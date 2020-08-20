每天騰出3個小時學習 你能做到嗎？

職場人想要提高平日學習的效率，首先必須檢視自己把時間浪費在什麼地方，接著盡可能降低體力上的負擔，努力把浪費的時間放在學習上。

「善用零碎時間學習。」只是要職場人，肯定都聽過無數次這樣的建議。職場人平日不容易學習的原因，不僅在於難以騰出時間，也由於專注工作而精疲力盡，在這種狀態下學習談何容易。

不過平日的學習不全都是不利條件，其實也有優點。首先，平日處理業務時處在高度緊張的狀態，可以利用緊張感達到短時間內專注學習的效果。此外，平日身體的活動量較週末大，據說活化大腦最有效的方法，就是「活動身體」。

只要懂得節約時間，平日隨時都可以學習，前提是要知道具體落實的方法。職場人想要提高平日學習的效率，首先必須檢視自己把時間浪費在什麼地方，接著盡可能降低體力上的負擔，努力把浪費的時間放在學習上。

每天騰出三個小時學習

要在平日學習三個小時以上，實際上並不容易辦到。假設有職場人是早上七點起床，上午九點開始處理業務，晚間七點下班。下班後洗個澡、吃個飯，至少超過了八點。即使之後立刻學習，還是難以達到每日平均三小時的學習。更別說遇上加班或晚上公司聚餐的日子，回到家後根本不可能學習。

平日每天可以學習的時間，應以三個小時為上限，並做好善用零碎時間填滿三小時的規劃。想要確保每天三個小時的學習時間，必須善用一到兩個小時的上下班時間、午休時間、零碎時間等，並且下班後在家專注學習一個小時。

稍微晚起，盡快準備

每天早起是每個職場人最大的罩門。勉強自己早早起床學習，只會讓一整天狀態昏昏沉沉，最後反倒對業務和學習造成負面的影響。要是這樣，倒不如稍微晚起，盡快準備。

每天睡前，我總會事先將隔天要穿的衣服、要帶的物品擺在門前靠走道的位置上。一早起床，所有事情同時進行。首先轉開電視收看新聞，刷牙盥洗；接著抹完化妝水，等吸收後穿上上衣，抹完乳液後穿上褲子。早餐大多簡單吃個麵包，通常邊吹頭髮邊吃，或者上班的路上邊走邊吃。

我並不是要所有人像我一樣，而是希望讀者從起床後的例行活動中，找出盡可能縮減時間的方法。就我的情況來說，轉變成這種行動模式後，上班前至少可以縮短一半以上的準備時間。

積極運用上下班時間

零碎時間的利用也不可少，而上下班時間正是最適合利用的時間。每個人上下班的情況各不相同，以下分成可以看書的情況（地鐵）、可以看智慧型手機的情況（公車或計程車）、兩種都不允許的情況（步行或開車）等三種情況，推薦不同的學習策略。

首先，如果是搭乘地鐵上下班，可以找個位子坐下來看書。我建議在有位子坐的早晨時間出門，會比上下班尖峰時間好。如果是搭乘公車上下班，就不方便在車內看書，因為車內搖晃且容易暈眩。這時不妨利用智慧型手機來學習。我建議可以聽英文，或是將平時學習時整理下來的內容拍照，隨時拿出來看。在無法專注閱讀文字的環境下，最好選擇默背為主的學習。

如果是以步行或開車上下班，更難利用智慧型手機學習。練習英文聽力還可以，但是開車的時候分心，恐有發生交通事故的疑慮，所以開車時最好避免學習。

如果公司距離較近，通常步行上班的話，建議可以一邊在腦海中整理今天的待辦事項，走到斑馬線前等待紅綠燈時，再用智慧型手機記錄下來。同樣的，步行下班時，也可以利用智慧型手機收聽新聞等，妥善運用上下班時間。

依照時間段調整學習模式

若能依照不同時間段安排學習的內容，那麼即使是零碎的時間，也能達到不錯的利用效果。午休時間加快用餐速度，可以騰出三十分鐘左右的空閒。這段時間辦公室較安靜，可以專注看書或收看函授課程。午休時間即將結束之際，辦公室會開始變得吵雜，所以最好選擇在三十分鐘內結束的課程，或是收看短時間內結束的解題講座等。

工作上經常會出現等待他人的情況。有時候無法控制待命時間的長短，待命的地點也可能是在辦公室以外的地方，在這些情況下都不容易學習。所以，平時最好準備可以直接放在手裡看的小卡片或單字本，方便背英文單字或其他學習。如果當下不便拿出小卡片來看，就用手機拍下來看吧！

下班後，疲憊感總是在吃過晚餐後襲來。在這個時間段無論怎麼學習，也無法提高專注力。這時，最好選擇低專注力的學習方法。其中一個方法，就是收看函授課程。我建議收看一個半小時到兩個小時左右的課程，每三十分鐘休息一次，之後利用十分鐘整理課程中學習的內容。如果覺得太累，或是需要進行高專注力的學習，不妨先小睡片刻吧！

放下對每天晚上學習的執著

學習最好盡量在晚上十點（最晚十一點）前結束，睡前一到兩個小時則是個人休閒時間。平日工作和學習同時進行，自然需要休閒時間來調劑。睡前一到兩個小時可以用來玩遊戲或看連續劇，充分休息後，為隔天的學習充電。

遇上較晚下班的日子，最好把當天安排的學習進度延後到隔天。如果當天較為疲累，卻仍為了達到目標而學習到深夜，那麼隔天壓力和疲勞感就會像迴力鏢一樣回到身上，摧毀當天的學習。遇上較為忙碌而疲累的日子，就別想著學習，好好休息吧！

用圖表標示可以騰出的時間

平日的學習最重要的是騰出時間，最好製作一張圖表，標示出如何騰出時間。仿照下頁的表寫出可以騰出的時間和學習的內容，必定有助於學習。

(本文摘自李洞宰著《下班後1小時的極速學習攻略：職場進修達人不辭職，靠「偷時間」高效學語言、修課程，10年考取10張證照》，采實文化提供)

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