輕斷食減肥法 一周兩天可以這樣吃　

減肥時吃蛋白質，是「揮霍」人體能量的好辦法。

減肥必須節食，但節食也可以不受罪，最好的辦法是，每周撥出兩天來限制飲食，餘下的五天照常吃喝，堅持一個月，就可以明顯變瘦！更重要的是，這種輕斷食還有助於防病、防老！

「輕斷食」該怎麼做？

輕斷食這兩天，也不是徹底餓肚子，而是熱量要控制在五百卡，相當於成年女性正常食量的一半。只要找到熱量低、營養均衡，同時飽腹感強的食物組合，就會在無感中達到減肥的效果，具體的搭配方式參考如下：

首先需要兩個雞蛋，一瓶牛奶，兩者加在一起的總熱量是兩百五十卡，這只吃到全天熱量的一半，但確保了一天的蛋白質供應。

減肥的過程中必須有蛋白質，絕對不能全素(全是植物性食物)。一來，它是身體的結構基礎，是人體這座大樓的鋼筋水泥，一旦缺乏，就容易坍塌，且肌肉、骨骼、皮膚都會受影響。很多人瘦得「皮包骨」，其實少的不是脂肪，而是蛋白質的結構受損了。

同時，食物中如果有蛋白質，會餓得慢一點，因為它的消化，比碳水化合物和脂肪都要慢，亦即有蛋白質的食物更耐餓。

還有一點很重要：食物的消化過程，胃的黏膜、腸道的蠕動以及消化酶的分泌，都是要消耗能量的。其中，消化蛋白質耗能最多，如果吃進去的蛋白質最終轉化為一百卡熱量，其中有三十卡是用來消化的。所以，減肥時吃蛋白質，是「揮霍」人體能量的好辦法。

接下來可以將雜糧粥當成主食，因為一百克雜糧粥是四十七卡，兩碗不到一百卡。且纖維素多，飽腹感強，而且各種礦物質、維生素含量都多，能夠保證節食過程中的營養均衡。

再來是蔬菜。如果吃五百克的炒蔬菜，熱量大約是一百卡。蔬菜是食物中熱量最低的一種，只要不用太多的油來炒，或者是水煮，多吃既能解餓又能大量攝入維生素。其維生素含量遠比水果要高得多。

剩下的熱量就給水果吧。如果是夏天，可以吃西瓜，它是最好的減肥食物，因為水分多，熱量相對低，五百克才一百卡的熱量，比吃其他質地緻密的水果熱量要低。

輕斷食減肥法

這樣綜合下來，兩個雞蛋，一瓶牛奶，兩碗雜糧粥，炒蔬菜和西瓜各五百克，這些食物在一天中吃完，熱量大約是五百至六百卡。而這個飲食量，並不會讓你餓得前胸貼後背，正好符合輕斷食那兩天的熱量標準。

餘下的那五天，可以稍微放縱一下，只要不要過油、過甜、過飽，每天的熱量是這兩天的一倍左右，這樣五比二的節食節奏，收到的效果不只是減肥，還能防病和抗衰老，啟動我們前面說的「細胞自噬」。

我有個親戚，八十歲了，年輕時泌尿系統感染，後來因為身體虛弱轉成了慢性，很容易發作。每次尿痛、尿急的時候，她就拚命喝水，結果，感染好了之後，胃都會難受很久，她的胃病可說是喝水喝出來的。

盲目多喝水，為什麼不可取？

在此，必須很鄭重地告訴大家：古往今來的中醫，不管對什麼疾病，從沒提倡過多喝水！因為中醫是治人，而人不是機器，更不是裝水的容器，不分體質狀況，刻板地按「每天八杯水」的標準灌進去，是違背中醫主旨的。

身體缺水的人，不是水沒喝夠，而是他們沒有用水的能力，這種人，往往是脾虛的，如果勉為其難地多喝水，就會像古人說的那樣，「其不曉病者，但聞病飲水自愈，小渴者仍強與飲之，因成其禍」。這句話的意思是，如果這個人總是不能感到口渴，而強飲水，病情會更加嚴重。

口不渴？可能是脾氣虛了

在中醫裡，「口不渴」是一種重要的疾病訊號，因為一個人只要是正常地代謝，即便不出汗，身體也會透過皮膚進行「無感蒸發」，這個時候，就會因為缺水而本能地感到口渴。之所以不渴，並不是人對渴的感覺遲鈍，而是缺乏「無感蒸發」，該代謝的水沒有代謝出去。身體不缺水，自然不口渴。

這些人除了口不渴，還不喜歡喝冷水、喝了就想尿，稍微多喝點水，就覺得自己能聽到胃裡的晃水聲，且會出現眼睛和面部容易胖腫等現象，這都是蒸發不足導致的結果。之所以會蒸發不足，是因為火力不旺，即中醫講的陽氣虛，而脾氣就是陽氣的一部分。

水屬陰，運化水是需要陽氣的。用西醫的方式解釋就是，一次喝過多的水，胃壁的肌肉承重過大，胃的排空負擔就會增加，同時，水太多會影響胃內生物酶的濃度。如果這個水是低於體溫的，身體還要調遣全身之力來加溫，才能讓生物酶開始煥發活性。因此，假使是暴飲，還喝的是冷水，就是給身體增加負擔，久而久之會損傷功能，就是中醫說的傷陽氣。

一個脾虛的人，本身是陽氣不足的，喝進過多的水，不僅無法為身體所用，還會進一步傷害原本就薄弱的脾氣。中醫建議這種人不僅不要多喝水，更忌諱「飲冷」。如果要喝水，也是少量多次喝溫水，即「頻頻飲之」，而不是咕嚕咕嚕灌完一大瓶水。

(本文摘自佟彤著《濕胖：減肥先去濕》，幸福文化提供)

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