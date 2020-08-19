忙碌的你在焦慮什麼？跟樹懶學慢~慢~慢

你必須往後退一步，試著檢視任何迫切的感覺。

樹懶式哲學的中心思想就是「慢下來」。為了讓你不費力融入，請嘗試SLOW法則。

S、L、O、W這四個簡單的步驟，將會引出你最棒最鬆懶的一面。我們開始吧。

S Sleep in. （賴床）

這個世界很奇怪，老是嚴格計較我們的睡眠時數。一邊對我們說睡眠有多重要， 但另一邊卻時時刻刻在提醒我們，「不睡覺」有時候可是很了不起， 幾乎可以獲頒榮譽勛章。「 噢， 因為她自己開公司， 一晚只睡四小時。我們應該要頒獎給她， 雖然她累到無福消受。」

但如果一個人換成睡十二小時之類的呢？「你也睡太久了，你會得到懶病啊。」

所以為什麼要推崇賴床？ 做就對了！ 睡覺對你有好處， 做夢對你也有好處， 對你的皮膚跟免疫系統都有益處。你甚至該放一萬個心， 在你爬枕頭山的時候， 你的電子郵件也不會長腳跑掉。

L Leave y our phone a t home. （把手機留在家裡）

看起來不難，雖然一想到把手機留在家裡可能會讓你感到焦慮。你會說：「沒有GPS導航，是要怎麼去到最近的星巴克啊？」相信我，你一定有辦法找到的。其實，我們都掛網太久了，成天滑手機會對腦子造成損害，也會讓腰圍變寬。

不要每四分鐘就刷手機對你比較好。但我知道這真的很難，所以一開始趁你哪天要買個東西就回家時，請把手機留在家裡；或是到對街買杯咖啡時，也記得別把手機帶出門。試著面對一下口袋裡沒有手機五分鐘的感覺， 然後延長到十分鐘， 然後想辦法再拉長到幾個小時，再持續個幾天，甚至到幾週。那些未讀訊息提醒，可以等到幾分鐘或幾小時後，等你回家再看。深吸一口氣，享受一下「不是隨時隨地都在等著全宇宙找你」的感覺。

如果你就是沒辦法把手機留在家裡，不妨改成飛航模式，就是那個飛機起飛前你應該要選的模式，以免Wi-Fi訊號把飛機請下天空。

O Opt out . （放下）

想活得像樹懶，可是需要調整態度，你要選擇放下那些「非得隨時很忙」、「隨時要有事做」、「隨時讓人找得到你」、「一個人必須具有生產力」等等這些念頭。

事實上，有時候生產不出什麼也沒關係――樹懶式慢哲學認為，這個觀念對心理健康是相當重要的。要實踐「放下」，其實只是要你少做不想做的事情就好。人生裡有許多責任義務，當然有些對你自己或是所愛的人來說是必要的，比如餵貓或是付房租，但我們也同時被許多並不一定想要或不需要的事給綁住了。

「慢下來運動」跟樹懶式哲學，就是要你了解不是什麼事都攬到自己身上，或是迎合所有人。如果你的日子過得很淒慘，「忙碌」就不是什麼值得榮耀的事了。

W What’s the rush? （有什麼好急的？）

當你覺得崩潰或焦慮時，務必反覆念這句。

問問自己這件事情真的非得立刻做嗎？ 你是否忽略了自己的需求只為了來做這件事情？ 例如你剛好打算在春日陽光下散散步散散心，卻剛好接到會計師發簡訊說你有個檔案沒提供，然後你趕快去翻電子郵件時，又發現有朋友問你明天去鄉下玩的計畫，你準備回覆但又得先搜尋之前聽過的那間藝廊， 好把連結附在信裡寄出。一小時後，不知道為什麼，你在購物網站買了四雙鞋〈這又提醒了你，在明天出去玩前，要先洗好運動鞋，要把冰箱裡爛掉的萵苣丟掉，要打電話給學校 )……

事實上，你需要重新思考優先順序；你必須往後退一步，試著檢視任何迫切的感覺。想想過去在我們祖父母的年代，他們用海運郵寄寫在紙上的信給朋友和家人，要跟彼此連絡得花上幾個星期，他們不是都活得好好的？ 所以， 請深吸一口氣， 鄭重地對自己說： 等下再做。或是明天再做。難道會有人因為你先散個步就受苦受難嗎？

(本文摘自珍妮佛．麥卡妮著《再忙也要躺好躺滿：跟樹懶學耍廢，爽爽人生不白費》，遠流出版提供)

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