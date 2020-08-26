Instagram瘋傳秘訣 讓百萬追蹤者幫助你

在你所屬的小眾利基領域裡，有某個通過的驗證帳號擁有十萬追蹤者，而此帳號主人又對你的內容按讚，Instagram的演算法就會把你的貼文發送給這十萬追蹤者中的多數人，進入他們的探索頁面饋送管道。

Instagram的每月活躍用戶超過七億人，是一個不容小覷的平台。這是一項重要的行銷與說故事工具，讓用戶可以快速、可親、充滿情感與高度視覺性的方式去體驗你的品牌和訊息。在所有主要社群媒體管道中，Instagram之所以擁有最高的品牌平均互動率，其中之一的理由就在此。

然而，這並不是一個最能讓你快速達成目標的平台。Instagram與臉書最大的差異之一是，前者在本質上並非建構為一個分享式平台，因此，你需要找到其他方法帶動內容瘋傳。臉書設計成讓你可以分享，Instagram則著重讓你可以按讚、留言和標注。若要在這個平台上成功，大致上取決於你是否有能力應用策略性結盟以追求成長。從第六章「策略聯盟」中得到的資訊，很多都可以拿來運用，幫助你在這個平台上取得成功。

在Instagram上要能真正成長、瘋傳與成功，你的目標是要讓重要人物對你的內容按讚或留言。Instagram平台上的地位由兩個指標決定：⑴追蹤者的人數；⑵帳號的壽命。在平台上比較久的人，影響力比較大，之所以會出現這樣的演算法，是要防範有人欺騙系統。偶有使用者會快速建立新的分身帳號，以拉抬自己在Instagram上的其他帳號。（這種方法已經沒用了，所以，請不要多想。）

在Instagram上快速成長

探索頁面是Instagram的通用搜尋頁面，登上這個頁面，是讓內容瘋傳、讓別人能找到你的最佳方法。要在眾多帳號中榮登這個頁面，你需要很多「強力的讚」：讓擁有幾十萬、甚至上百萬追蹤者的高知名度帳號來替你按讚與留言。這個平台會根據每一個用戶的興趣提供量身打造的探索頁面，但是，只要有一位超級網路紅人喜歡你的內容，就能讓更多人看見。

阿德利．史坦伯（Adley Stump）是一位數位行銷策略專家，他說，這是因為按讚的次數會呈指數型成長。如果在你所屬的小眾利基領域裡，有某個通過的驗證帳號擁有十萬追蹤者，而此帳號主人又對你的內容按讚，Instagram的演算法就會把你的貼文發送給這十萬追蹤者中的多數人，進入他們的探索頁面饋送管道。而且，這只是一個強力的讚而已；試想一下，如果你可以獲得幾百個、幾千個強力的讚呢？還有，雖說強力的讚不一定來自特定小眾利基領域，但這類的讚更能帶動轉換、提高成長，因為你會出現在已經對這類內容表示感興趣的用戶饋送管道當中。

要得到強力的讚、出現在很多探索頁面上的方法之一是，善用參與團體（請參見第六章）。把參與團體納入你的Instagram策略中，確實有助於你的內容瘋傳。喬伊萬．偉德建議至少要有五個人，理想狀態是他們的追蹤者要比你多，或是大約和你相當，你可以和他們固定交流讚和留言。

我自己找到一個大大成功的方法，就是去找一些大型頁面、或是由多個大型頁面組成的網絡，讓他們容許你在他們的帳號上做廣告。最好的管道，就是在你的小眾利基領域裡找頁面，用Instagram訊息直接詢問他們收取的廣告費用。多數人都會回覆，告知你要在他們的頁面或網絡中對你的頁面「致敬」（shout out）或留言支持的成本是多少。我一定會回覆，並且請他們提供保證追蹤者人數的配套方案（例如，我花費一定的廣告成本，對方保證回報我一定數量的追蹤者）。多數用戶會回覆說他們不提供這類配套，因此，你必須找到極具信心、願意提供這類支援的用戶，否則的話，尋常的致敬最多只能替你爭取到幾百位追蹤者而已。去找有創意且真正善於帶動流量、能引入追蹤者的帳號或網絡。

此外，你必須測試很多不同的網絡，以排除那些賣給你虛構或是機器人追蹤者的人。要檢驗這些網絡，唯一的方法就是在不同的日子分別進行測試（亦即，一天測試某個網絡，另一天測試另一個）。我建議在每個網絡上先花幾百美元就好，看看哪一個能提供優質的（真實）高參與度追蹤者，然後才擴大規模。先找到能帶來成果的網絡，之後再將其放大。

(本文摘自布蘭登‧肯恩著《百萬粉絲經營法則：30天3步驟打造社群經濟力，在社交平台擁有百萬追蹤數》，時報出版提供)

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