感覺累的人 不是生活少了 而是休息少了

這世上的事情，不分工作還是生活，只分喜歡做還是不喜歡做，值得做還是不值得做，有能力做還是沒能力做。

曾經有人問我：「你這麼忙，週末日程都安排得這麼滿，怎麼平衡工作和生活呢？ 」

在很多人看來，六點之前是工作，六點之後是生活；週五之前是工作，週六開始是生活。如果不能平衡，就會很累。

我的觀點可能大多數人未必同意。把工作放在生活的對立面時，希望工作和生活「平衡」；可是，把工作當成生活的一部分時，就會希望工作和生活「整合」。比如，有些人覺得看電影是生活，可是我覺得工作比看電影更生活。

這世上的事情，不分工作還是生活，只分喜歡做還是不喜歡做，值得做還是不值得做，有能力做還是沒能力做。把喜歡的、值得的、有能力做的事當成目標，把賺錢當成結果，就會發現工作甜似生活；否則，生活苦如工作。

真正需要平衡的不是工作和生活，而是工作、生活和它們的對立面—休息。工作辛苦，生活也很辛苦。感覺累的人，不是生活少了，而是休息少了。

下面介紹一下在繁忙的工作和生活中，我常用的幫助自己有效休息的工具。

第一個，白噪聲軟體。

充足的睡眠是最好的良藥。以前我每天能睡十～十二小時。即便現在，我每天也能保證七～八小時睡眠時間。

我是怎麼做到的呢？ 白噪聲軟體幫助不小。

科學家們發現，人類幾乎無法在零噪聲的環境裡生存，有實驗表明，人類在消音房間裡待五分鐘，耳膜就會開始疼。那種均勻的、類似於電視雪花音的白噪聲，相對於特別安靜的環境來說，反而有助於放鬆和睡眠。

我常用的白噪聲軟體叫Relaxio，裡面除了電視雪花音之外，還有下雨、颳風、流水、火車、咖啡廳等日常環境噪聲。當我在安靜的房間裡，聽著白噪聲軟體模擬出來的電閃雷鳴和雨水打在窗戶上的霹哩啪啦聲，更容易放鬆下來，快速進入睡眠。

第二個，眼罩＋降噪耳機。

我每年出差的時間特別多，在交通工具上，如何充分休息呢？

首先，營造黑夜環境是入睡的要點。為了能在交通工具上快速、高品質入睡，我會隨身攜帶一個眼罩，營造黑夜的氛圍。

這個眼罩比較特別，它一面印著「吃飯叫我」，另一面印著「吃飯別叫我」。至於哪一面朝外，視情況而定。

另外，我還會隨身帶幾片一次性蒸汽眼罩。眼罩打開後，它能自動發熱二十分鐘左右，舒緩眼睛。

戴上眼罩，再用主動降噪耳機播放泉水擊打碎石的叮咚聲，我就可以輕鬆入眠。

第三個，跳繩。

更好的休息方式是運動。

張展暉在「得到」App開設的課程《有效管理你的健康》裡提到，健身有四個目的：減肥、增加身體柔韌度、增大肌肉和訓練心肺功能。

這四個目的中，最關乎健康的其實是訓練心肺功能。

心肺功能相當於汽車的「排量」。排量五·〇的車，在高速公路上就比排量一·六的車性能更好，更有可操控性。同樣的道理，心肺功能愈好的人，愈能輕鬆駕馭一天的工作。

訓練心肺功能，跑步、游泳是不錯的方式。但對於時間顆粒度極小的我來說，跑步、游泳的效率實在是太低了。

那怎麼辦呢？ 我做了不少研究，也請教了很多專家，最後選擇了跳繩。因為，從訓練心肺功能角度來看，它的效率更高—跳繩五分鐘相當於慢跑半小時。姿勢正確的話，跳繩對膝關節的傷害性只有跑步的七分之一。

(本文摘自劉潤著《每個人的商學院・個人基礎：強化自我領導力，建構超群思維格局》，寶鼎出版提供)

【每個人的商學院】 系列文章

劉潤：每個人都是自己的CEO