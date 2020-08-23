NBA訓練內幕曝光！不和球員玩激勵遊戲

許多人從十三歲開始就在聽別人對他們大拍馬屁 。選秀時進入NBA，擁有了想都沒想過的財富與名聲。

我親眼見證NBA球員可能經歷多麼跌宕起伏的人生，沒錯！這些傢伙能靠打球賺取優渥的薪水，但他們必須年復一年背負的壓力，沉重到簡直難以形容的程度。

許多人(包括他們的家人)都為了讓他們成功而投注大量資源，每一個賽季都會有新人想要取代他們的地位。除非你是能參與全明星賽那種級別的球員，否則你的工作永遠都算不上可靠；就算你的職業生涯非常成功，通常職涯也會在三十多歲時結束，這對球員來說是非常大的心理挑戰。

我不認為自己的個性遲鈍或粗魯，我也不和球員玩激勵遊戲，但我向來很自豪自己是個誠實的人，我相信我的客戶們也都很尊重我的誠實。許多人從十三歲開始就在聽別人對他們大拍馬屁，他們由業餘運動聯盟(Amateur Athletic Union，簡稱AAU)的教練帶著搭機前往美國各地，高中時轉過幾次學，被知名的大學教練招募，在選秀時進入NBA，擁有了想都沒想過的財富與名聲。

但他們通常都會在進入聯盟後立刻遭受迎頭痛擊，立刻發現要留在聯盟裡有多困難，因此理解到自己需要找人來分擔這樣的壓力。

這就是為什麼我向來不能忍受球員到了最後一分鐘才取消訓練或者遲到，我會讓他們知道我不接受這種行為。如果我一天到晚遲到，就會被他們開除，對吧？如果他們在比賽、練習或者搭飛機時遲到，他會被罰錢。我只是在要求他們對我展現同樣的尊重態度，或許對有些訓練師來說，無論選手在任何時候出現他都不在意，彷彿生怕會失去客戶一樣─ 嘿，反正他們會付錢嘛，所以有什麼差別呢？但我從來不擔心失去任何客戶。

當然了，雖然我對準時的要求很死板，但在訓練規劃上一點也不。我一開始會詳細計畫許多事情，但等到真正走上球場時，就會開始調換各種訓練方式。我總是希望能調動體育館中的能量，喜歡即時做出改變，調整節奏，讓球員們保持全神貫注，如果在嘗試某些訓練內容後感覺狀況不好的話，就停下這個項目。我從很早之前就學會相信自己的直覺。

我可能會擬定一個大致上的計畫，但很多時候，在帶著球員進行某個訓練項目時，我都不會真正確定下一個項目是什麼。如果球員們沒辦法進球，我會做一些調整讓他找到節奏。我希望他們能感受到挑戰，並從沒投進的過程中學到東西。讓球員連續落空十球，對他們來說一點幫助也沒有，對某些人來說，連續落空可能會讓他太過沮喪，反而失去專注力。

我在職涯早期犯過最大的錯誤，就是把球員逼得太緊，其中一部分的原因在於不夠瞭解，但我很確定另一部分的原因，在於我渴望讓他們印象深刻，而真正的問題在於，我和球員一起訓練的時間大多都在暑假。他們不需要在暑假訓練到真的筋疲力竭，最後我發現，讓他們以巔峰狀態進入季前的訓練營並不是個聰明的辦法。最好讓他們的狀態在進去時落在顛峰的百分之八十五至九十，對於會一路打到季後賽後期的球員來說尤其如此。他們的賽季很可能會一直到六月底才結束，實在不需要在七月就為了十月的訓練營做好大殺四方的準備。

(本文摘自羅伯．麥克拉納漢著《統治NBA的王者訓練：NBA勇士王朝背後的造王者！調教萌神Curry、死神KD、飆風玫瑰，從頂尖球員蛻變成偉大球星的秘密關鍵》，方言文化提供)

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