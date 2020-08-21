不要死守著一條道路 繞圈子也能解鎖成就

「千萬不要死守著一條道路，不少人都是醫學院念到一半找到自我。」

——達爾文（Charles Darwin）就是其中一例。

哈佛大學意識、大腦、教育研究所課程（Mind, Brain and Education Program）主任陶德．羅斯（Todd Rose），以及計算神經科學家奧吉．奧加斯（Ogi Ogas）撒出一張大網，開始網羅研究曲折得不尋常的職業道路。

他們想要尋找繞了大圈子才解鎖成就的人，於是招募各界成功人士，從侍酒大師、私人組織籌辦者，乃至動物訓練師、鋼琴調音師、助產士、建築師、工程師都有。「我們本來猜想，恐怕要訪問五個人，才能遇到一個走出自己道路的人。」奧加斯告訴我：「沒想到大多數人都屬於這類型，多過於我們所想。」

結果幾乎所有人都走上看似不尋常的道路。「更不可思議的是，他們都以為自己是異類，」奧加斯說。前五十名受訪對象之中，有四十五人在細數自己的生涯道路時，想到自己不斷切換人生跑道，迂迴曲折到連他們都不好意思。「最後還會感嘆地補充一句『哎呀，正常人哪會這樣亂來』」奧加斯說，「他們一直聽人說偏離最初事業跑道是多麼冒險的事，可是事實上我們應該理解，這種狀況並不奇怪，反而屬於常態。」因此這項研究取了一個名字─ 黑馬專案，因為即使後來有更多受訪對象加入，大多人都自認為是不走在常規道路的一匹黑馬 (註一)。

黑馬尋覓的正是符合質度。「他們從不會環顧四周，然後說『噢，這些人都比我早也比我年輕就踏入這行，這樣我會趕不上別人』」奧加斯說，「他們真正在乎的重點是：『這是我當下想要從事的工作；這是有我的動力來源；我在這裡發現自己享受的事；這是我想要學習的；這裡有機會前途。以上哪個才是最符合當下的條件？也許一年後的今天，我會找到更好的事業，然後轉換跑道。』」

每匹黑馬都踏上一段與眾不同的道路，策略卻大同小異。「那就是短期規畫，」奧加斯告訴我：「他們落實的都是短程計畫，而不是長遠規畫。」即使從遠處觀望，看起來是落實長遠願景的實踐家，只要走近一看，通常會發現他們其實是短程規畫家。

二○一六年，有人問耐吉（Nike）共同創辦人菲爾．奈特（Phil Knight），他有什麼長遠願景，以及創辦公司時，他怎麼知道自己想要什麼，他的回答是：他一直知道自己很想成為職業運動選手，偏偏能力不足，於是轉換跑道，改而從事一項與運動相關的事業。而他當時正好在某位大學教練的指導下跑田徑，這名教練懂改球鞋技術，結果後來成了奈特的共同創辦人。

「那些從高二起就清楚自己未來要做什麼的人，坦白講我為他們感到可惜，」他說。奈特在他的回憶錄裡寫道，他「不太擅長設定目標」，草創球鞋公司的主要目標是早日吞下敗果，這樣他就能從中記取教訓，並且套用於下一場事業冒險。他的短期重點一個接著一個換，過程中也不忘套用自己學到的教訓。

放棄自我探尋的曲折道路，採取贏在起跑點的死板目標，是一種合理做法，畢竟這樣能保證穩定性，奧加斯用好記的「標準化協定」形容這種文化概念。「我們研究的成功人士確實都設定了長遠目標，但他們往往只在探索期結束後規畫，」他告訴我，「取得法律或醫學學歷甚至博士證書，顯然也沒什麼不對，但在確定這一行究竟是否適合自己前就故步自封，其實風險更大。

千萬不要死守著一條道路，不少人都是醫學院念到一半找到自我。」達爾文（Charles Darwin）就是其中一例。

達爾文聽從父親的建議，計畫將來當一名醫生，卻覺得醫學講課「沉悶無趣到受不了」。醫學院念到一半，有次手術中鋸子鋸到一半，他突然步出手術室。「我沒再回去開刀，」達爾文寫道，「不論是哪種誘因都無法使我回頭。」當時的達爾文是聖經直譯主義者，以為自己將來會成為神職人員。

他盡情探索不同課程，曾經跟著一名教授研習植物學，後來這名教授甚至推薦他一份無酬工作，讓他登上英國皇家海軍艦船貝格爾號（HMS Beagle）（在伯父協助下）。達爾文成功說服父親，他絕不會因為暫時脫離軌道而變成遊手好閒的無賴。大學畢業後，他遂展開了恐怕是人類史上最具影響力的壯遊年（post- college gap year），父親對他原本的期許最後也「自然消亡」。

幾十年後，達爾文回想起自我探索的路程時，如此寫道：「我居然曾想當神職人員，太荒唐好笑了。」他那擔任六十多年醫師的父親討厭見血，「如果爺爺當初讓父親有得選，」達爾文寫道，「他恐怕無論如何都不會選擇當醫生吧。」

美國科幻驚悚小說之父麥可．克萊頓（Michael Crichton）得知很少作家能靠寫作維生後，也決定踏上醫學之路。關於醫學，「我從來不用思索這份工作是否值得。」他描述，然而幾年後他卻不再對醫學抱有熱忱。雖然畢業自哈佛醫學院，最後他還是決定回頭當作家。但是他的醫學教育並未白費，克萊頓利用這個專長背景，創作出世上最家喻戶曉的故事，例如《侏羅紀公園》（Jurassic Park）的小說，以及入圍創下紀錄、獲得一二四項艾美獎提名的電視影集《急診室的春天》（ER）。

隨著自我認知更趨完整，回首當初，或許會發現原本看似穩定並且錯不了的事業目標，也變得猶如達爾文形容的：「荒唐好笑」。我們的職業和人生偏好並不會保持原狀，原因是人也一直在變。

(註一)美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）的資料顯示，千禧世代職場流動率高的形象，其實不過是一種知識經濟趨勢的自然延續。後嬰兒潮世代（一九五七至一九六四年間出生者）中，五成的人在十八至五十歲之間少說換過十一次工作，不同教育水準的男女都相差不大。

(本文摘自大衛．艾波斯坦著《跨能致勝：顛覆一萬小時打造天才的迷思，最適用於AI世代的成功法》，采實文化提供)

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