如何讓YouTube粉絲快速成長？

要讓YouTube的演算法注意到你，基本上要有兩萬人以上訂閱，訂閱人次達到五萬才開始賺錢，十萬人訂閱才能讓大品牌注意到你。

要說在哪個平台上最難快速成長、最難讓內容瘋傳，YouTube就是其中之一。和Instagram相似，它一開始就不是設計成可分享的平台。當你登上YouTube，你的目標會和執行搜尋引擎最佳化（search engine optimization，簡稱SEO）類似，重點是，必須在YouTube的演算法下排到好名次，好讓內容可以通過過濾機制，排在搜尋結果前幾名，並被納入建議觀賞名單。

潔琪．柯貝兒（Jackie Koppell）是新聞網站新訊（NewsyNews）的首席攝影師與創作者，先前被YouTube選為〈喜劇中的女性〉（Women in Comedy）節目的開場人，她也曾在經營多平台媒體的企業驚奇電視台（AwesomenessTV）擔任人力資源主管。柯貝兒說，要讓YouTube的演算法注意到你，基本上要有兩萬人以上訂閱，訂閱人次達到五萬才開始賺錢，十萬人訂閱才能讓大品牌注意到你。

她說，帶動成長的策略是利用臉書具潛力瘋傳與快速成長的特質，培養出廣大群眾，然後導引這些粉絲到你的YouTube頻道。我們在前幾章也討論過，人們花在臉書平台上的廣告費用遠高於YouTube，臉書廣告平台比較便宜，也可以創造出更快速的成長。一旦你在臉書上能快速成長，就比較容易促使人們來到你的YouTube頻道。除了這套策略外，還有許多帶動成長與效率的戰術，你都可以應用在YouTube平台上。

觀看時間最重要

在YouTube演算法中，觀看時間最為重要，因此，人們觀看你影片的時間，比重上，比他們點開來看幾次更重要。要能成功，取決於創作出能讓人們花長時間觀賞的出色優質內容，以及善用能幫助你壯大的策略性協作。

和其他平台都不同的是，長度較長的內容在YouTube上成效很好。粉絲專頁「喜劇之牆！」的創建人喬伊萬．偉德說，人們確實會來這個平台觀賞比較長的內容。片長八分鐘是最適合的長度，接受度很高（前提是內容夠好）。

分享力公司的艾瑞克．布朗斯坦說，他的團隊認為，就長期而言YouTube尤其重要，因為上面的內容永遠都在，而且易於搜尋。如果你的內容夠紮實，就會被其他平台挑走，這時，你就能開始以有機的方式站穩根基。

發現內容與成長

布朗斯坦說，一般人多半從三種管道發現內容：⑴每個人都在分享你的內容，並開始瘋傳；這是最好的方法，不過由於YouTube本質上並非可分享的平台，因此並不容易。⑵透過搜尋。如果你能命中人們已經在搜尋的大數據與趨勢，這會是讓別人找到你的絕佳管道。⑶透過其他人的內容。這點也是協作時可以著力的重要理由。

強納森．史科葛摩便很成功；他是裘金媒體的執行長，也是YouTube頻道「失敗大軍」（FailArmy）的創建人，訂閱人次超過一千四百萬。「江南Style」（Gangnam Style）曾是全世界最多人點閱的影片，同時期的第二名便是史科葛摩的公司出品的影片「2012年終極女孩失敗集錦」（Ultimate Girls Fail Compilation 2012）。「江南Style」2012年11月時，點閱次數達四億次，「2012年終極女孩失敗集錦」則有二．九億次。史科葛摩說，他的公司看到YouTube根據用戶的行為和反應在演算法上做出種種改變，如果你是內容創作者，你必須夠敏捷，隨著YouTube的變動快速改變調整。請仔細研究平台，持續關注成效很好的內容。這又回到測試與學習的概念上了，讓別人可以搜尋到，永遠都是成長的關鍵之一。

克里斯．威廉斯是口袋觀賞媒體的創辦人兼執行長，之前也在創作人工作室擔任社群長，監督超過六萬個頻道。他說，想要在YouTube上成長，最好的方法就是結合付費媒體、協作、最佳化與播放清單。他深信使用付費媒體可以帶動有機成長。他補充道，人們被最初的影片帶過來之後、繼續觀賞的其他內容數量稱為後續點閱量（follow-on view），這是用來衡量支付給付費媒體的費用能帶動多少有機成長的實際指標。

他使用谷歌AdSense追蹤觀眾看什麼影片。他的團隊在判斷內容的效果時，看的是這項內容導引人們「多看」了多少其他內容。這項指標主導他們的策略，也影響了他的團隊如何運用付費媒體以帶動成長，並讓他們從中得到洞見，透視內容與行銷策略。

潔琪．柯貝兒補充道，她看過有人以贈獎為方法達成快速成長。尚在驚奇電視台任職時，她就看過有人贈送時尚相機或iPad。如果你可以常常這麼做（她知道多數人都做不到），你的追蹤者人數就會開始飆漲。

(本文摘自布蘭登‧肯恩著《百萬粉絲經營法則：30天3步驟打造社群經濟力，在社交平台擁有百萬追蹤數》，時報出版提供)

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