聽別人意見，這些都是投資百態，人性始終無法避免情緒的發生，只能訓練自己正確應對。所以，對於買股的七情六慾請保留給自己，無須與他人分享，對於股票未來走勢，沒有人可以給出正確的答案，所以最好的做法就是不要說。

股市呈現波動發展，漫長的時間裡一定會有各種漣漪，影響的程度有大有小，投資人最容易在恐慌時尋求他人協助，說穿了只是想找志同道合相呼應才有安全感。此時，記得投資交易是自己的事，必須接受一路的孤獨，惟有穩定自己的心性，強大心理素質，才可以保持原來的操作策略，在股市中長久生存。

盯盤容易出現的心態。圖／幸福文化提供

「沒有」穩賺不賠，賠錢是賺錢必經之路

有一次我到銀行辦事時，有一位投資人跑來問我一個問題：「投資到底有沒有穩賺不賠的方法？」我瞪大眼睛反問他：「那你覺得這世界上有長生不老的方法嗎？」他大笑說：「比喻得好貼切」。事實上，大家都曉得投資沒有穩賺不賠，偏偏許多人一生都在苦苦追求，這就是不正確的投資心態，相對也會帶來不好的投資結果。

股票交易是一種機率遊戲，有賺必定有賠，沒有穩賺不賠，這套邏輯運用在超簡單投資法也是如此，沒有任何一個投資方式可以保證百分之百獲利，只有保持穩定的操作，才能有「大賺小賠」的結果。

(本文摘自林恩如著《飆股女王林恩如，超簡單投資法：2條均線x4大法寶x公式選股，上萬會員證實有效》，幸福文化提供)

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