樹懶式哲學：相信自己 樂在其中

樹懶式哲學，就是要大家忘記數字、重量、卡路里、大卡、淨化，甚至最近流行讓人長壽的超級食物―― 諷刺的是，多數我們聽到的食物科學都相互衝突。

關於樹懶：樹懶大部分的體重，來自於牠胃裡的內容物。

樹懶以緩慢的速度， 慢慢塞了很多葉子進肚子裡，牠們的體重有超過四分之一來自於未消化的食物。但其實樹懶才不管飯後胃脹氣，因為牠們是樹懶，做什麼事情都是自然而然的。沒有人跟牠們說你吃太多了，你應該要讓飲食多樣化，或是應該淨化排毒。

這個世界到處充滿了關於健康的建議，好讓我們覺得自己的飲食習慣已經失控。早上來一杯加了檸檬的溫開水， 然後每天都要吃一球大蒜， 連吃三天； 接下來這週其他幾天，全都只吃蒸雞胸肉跟甜菜根， 最後再來個咖啡灌腸， 然後你的體內就清潔溜溜了。看到了嗎？這實在有夠複雜跟累人的，更別說還很花錢。

其實樹懶式哲學，就是要大家忘記數字、重量、卡路里、大卡、淨化，甚至最近流行讓人長壽的超級食物―― 諷刺的是，多數我們聽到的食物科學都相互衝突。到底是豆漿比較健康還是燕麥奶比較好？紅酒如果節制地喝還可以嗎？又是否乾脆我們現在就喝掉一整瓶算了？那咖啡呢？上床睡覺前吃通心粉會幫助減重，你說呢？但真實的狀況是，除非你啃了一根鉛管，或是早餐嗑掉一整盒甜甜圈，否則你的飲食習慣其實都算良好。

雖然人很容易被瑣事纏身而忘記顧及健康，但是跟以前的人們比起來，我們現今生活的食物來源相當充足，而且更容易取得健康營養又衛生的食物，我們真的很幸運。

因此，樹懶式哲學要你相信自己跟你的身體：意思是，你可以想吃就吃，想喝就喝，直到你覺得飽了或滿足了為止。如果覺得餓， 就用食物幫身體恢復活力，你只要記得，我們就是吃，然後消化，總是不斷重複這個過程，這是自然的奇蹟！

(本文摘自珍妮佛．麥卡妮著《再忙也要躺好躺滿：跟樹懶學耍廢，爽爽人生不白費》，遠流出版提供)

延伸閱讀

人類容易被騙嗎？判斷基金經理人到獵人的真正能力

為什麼這麼荒謬還有人信？

褚士瑩：我存在 所以我休息