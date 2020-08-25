每天八杯水？盲目多喝水不可取

一個脾虛的人，本身是陽氣不足的，喝進過多的水，不僅無法為身體所用，還會進一步傷害原本就薄弱的脾氣。

我有個親戚，八十歲了，年輕時泌尿系統感染，後來因為身體虛弱轉成了慢性，很容易發作。每次尿痛、尿急的時候，她就拚命喝水，結果，感染好了之後，胃都會難受很久，她的胃病可說是喝水喝出來的。

盲目多喝水，為什麼不可取？

在此，必須很鄭重地告訴大家：古往今來的中醫，不管對什麼疾病，從沒提倡過多喝水！因為中醫是治人，而人不是機器，更不是裝水的容器，不分體質狀況，刻板地按「每天八杯水」的標準灌進去，是違背中醫主旨的。

身體缺水的人，不是水沒喝夠，而是他們沒有用水的能力，這種人，往往是脾虛的，如果勉為其難地多喝水，就會像古人說的那樣，「其不曉病者，但聞病飲水自愈，小渴者仍強與飲之，因成其禍」。這句話的意思是，如果這個人總是不能感到口渴，而強飲水，病情會更加嚴重。

口不渴？可能是脾氣虛了

在中醫裡，「口不渴」是一種重要的疾病訊號，因為一個人只要是正常地代謝，即便不出汗，身體也會透過皮膚進行「無感蒸發」，這個時候，就會因為缺水而本能地感到口渴。之所以不渴，並不是人對渴的感覺遲鈍，而是缺乏「無感蒸發」，該代謝的水沒有代謝出去。身體不缺水，自然不口渴。

這些人除了口不渴，還不喜歡喝冷水、喝了就想尿，稍微多喝點水，就覺得自己能聽到胃裡的晃水聲，且會出現眼睛和面部容易胖腫等現象，這都是蒸發不足導致的結果。之所以會蒸發不足，是因為火力不旺，即中醫講的陽氣虛，而脾氣就是陽氣的一部分。

水屬陰，運化水是需要陽氣的。用西醫的方式解釋就是，一次喝過多的水，胃壁的肌肉承重過大，胃的排空負擔就會增加，同時，水太多會影響胃內生物酶的濃度。如果這個水是低於體溫的，身體還要調遣全身之力來加溫，才能讓生物酶開始煥發活性。因此，假使是暴飲，還喝的是冷水，就是給身體增加負擔，久而久之會損傷功能，就是中醫說的傷陽氣。

一個脾虛的人，本身是陽氣不足的，喝進過多的水，不僅無法為身體所用，還會進一步傷害原本就薄弱的脾氣。中醫建議這種人不僅不要多喝水，更忌諱「飲冷」。如果要喝水，也是少量多次喝溫水，即「頻頻飲之」，而不是咕嚕咕嚕灌完一大瓶水。

(本文摘自佟彤著《濕胖：減肥先去濕》，幸福文化提供)

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