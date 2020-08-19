中醫師：生酮飲食是典型的傷脾飲食

從中醫角度看，生酮飲食是典型的傷脾飲食。

只吃肉，不吃澱粉真的能減肥嗎？

傳說中的「吃肉減肥」，早就有了醫學的規範稱謂：「生酮飲食」，而且最近還獲得了不少專家的支持。美國阿拉巴馬州立大學一項為期八周的研究顯示：生酮飲食組平均減重達九‧七％，低脂飲食組只減掉了二‧一％；在腹部脂肪減少量上，前者比後者多出近三倍。

另一項綜合了十三項臨床試驗的結果顯示：相較於低脂飲食，生酮飲食可減去更多體重，且更能保持減重的效果。

生酮飲食的意思是：不限制每天攝入食物的總熱量和脂肪，只限制碳水化合物。這是不是意味著：從此可以放心大膽地吃肉，只要不吃澱粉就能減肥了？

並不是。

這個肉不是指你愛吃的紅燒肉、白斬雞，而是肥肉。且在吃肥肉的同時，不能配米飯、饅頭，甚至水果，只有徹底切斷糖和蛋白質這兩大能量來源，才能逼著身體把脂肪轉化為能量，透過代謝脂肪而減肥。

如果執行生酮飲食兩周，真的可以減輕體重近五公斤！這是研究者獲得的資料。但前提是，每天吃進去的食物中，必須七十五％是脂肪，蛋白質和碳水化合物分別只占二十％和五％。

如果能如此堅持，除了減肥，還會收穫其他益處，如降低血糖。一項為期五年有關生酮飲食的研究顯示：當進行到第十周時，五十六‧ 八％的患者可以減少或停用降糖藥物，體脂含量平均降低七‧ 二％；進行到第六個月時，平均減重十二％，保持減重效果率高達八十九％；堅持一年時，在糖化血色素、減重和減少降糖藥物用量方面，均顯著優於低脂飲食，罹患冠心病等慢性病的風險也隨之下降。

但是，堅持一年的生酮飲食，談何容易！

真正的生酮飲食為何？

我們來模擬一下：

以一個成年人每天正常的飲食熱量一千八百卡為例，其中的一千三百五十卡需要用脂肪來獲得，這是生酮飲食者一天的主食。這麼看來，他們更像是喝油減肥，但又有幾個人能堅持每天靠喝油度日？即便是肥肉、牛油、橄欖油你可以自選。

還好，可以吃堅果，因為堅果油脂豐富。以美國杏仁為例：一百克的熱量是五百六十卡，一天可以吃兩百五十克左右，但這只是粗算，因為杏仁也含蛋白質，還需要在蛋白質這部分，把它扣除掉。

之後，還能吃三百六十卡熱量的蛋白質。一百克醬牛肉的熱量是兩百四十六卡，只能吃二至三兩而已。在網路上瘋傳的生酮食譜中，透過涮羊肉、炸雞腿大快朵頤的做法，是違背生酮飲食對蛋白質的限制的。因為羊肉和雞腿中的蛋白質太多，身體就不再消耗自身的脂肪了，減肥就會因此泡湯。所以，如果把生酮飲食等同於吃肉減肥的話，這個肉並不是瘦肉，而是肥肉。

再來是澱粉和糖，它們加在一起才九十卡，其中還包括會誤以為減肥可以放心吃的水果。水果含糖量很高，而生酮飲食對糖是禁忌的，因為糖是很好的能量來源，會代替脂肪給身體供能，因此只能吃一點米飯和一片蘋果。

好消息是：蔬菜含糖低，可以多吃，而且可用大量的油來炒，不必像以前那樣，只能開水燙青菜了。

也就是說，生酮飲食開始之後，除了喝油、吃肥肉，就要靠杏仁和炒青菜度日了。這樣的吃法不會傷身嗎？肯定會！所以按照正規要求，生酮飲食需要在醫師的指導下進行，而且不能有慢性疾病在身。

從中醫角度看，生酮飲食是典型的傷脾飲食。首先，它所攝取的大量脂肪，是最難排空，也是最難消化的，這就極大地耗傷了脾氣。其次，它剝奪了吃五穀雜糧來健脾的機會。

在此雙重影響之下，就算忍住生酮飲食的乏味而減肥成功，脾虛帶來的後患也可能接踵而至。

(本文摘自佟彤著《濕胖：減肥先去濕》，幸福文化提供)

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